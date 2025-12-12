Podvod epických rozměrů. Korejský kryptomagnát připravil investory o 825 miliard a jde na 15 let za mříže
Zakladatel projektů Terra a Luna přiznal, že záměrně podvedl investory. Soudce ho označil za pachatele podvodu „generačních rozměrů“.
Čtyřiatřicetiletý jihokorejský kryptoponikatel Do Kwon ve čtvrtek od newyorského soudu dostal patnáctiletý trest odnětí svobody za podvod, který připravil investory o více než 40 miliard dolarů (v aktuálním přepočtu 825 miliard korun). Absolvent Stanfordu, kterého někteří nazývali „kryptokrálem“, byl spoluzakladatelem singapurské společnosti Terraform Labs, která vytvořila digitální měny TerraUSD a Luna. Jejich spektakulární kolaps v květnu 2022 spustil řetězovou reakci krizí na kryptoměnovém trhu.
Soudce Paul Engelmayer označil Kwonův čin za „podvod epických, generačních rozměrů“. „V historii federálních žalob existuje jen málo podvodů, které způsobily tolik škody jako vy,“ řekl soudce Kwonovi, který seděl u stolu obhajoby ve žluté vězeňské uniformě, jak informovala agentura Reuters.
Svým verdiktem patnácti let vězení pak překročil i doporučení prokurátorů, kteří žádali dvanáct let, protože považoval požadavek za „nepřiměřeně mírný“. Obhajoba žádala jen pět let, což Engelmayer označil za „naprosto nemyslitelné a divoce nepřiměřené“. Kwon, který se v srpnu přiznal k podvodu, se obětem omluvil. „Strávil jsem téměř každou bdělou chvíli posledních několika let přemýšlením o tom, co jsem mohl udělat jinak a co mohu udělat teď, abych to napravil,“ řekl podle Financial Times před vynesením rozsudku.
Společnost Terraform Labs propagovala TerraUSD jako spolehlivý stablecoin, tedy druh kryptoměny, která má být navázána na stabilní aktiva, aby se zabránilo drastickým výkyvům v cenách. Ve skutečnosti šlo podle žalobců o iluzi podporovanou tajnými peněžními injekcemi zvenčí. Když TerraUSD v květnu 2021 klesla pod svou vazbu na jeden dolar, Kwon investorům tvrdil, že počítačový algoritmus obnovil její hodnotu. Místo toho však podle soudních dokumentů zařídil, aby obchodní firma tajně nakoupila miliony dolarů v této měně a uměle zvýšila její hodnotu, uvádí BBC.
Kromě toho si Kwon také vybudoval image drzého podnikatele na sociálních sítích, kde zesměšňoval kritiky poznámkami typu „nediskutuji s chudými“. Na vrcholu měly jeho měny hodnotu přes 50 miliard dolarů. Svou dceru dokonce pojmenoval Luna podle měny, kterou nazýval „svým největším vynálezem“. Jeho impérium se však zhroutilo v květnu 2022, kdy cena Luny klesla téměř na nulu a stáhla s sebou i TerraUSD. Kolaps devastoval účty investorů a firmy, které stavěly podnikání na Kwonově technologii, píše The New York Times.
Po kolapsu Kwon uprchl. Strávil nějaký čas v Srbsku a byl zatčen v Černé Hoře v březnu 2023, když se pokusil nastoupit na let do Dubaje s falešným pasem. V prosinci loňského roku byl z Černé Hory vydán do USA. Soudce odmítl jeho žádost, aby mohl trest vykonat v rodné Jižní Koreji, kde ho čeká další trestní stíhání a kde žije jeho manželka a čtyřletá dcera. Jako součást dohody o vině souhlasil Kwon s propadnutím více než 19 milionů dolarů (390 milionů korun).
Pád TerraUSD a Luny spustil v roce 2022 kaskádu krizí na kryptoměnovém trhu, která vyvrcholila kolapsem burzy FTX Sama Bankmana-Frieda a nástupem takzvané „kryptozimy“ trvající do začátku roku 2023. Bankman-Fried byl loni odsouzen k pětadvaceti letům vězení. Od konce loňského roku pomohly se zotavením trhu klesající americké úrokové sazby a přátelská politika prezidenta Donalda Trumpa vůči kryptoprůmyslu. Obavy z dalšího dlouhodobého poklesu se však znovu objevily uprostřed výprodeje, který v posledních měsících smazal více než bilion dolarů z hodnoty tisíců nejaktivněji obchodovaných tokenů, uvádí Financial Times.