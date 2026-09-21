Po stamilionovém exitu dál rostou. Na českém řešení jede 100 tisíc aplikací, propojilo se s ChatGPT a Claudem
Uživatelé českého nástroje Macaly nově mohou přímo v chatech vytvářet weby nebo aplikace a publikovat je i s databází a hostingem na vlastní doméně.
Baví vás články CzechCrunche?
Vídejte je na Googlu častěji.
Když před časem sledovali, jak se jejich startupu tenčí peníze na účtech, museli rychle jednat. Zakladatelé Petr Brzek, Tomáš Rychlík a Martin Ďuriš zahodili původní plány, vsadili na AI mánii a začátkem loňska stvořili Macaly – nástroj pro tvorbu aplikací a webů pomocí diktování pokynů umělé inteligenci bez nutnosti znalosti kódu. Zafungovalo to jako zlatá žíla, koncem minulého roku projekt koupila belgická skupina Team.blue za stovky milionů korun. V práci ale tým nadále pokračuje, česká platforma teď už hlásí pokoření hranice 100 tisíc vytvořených webů a aplikací a také produktové novinky.
Minulý týden představili službu Macaly Cloud, která otevírá dosud uzavřenou infrastrukturu cizím jazykovým modelům, konkrétně asistentům Claude a ChatGPT. Zatímco dosud si lidé v těchto chatbotech nechávali psát kód, k jeho spuštění v reálném provozu ale museli ručně zařizovat hosting, databáze a domény. Novinka proces automatizuje, agent napíše kód a platforma mu na pozadí dodá kompletní technologické zázemí.
„Lidé už platí za AI agenty, kterým věří a kteří vytvářejí velmi kvalitní kód. Chyběl jim ale poslední krok, jak dostat výsledek na internet,“ popisuje ředitel Macaly Petr Brzek. „Dva roky jsme stavěli všechno, co agent potřebuje, aby dokázal dodat hotový web nebo aplikaci. Dnes tuto infrastrukturu poskytujeme i ostatním agentům,“ pokračuje.
Horská dráha startupových zakladatelů
- Trojice Petr Brzek, Martin Ďuriš a Tomáš Rychlík nejprve úspěšně vybudovala nástroj Avocode. Když se v roce 2021 trh začal proměňovat a tržby klesat, projekt za stovky milionů prodali svému největšímu zákazníkovi, americké firmě Ceros. Definitivní konec Avocode pak nastal v roce 2023.
- Z korporátního prostředí Cerosu posléze odešli a na stejném problému zkusili postavit nový startup Langtail, na který téměř hned získali podporu od investorů včetně Zdeňka Cendry. Projekt ale nerostl a měsíční tržby se po půlroce zasekly zhruba na padesáti tisících korunách.
- Když Langtailu zbývaly peníze na poslední dva měsíce, zkusili zariskovat a vytvořili Macaly, platformu pro tvůrce bez znalosti programování (tzv. vibe coding). Produkt zafungoval okamžitě – už po devíti dnech začal generovat větší příjmy než předchozí startup za půl roku.
- Platforma a její růst okamžitě přilákal pozornost investorů. Po zhruba sedmi měsících od spuštění zakladatelé startup v prosinci 2025 prodali opět za stovky milionů korun belgické skupině Team.blue.
Systém využívá k propojení standard MCP (Model Context Protocol) a nabízí přes sedmdesát integrovaných dovedností. AI agent díky nim dokáže automaticky vyhledávat fotografie ve fotobankách, zpracovávat PDF dokumenty, nastavovat uživatelské účty nebo rovnou přijímat online platby. Odpadá tak zdlouhavé konfigurování platebních bran či e-mailových klientů, jelikož všechny tyto funkce se načtou přesně ve chvíli, kdy je projekt potřebuje. Všechny projekty spuštěné přes Macaly přitom běží na evropských serverech.
Sám Brzek prezentoval ukázku hrou z pražské ulice Špatnej pruh, kterou vytvořil propojením Macaly Cloudu s ChatGPT. „Použil jsem nejnovější model Astra, který si dobře poradí s 3D. V Blenderu vytvořil model pražské ulice a pak přes Macaly Cloud naprogramoval celou hru. I se zvukovými efekty, SEO optimalizací a nasazením na vlastní doménu,“ popisuje s tím, že čistý čas strávený promptováním byl zhruba třicet minut a celý projekt zabral asi dvě hodiny. „Na konci jsem měl funkční hru online,“ doplňuje.
Pro zakladatele – kterým nebylo ani 35 let, když si připsali již druhý startupový exit za stamiliony korun – jde aktuálně o další krok k masovému rozšíření. Od loňského prodeje do rukou skupiny Team.blue si zachovali vlastní vývojářský tým, ale získali přístup k 3,4 milionu malých a středních firem ve třiadvaceti zemích, které tvoří zákaznickou bázi nového majitele.
„Macaly Cloud umožňuje zákazníkům publikovat přímo z AI nástrojů, které už používají. Dává jim víc kontroly nad tím, jak jejich projekty vznikají,“ doplňuje Bilal Ahmed, Chief AI & Data Officer skupiny Team.blue.
Zatímco dříve tvorba softwaru vyžadovala složité kódování, dnes k publikaci produkční aplikace stačí přirozená konverzace s umělou inteligencím a ta se díky české infrastruktuře nyní umí i sama postarat o svůj vlastní provoz.
Macaly Cloud je přitom jednou z řady novinek, které platforma od prodeje Team.blue představila. Ještě začátkem letoška propojila agenta s aplikacemi WhatsApp a Telegram, přidala podporu online plateb nebo uvedla integraci s Apify, která uživatelům umožňuje vytvářet weby z jejich existujících profilů, například na Mapách Google, Instagramu nebo Airbnb. Další novou funkcí je i bezpečnostní audit, který uživatelům zkontroluje jejich projekty a rovnou pomůže s případnými opravami.