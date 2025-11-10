Práci jsem vyměnil za olivový olej, víno a budování slávy Říma. A už dlouho jsem se tak hezky nebavil
Recenze Anno 117: Nejnovější díl stavitelské série vás vezme nejhlouběji do minulosti, budování slávy Říma umí být uklidňující i komplexní.
Mohl jsem být o víkendu produktivnější. Mohl jsem například něco udělat do práce. Mohl jsem taky doma třeba uklízet. Ale já si řekl ne. Raději jsem vyráběl olivový olej, pěstoval víno, vařil pivo, vydělával spoustu peněz a užíval si krásu a slávu Říma. A bavil jsem se u toho tak pěkně, jako dlouho ne.
Římané, krajani a přátelé! Poslyšte příběh o tom, jak se dá prožít spousta hodin v naprosté pohodě. Stačí k tomu málo – stejně jako já se stát mocným služebníkem římského impéria. Bohužel ne v reálu, ale ve hře Anno 117: Pax Romana, která zakrátko vychází a která ve vás probudí touhu obléknout bílou tógu a jít oslovit prostý lid před Forum Romanum. Ve mně ji probudila.
Anno 117 je nejnovější hra ze slavné série budovatelských strategií, v nichž osidlujete různé kouty historie. Už nás vzala do renesance, do éry královny Viktorie i do blízké budoucnosti. Nyní ve jménu starověkého Říma založíte skromnou osadu… a pak – stejně jako v minulých dílech nebo klasikách jako Settlers, Knights & Merchants nebo Pharaoh a Caesar – vás hra totálně pohltí.
Z vaší kolonie s pár sedláky totiž vybudujete prosperující město, které bude konkurovat samotnému Římu. Takhle napsané to zní snadno, ale ta cesta (a víte, co se říká o cestách, všechny vedou do Říma…) není žádná rychlovka. A v tom je ta největší nádhera her série Anno. Jsou totiž až uklidňující. A ideální na dlouhé podzimní a zimní večery.
Zapomenete na svět kolem a budete se starat o potřeby vašeho virtuálního lidu. Chudina vyžaduje jen pár hadrů a kaši. Kupci a řemeslníci? Ti už mají mlsnější jazýčky, navíc chtějí třeba i nějaký společenský život. No a pokud chcete do svého města přilákat ještě vyšší společenské vrstvy, tak si připravte šperky, víno a luxus všude kolem. A postavte i cirkus nebo divadlo. Všechno tohle budete řešit. Jak?
Většinou tak, že na vhodném místě (ne v každém pohoří najdete rudu a ne každá plodina roste všude) začnete těžit základní surovinu. Načež vytvoříte dodavatelský řetězec, za který by se nestyděl ani Amazon. Tím nemyslíme bájné starověké válečnice, ale tu současnou firmu. Suroviny je třeba získat, zpracovat, často zkombinovat a výrobek po cestách či po vodě samozřejmě dopravit těm, kdo po něm nejvíc touží.
Anno 117 od studia Ubisoft je jako precizní stroj, který zkušený hráč může k dokonalosti nastavovat a upravovat pro stoprocentní efektivitu. Můžete mít přehled o každé jedné vyrobené amfoře a každé kapce olivového oleje. Můžete řešit přesné umístění každého domečku, hledat optimální rozvržení městských čtvrtí… Ale jestli jste méně zkušení či nároční, i tak si hru užijete. Jen se v ní budete míň vrtat a víc se budete kochat, jak to krásně šlape a vypadá. A že je na co se koukat!
Když zazoomujete do ulic, uvidíte obyvatele, jak chodí na trh či do divadla. Do přístavu přijíždějí trirémy se zbožím. Den se střídá s nocí a vaše plány na magnificentní město se naplňují. A pozor, nikoliv jen na jedno. Můžete totiž osídlit nespočet ostrovů. Ze slunného Středozemí se vydáte i do mlhou a deštěm nasáklých kolonií Albionu, kde žijí Keltové, kteří mají úplně jiné chutě než zhýčkaní Římané.
Nejen s nimi budete muset navázat diplomatické a obchodní vztahy. Anebo jim vyhlásit válku, což je jedna z mála výjimek z poklidného budování perfektně fungující římské provincie. Zrovna v tomhle ohledu Anno 117 neexceluje, boje námořní i pozemní budou pro spoustu hráčů otravné. Ale což, i ty k římskému impériu patřily. Ten pohodově zábavný zbytek to bohatě vynahradí, o čemž se přesvědčíte už 13. listopadu, kry Anno 117: Pax Romana vychází.
Teď už mě ale omluvte, zpozdila se zásilka mramoru a koloseum se samo nepostaví.