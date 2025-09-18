Podívejte se na proměnu multikina Galaxie na Hájích. Po letech otevírá, je tu obří bar i Dejvické divadlo
Kulturní stanice Galaxie spojuje Dejvické divadlo, Divadlo Minor, DAMU, 4+4 dny v pohybu a DanceConnected.
Bývalo tu první multikino v Česku. Jenže před šesti lety zavřelo. A velký prostor na pražských Hájích hledal smysl života. Až doteď. Už tuto sobotu 20. září zde otevírá své brány Kulturní stanice Galaxie, do níž se stěhuje Dejvické divadlo, ale kde najdete i obrovitánský bar.
Vylezete z metra – z I. P. Pavlova to sem trvá jen čtvrt hodiny –, zahnete doleva a půjdete nějakých sto metrů rovně. Kdyby byla devadesátá léta nebo začátek těch nultých, došli byste k obřímu multikinu a zašli na nějaký hollywoodský trhák. Teď ale takto dorazíte za vychvalovanými divadelníky z Dejvic nebo za programem divadla Minor zaměřeného nejen na malé diváky.
Galaktický prostor totiž ožil novým projektem Kulturní stanice Galaxie, v němž se kromě dvou zmíněných divadel spojuje také taneční uskupení DanceConnected, aktivity pod hlavičkou nového studijního programu DAMU a dvojice výstav. Po dobu jednoho roku zde budou tyto instituce společně působit a lákat obyvatele Jižního Města i zbytku Prahy na nebývale koncentrovaný kulturní program. Proč jen rok?
„Provoz je zatím testovací, společně se zástupci Prahy ho budeme vyhodnocovat. Z pohledu zapojených institucí, z pohledu publika i z pohledu městské části. A věříme, že to dobře dopadne,“ říkají provozovatelé nové Galaxie. Sebevědomí se zdá být na místě, program Kulturní stanice Galaxie na následující rok je pořádně nabitý.
A kdo by potřeboval po veškeré té kultuře občerstvit, i na něj tu myslí. Hned ve vstupním prostoru, z nějž zamíříte do jednotlivých sálů, na vás čeká Big Bang Bar. Upoutá třemi tisíci lahví (!), ale kdo žízní čistě po drinku a ne pouze po uměleckém zážitku, ať raději zpozorní. Nádoby totiž představují asi tisícovku lidských emocí a jsou součástí instalace Krištofa Kintery. Nicméně tu samozřejmě najdete i konzumovatelnější nabídku. Ozvláštněnou třeba o Galaktickou jedenáctku z Vinohradského pivovaru.
Slavnostní otevření Kulturní stanice Galaxie proběhne v sobotu 20. září v deset hodin dopoledne. Odšpuntuje tak rok naplněný nejen divadelními představeními a výstavami, ale třeba i tanečními lekcemi, kreativními dílnami či bezplatným programem. A kdo by se do znovuotevřeného prostoru chtěl dostat neobvyklým způsobem, ať nejprve zavítá na Prahu 6.
Dejvické divadlo na sobotu totiž chystá pochod ze svého sídla právě na Háje. „Tady se dá v mnoha ohledech vyzkoušet úplně jiný způsob fungování. Galaxie nabízí zcela nové možnosti. Můžeme jinak přistoupit ke zkoušení, jinak pracovat s herci, zapojit nové spolupracovníky a celkově obohatit způsob, jakým divadlo vzniká,“ říká umělecký ředitel divadla Jiří Havelka.