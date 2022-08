Pozoruhodný Měsíc v červené a modré. Fotografové spojili přes 200 tisíc snímků do jednoho

Několikamiliardový projekt vesmírného teleskopu Jamese Webba už oslňuje detailními záběry dalekých koutů vesmíru řádku měsíců. Zdálo by se tak, že má na fascinující snímky snad monopol. Dva američtí fandové astronomické fotografie však ukazují, že minimálně Měsíc lze nádherně zachytit i s relativně skromnější výbavou. Zabralo jim to sice dva roky, přes 200 tisíc fotografií a dlouhé měsíce editování, výsledek ale stojí za to.

Andrew McCarthy a Connor Matherne hledali fotografickou výzvu, která by otestovala jejich limity. Poznali se na sociální síti Reddit před dvěma lety a po diskutování různých nápadů jedné listopadové noci minulý rok namířili své zrcadlovky a teleskopy k nebi a začali fotografovat, každý ze svého domova. „Chtěli jsme vytvořit tu nejneuvěřitelnější fotku Měsíce,“ vysvětlil na Redditu McCarthy.

V jejich snažení je nezastavil ani fakt, že od sebe v té době byli vzdáleni přibližně dva tisíce kilometrů. McCarthy totiž bydlí v Arizoně na jihozápadě USA, Matherne je planetární vědec z Louisiany na jihovýchodě Spojených států. První vyfotil na dvě stě tisíc černobílých snímků a zaměřil se na detaily a strukturu měsíční krajiny. Ten druhý se naopak snažil získat fotografiemi data o barevnosti povrchu Měsíce, kvůli čemuž pořídil pět set snímků.

Dalších devět měsíců jim pak zabraly úpravy všech fotografií a jejich skládání dohromady. Výsledkem je tak složenina „uspořádaná jako mozaika z tisíců snímků,“ řekl McCarthy americké NPR. Snímek má obřích 174 megapixelů, běžné zrcadlovky přitom fotí zhruba v rozmezí od dvaceti do padesáti.

Povrch měsíce je na něm nápadně barevný oproti jeho běžné šedi. „Ty barvy jsou opravdové, zvýšili jsme ale jejich sytost, aby byly jasně viditelné,“ vysvětlil Matherne. Lidské oko je totiž běžně nedokáže rozeznat. Podle McCarthyho jsou místa s červenými odstíny na fotografii bohatá na železo a živec, modrá barva zase ukazuje větší koncentraci titanu.

Jak Matherne, tak McCarthy se astronomické fotografii věnují dlouhodobě a na svých instagramových účtech pravidelně přidávají nové snímky. Snaží se tak šířit povědomí o jevech souvisejících s vesmírem a nadchnout pro ně další lidi.