Používá je Sportisimo i Nespresso. Nová verze Foxentry opravuje adresy v objednávkách po celé Evropě
Typickým příkladem, kde si e-shopy lámou zuby, je Rumunsko. Tam si lidé objednají balík klidně k poštovní schránce, říká Pavel Hrdlička z Foxentry.
Čtyři ze sta lidí udělají při nákupu v e-shopu překlep v e-mailu nebo telefonu. U adres je chyb ještě víc. Pro online obchody to znamená vrácené zásilky, ztracené konverze a naštvané zákazníky, kterým objednané zboží nedorazí. Do teď Foxentry nabízelo našeptávač adres jen pro Česko, Slovensko a Polsko. Nová aktualizace Foxentry 2.0 pokrývá dalších třicet evropských zemí.
Pavel Hrdlička založil Foxentry v roce 2016 s cílem odstranit překlepy tam, kde nejvíc bolí, tedy v objednávkových formulářích e-shopů. „I mně se stalo, že jsem při objednávce zadal e-mail s překlepem a nevšiml si toho. E-shop logicky také ne, protože mou adresu nezná. Až po týdnech, kdy se nikdo neozýval, mi došlo, že je problém. A data ukazují, že se to děje pořád dokola,“ říká. Zatímco v Česku si lidé většinou dokážou své údaje napsat správně, za hranicemi je situace výrazně horší.
A právě tam dnes doručuje většina českých e-shopů, které chtějí růst. Příkladem může být Rumunsko, to je mezi e-shopaři, kteří dodávají do zahraničí, nechvalně známé. Lidé tam jsou zvyklí objednávat k nejbližšímu orientačnímu bodu, tím může být telefonní budka nebo třeba pošta. Kurýři pak bloudí, vratky se hromadí a e-shop platí zbytečné náklady.
Pro Foxentry by bylo nejjednodušší napojit se na volně dostupná data, která existují pro celý svět. Taková databáze adres či map je zdarma a dá se rychle využít. Problém je, že údaje jsou často neúplné nebo zastaralé, chybí v nich nové ulice, části měst nebo adresy, které místní běžně používají, v nich nenajdete.
Foxentry si proto vybudovalo vlastní systém, kde propojuje veřejné i privátní zdroje dat a průběžně je doplňuje na základě reálných objednávek a doručení. Databáze se tak buduje nepřetržitě a učí se z každého problému. Běžně dostupné databáze obsahují v Rumunsku zhruba 780 tisíc adres. Foxentry jich má přes 1,7 milionu. Podobný rozdíl je i v dalších zemích. Ve Velké Británii mají volně dostupná data 5,5 milionu adres, Foxentry jich nabízí přes 18 milionů. „Na základě pravidelných benchmarků vycházíme pokrytím v Evropě lépe než Google Maps, Here, či různé navigace do aut,“ vyjmenovává ředitel Foxentry.
Kromě nových zemí Foxentry 2.0 mění UX, logiku fungování i to, jak systém komunikuje se zákazníky. „Naším cílem je jediné: ušetřit zákazníkovi každou vteřinu v košíku,“ popisuje Pavel Hrdlička a s úsměvem dodává, že vývoj sice trval déle, ale „stihli jsme to vydat dřív než GTA 6!“ Systém teď umí opravit i naprostý chaos v adresách.
Dosud fungoval klasicky: zákazník zadával ulici, pak číslo popisné, pak město. Pokud někde udělal překlep, systém našeptal správnou variantu. Teď ale dokáže rozluštit i souvislý text, kde je všechno dohromady a navíc plné překlepů. „Připravujeme se tak i na éru, kdy uživatelé přestanou formuláře vyplňovat ručně a delegují to na své AI agenty,“ upřesňuje, proč je hloubková validace důležitá.
Prakticky to vypadá třeba tak, že zákazník napíše třeba prahaa 137 thamova 16 kralin u mcdonaldu##s. Foxentry z toho udělá Thámova 137/16, Praha 8, správně přerovná údaje do kolonek a doplní, co chybí. „Nerozhodí nás ani souvislý text plný kontextu, který by běžné systémy zahltil,“ uvádí Pavel Hrdlička. Další novinkou je režim učení, který se adaptuje na základě předchozích interakcí, nebo funkce pro mobily, kde systém nabídne adresy v bezprostředním okolí uživatele.
A pak je tu dlouhodobý problém, který řeší většina e-shopů, a sice automatické vyplňování z prohlížeče. Vypnout ho, protože se pere s našeptávačem? Nebo ho nechat a riskovat, že zákazník vloží staré údaje plné překlepů? „S autocomplete prohlížeče už nebojujeme, ale snažíme se s ním spolupracovat,“ říká Hrdlička k novému doplňku Fix Autocomplete. Ten v milisekundách zkontroluje, co prohlížeč vyplnil, opraví případné chyby a přerovná data do správných kolonek. Zákazník pokračuje k platbě, aniž by věděl, co se na pozadí děje.
V nové aplikaci také mohou e-shopy poprvé vidět, kde přesně zákazníci dělají při vyplňování nejvíce chyb, která kolonka jim dělá největší problém, kde tráví nejvíc času a mají tedy největší tendenci od nákupu upustit. Finální verze má ukázat nejen problém, ale i návod, jak ho vyřešit, jestli změnit popisek kolonky, přeformulovat nápovědu nebo celou sekci zjednodušit. Foxentry teď řeší migraci klientů na novou verzi. Startup zároveň pracuje na dalších funkcích, které by měly přijít v následujících měsících.
Služby startupu používá kolem 3 000 platících klientů napříč téměř 10 000 projekty. Mezi ně patří například Sportisimo, Nespresso, Sconto, Invia či Angrybeards a Tescoma. Startup se navíc z e-commerce postupně přesouvá i do bankovnictví, mezi klienty má například Société Générale. Foxentry funguje bez investorů. Aktuálně se jeho obrat pohybuje mezi 20 až 30 miliony korun ročně. Za poslední rok se podařilo zdvojnásobit tým a rozšířit kanceláře.
