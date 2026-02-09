Polymarket nabídne potraviny zdarma uprostřed velkoměsta. Sázková platforma bojuje o pozornost i důvěru
Predikční platforma, známá sázením na politiku a krize, otevře na pár dní supermarket zdarma. V sázce není jen reputace, ale i důvěra veřejnosti.
Když platforma Polymarket oznámila, že na Manhattanu otevře obchod, kde se za nákup neplatí, většina Newyorčanů to považovala za chybu nebo nepovedený vtip. Portál, který se řadí mezi takzvané predikční trhy a na němž se běžně točí velké peníze v sázkách na to, jestli třeba vypukne válka nebo jak dopadne inflace, najednou slíbila plné regály jídla bez registrace a jakýchkoliv podmínek. Tento „šílený nápad“, jak ho nazval sám viceprezident firmy William LeGate, se 12. února pod názvem The Polymarket ale skutečně stane realitou.
Zveřejněné vizualizace ukazují interiér běžného amerického supermarketu. Regály s ovocem, zeleninou, pečivem, mlékem, vejci, ale i se sladkostmi a balenými potravinami známých značek. Nemá jít o omezený výdej základních balíčků, ale o plnohodnotnou nabídku. Firma zároveň uvedla, že nebude vyžadovat žádnou registraci ani členství. Jak velké množství si bude moci jeden člověk odnést, zatím nezveřejnila. Ví se však, že celá akce potrvá jen pět dnů.
Tento manévr ale není jen náhlým záchvěvem filantropie, je to promyšlený tah ve snaze získat si na svou stranu veřejnost. Polymarket totiž dlouhodobě čelí kritice regulátorů i etickým otázkám – naposledy například kvůli sázkám na politickou budoucnost venezuelského prezidenta Nicoláse Madura před jeho zatčením, které vyvolaly podezření z insider tradingu.
Otevřením kamenného obchodu se podle některých názorů na sociálních sítích platforma snaží polidštit svůj obraz. Polymarket to ale samozřejmě vidí jinak. „Je to skutečná, fyzická investice do naší komunity,“ uvedla firma s tím, že jde o dar lidem, kteří pohánějí New York. K akci navíc přidala šek na rovný milion dolarů pro tamní potravinovou banku. Každý dolar v tomto případě zajistí tři plnohodnotná jídla pro rodiny v nouzi.
Atmosféru navíc vyostřuje fakt, že v odvětví predikčních trhů vypukla válka o pozornost. Jen pár dní před otevřením „modrého“ obchodu totiž konkurenční platforma Kalshi uspořádala v newyorské East Village bleskovou akci, kdy náhodným lidem platila nákupy do výše 50 dolarů pod sloganem: „Kašlat na to. Potraviny zdarma pro všechny.“ Před prodejnou Westside Market se okamžitě vytvořily dlouhé fronty.
Celý projekt navíc využil citlivé politické dění. Nový starosta města Zohran Mamdani si na dostupnosti jídla postavil celou kampaň. Jeho plán počítá s vytvořením sítě městských neziskových obchodů, které by díky dotacím a odpuštění nájmů prodávaly za velkoobchodní ceny. Mamdaniho návrh za 60 milionů dolarů, financovaný zvýšením korporátních daní a zdaněním milionářů, vyvolal zuřivou reakci mezi tradičními prodejci.
Když se do této debaty vložil Polymarket s potravinami úplně zdarma, Mamdani to na síti X glosoval sarkastickým příspěvkem: „Srdcervoucí: Ten nejhorší člověk, kterého znáte, právě udělal rozumnou věc.“