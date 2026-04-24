Pokud zaměstnanci odmítají AI, prohrají. Proto ukazujeme, jak s ní pracovat, říká šéfka Vodafonu
Strach z AI lidi jen oslabuje, říká šéfka Vodafonu Violeta Luca. Umělá inteligence u operátora už odbavuje pětinu zákazníků.
V kancelářích po celém Česku se o tom šeptá, málokdo to však přizná nahlas. Lidé se čím dál více bojí, že je umělá inteligence připraví o práci. Violeta Luca, šéfka českého Vodafonu, tento strach neignoruje, naopak ho pojmenovává na rovinu. „Obavy z AI nebo její odmítání ale z nikoho silnějšího zaměstnance neudělají. Ve skutečnosti je to oslabuje,“ říká.
Sama není typ manažerky, která by o digitální transformaci jen mluvila na konferencích. Denně pracuje s nástroji jako GPT-5.4, Claude nebo Gemini podle
toho, co zrovna řeší. Své digitální asistenty má po ruce neustále, jejich výstupy si však vždy kriticky ověřuje. „Technologie má lidem pomáhat zlepšovat životy. A pro AI to platí dvojnásob,“ dodává.
Když zkušená rumunská byznysmenka přebírala vedení českého Vodafonu na začátku roku 2024, AI nástroje zvládly odbavit zhruba osm až deset procent zákaznických požadavků. Dnes je to už přes dvacet procent. A co je možná překvapivější, index zákaznické spokojenosti je u interakcí odbavených umělou inteligencí podle ní až o padesát procent vyšší než průměr veškeré zákaznické péče. „Zákazníci jsou mnohem spokojenější, když dostanou rychlou a přesnou odpověď bez čekání a přepojování. To je přesně to, v čem AI vyniká,“ říká Luca.
Vodafone zároveň patří k prvním velkým českým firmám, které plošně nasadily Microsoft Copilot. Přístup k němu má prakticky každý zaměstnanec, zhruba třetina ho pak aktivně využívá každý den. Jde o výrazná čísla, česká pobočka Vodafonu dnes zaměstnává zhruba 2 500 lidí.
Tohle všechno nepřišlo přes noc. Vodafone se na tento stav připravoval pět let, ještě před tím, než se AI stala povinnou součástí téměř každé firemní strategie. Červenobílý operátor si nejprve vybudoval interní rámec pro bezpečnost, etiku a správu dat. Teprve potom se začaly stavět konkrétní případy užití.
„Nejprve jsme museli vědět, jak to dělat bezpečně a zodpovědně. Pak jsme teprve mohli jít do hloubky,“ vysvětluje Luca. Výsledkem je dnes platforma AI Booster, kde tým průběžně vyvíjí a testuje nová řešení. Za dodržováním pravidel stojí speciální AI board složený ze zástupců různých oddělení. „Board funguje jako řídicí tým, který zajišťuje, že vše je v souladu s interními pravidly i regulacemi a že technologie je využívána bezpečně a zodpovědně,“ popisuje Luca.
Napříč firmou zároveň působí takzvaní AI šampioni, lidé v každém oddělení, kteří technologii rozumí, vzdělávají kolegy a přicházejí s nápady na nové způsoby využití.
Strach z AI existuje
Violeta Luca si nedělá iluze a připouští, že obavy z dopadů AI na pracovní místa panují i mezi zaměstnanci Vodafonu. Firma proto lidi připravuje skrze koučink a workshopy. „Zaměstnanec, který umí s umělou inteligencí pracovat, je mnohem hodnotnější než ten, který se jí vyhýbá,“ líčí bez okolků
Tuto vnitřní transformaci se nyní Vodafone snaží přenést i směrem ke svým firemním zákazníkům. Skrze novou platformu Skill Up jim nabízí nástroj navržený tak, aby podnikům pomohl pochopit, jak AI přetavit z abstraktního pojmu v hmatatelný motor produktivity a reálné digitalizace.
Na globální úrovni se debata o umělé inteligenci točí především kolem hrozby masového propouštění. Český kontext je ale podle šéfky Vodafonu jiný. Trh práce s extrémně nízkou nezaměstnaností netrpí přebytkem lidí, nýbrž jejich nedostatkem, zejména v oblasti IT a vývoje.
„Statisticky vzato 40 procent dnešních pracovních míst před deseti lety vůbec neexistovalo. Je pravděpodobné, že AI v určitých momentech způsobí více rušení než vzniku nových míst. S odstupem času to ale může být i naopak. Záleží na tom, jak k tomu firmy přistupují,“ říká.
V IT oddělení Vodafonu vývojáři zvládají více práce, rychleji uvádějí produkty na trh a firma dokáže doručovat výsledky, na které by jinak neměla dostatek lidí. Technologie tak nezastupuje zaměstnance, ale zaplňuje mezery, které by jinak zůstaly prázdné.
Zhruba 90 vývojářů denně používá AI asistenta při psaní kódu. Nenahrazuje žádného programátora, ale pomáhá těm stávajícím zvládnout víc práce, rychleji psát a revidovat kód. V situaci, kdy na trhu chybí seniorní vývojáři, to týmu umožňuje doručovat projekty, na které by jinak neměli kapacitu.
CEO, která se ve volném čase oddá vibe codingu
Luca o sobě říká, že je od přírody zvědavý člověk. A to se odráží i v tom, jak k technologiím přistupuje: s kombinací nadšení a zdravé skepse, která u vrcholových manažerů není zdaleka samozřejmá. Střídá různé AI modely podle toho, co zrovna potřebuje, a bedlivě sleduje jejich smluvní podmínky, protože si chce chránit soukromí a data.
Nedávno si na platformě Lovable postavila vlastní webové rozhraní a srovnávací nástroj, kde může testovat více modelů najednou a vyhodnocovat, který je pro konkrétní účel nejlepší. „AI mi pomáhá dělat kvalitnější rešerše. Dřív byste museli hodiny ověřovat fakta a třídit informace. Dnes dokážete vytvořit první koncept i během tří minut,“ popisuje.
Výsledky ale vždy kriticky prověřuje. „Používám specializované nástroje pro rychlé analýzy a pak je konfrontuji s jinými modely, abych ověřila, zda jsou dostatečně konzistentní. Jsem do toho zkrátka zapálená,“ říká.
Po odchodu z Microsoftu, jehož pobočku pro Česko a Slovensko vedla, si podle vlastních slov nejvíc cení svobody budovat. Zatímco v globální technologické firmě vznikají produkty hlavně centrálně a lokální týmy je pak uvádějí na trh, ve Vodafonu má mnohem větší prostor tvořit služby přímo na míru českým zákazníkům. „Mám v sobě DNA stavitele a toho si cením,“ říká.
Největší změny od AI očekává ve zdravotnictví, ať už při vývoji nových léků, nebo v individuálním monitorování zdraví. I sama má k tomuto tématu blízko: ve volném čase se zajímá o longevity, nosí chytré gadgety a dlouhodobě sleduje vlastní zdravotní data. „Věřím, že naše generace se může s pomocí technologií dožít ve zdraví 120 let,“ dodává.