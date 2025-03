Podívejte se na nový telefon od Googlu. Koupíte ho i v Česku, je výrazně levnější a bez vystouplého foťáku

Uložit 0

Rodina telefonů od Googlu oznamuje nejnovější přírůstek. A taky nejlevnější, tedy aspoň co se poslední generace Pixel 9 týče. Nese jméno Google Pixel 9A – a právě áčko v názvu už tradičně odkazuje na nejdostupnější z dané generace androidích zařízení od Googlu. A kromě ceny zaujme i designem bez vystouplého fotoaparátu na zádech.

Google Pixel se s devítkovou řadou loni hodně posunul k iPhonům. Jenže nejen designem s ostřejšími hranami, ale i cenou. Základní Pixel 9 začínal na 23 tisících korunách, větší Pixel 9 Pro a Pro XL to dotáhly přes třicet. V minulosti přitom bývaly googlovské telefony cenově zajímavější androidí alternativou.

To by konečně mělo platit i u řady Pixel 9. Do oficiálního googlovského obchodu i k lokálním partnerům v Česku zamíří už v průběhu dubna Google Pixel 9A s doporučenou cenou 13 990 korun (případně vyšší podle varianty). Přesné datum uvedení na trh společnost odhalí v následujících dnech.

Pixel 9A nabídne podobně jako čistá devítka a „próčko“ displej s úhlopříčkou 6,3 palce a rozlišením 1 080 × 2 424 bodů. Oproti oběma starším bráchům bude ale o pár milimetrů větší ve všech rozměrech. Na výšku má 154,7 a na šířku 73,3 milimetru. S hmotností 186 gramů je nejlehčí, ale s tloušťkou 8,9 milimetru zároveň nejsilnější ze všech sourozenců.

Na rozdíl od nich ze svých zad totiž skoro nevystrkuje ostrůvek s foťáky. Ty tak zůstávají téměř zarovnány se zády zařízení, což bude pro mnoho designových puristů pohlednější řešení než modul fotoaparátu trčící pár milimetrů nad zbytek těla telefonu.

Když je řeč o fotoaparátech, Google Pixel 9A má dva – širokoúhlý 48megapixelový spolu s ultraširokoúhlým třináctimegovým snímačem. To znamená absenci optického zoomu, k mání bude jen ten digitální. Kouzelný editor a další legrácky, jako je doplnění chybějícího člověka do fotky, mají být k dispozici.

Novinka má stupeň odolnosti IP68, úložiště o objemu 128 nebo 256 gigabajtů a uvnitř ukrývá procesor Google Tensor G4 a osm giga operační paměti. Ty pohání baterie s kapacitou 5 100 mAh, což je nejvíc z devítkových Pixelů. Na trh Google Pixel 9A míří v barvách obsidiánu, porcelánu a odstínech fialové a růžové.