Praha dala studentům miliony na videohry. Chce pomoci mladým lidem v éře umělé inteligence
„Dlouho jsme usilovali o to, aby tu takový program byl. A aby byl co nejvíc zaměřený na byznys,“ říká šéf vývojářské asociace Pavel Barák.
Hernímu průmyslu v Česku chybí čerstvá krev. Hlavní město Praha se tak rozhodlo pro pomyslnou transfuzi. Spustilo projekt herního akcelerátoru, který mladým zájemcům z pražských středních a vysokých škol poskytl nejen milionovou finanční podporu, ale i rady a pomoc od zkušených herních vývojářů z Česka i zahraničí. „A také jedinečnou příležitost ve složité éře AI,“ vysvětluje Tomáš Lapáček z Pražského inovačního institutu, jenž za programem stojí.
Český herní průmysl generuje miliardy korun ročně. Ale stejně jako ten světový ho v posledních letech zasáhla krize. „Finanční potíže dopadly především na malá a začínající studia,“ popisuje předseda Asociace českých herních vývojářů Pavel Barák. „A i když české školy dobře učí vývojářské či výtvarné složky herní tvorby, chybí jim byznysový kontext. Jak jednat s vydavatelem, jak založit firmu. Na tohle se pražský herní akcelerátor zaměřil,“ vysvětluje Barák smysl projektu hlavního města.
„Pražský herní akcelerátor leží na pomezí vzdělávání a návratnosti. I s postupující rolí umělé inteligence bude čím dál těžší mladé lidi zapojovat do ekonomických aktivit, tyto programy jsou pro ně proto jedinečnou příležitostí,“ říká Tomáš Lapáček, ředitel Pražského inovačního institutu, městem založené organizace, která herní akcelerátor provozuje. A připomíná, že Praha takto podporuje nejen hry: „Máme či chystáme obdobné programy v oblasti vesmírných technologií, biotechu nebo i v obranném průmyslu.“
Nicméně právě hry se zrovna osvědčily, podporu by tak měly získat i do budoucna. Program, který rozdělil dva miliony korun, byl totiž první a zkušební – a jeho výsledky si organizátoři i účastníci pochvalují. „Politická vůle tu je, akcelerátor měl úspěch, pokračování je na dobré cestě. Pro další běh řešíme i možnost zapojení nejen studentských, ale obecně začínajících týmů. Také hledáme komerční partnery, kteří by pomohli navýšit poskytovanou podporu,“ přidává Katarzyna Kouba Sanojca z inovačního institutu.
Z deseti zapojených týmů dva plánují založení nového studia, další dva rovnou získaly vydavatele či s ním jednají. Výsledkem akcelerace přitom byly pouze hratelné ukázky a vypracovaný byznys plán, nikoliv kompletní hry. Sami si už můžete vyzkoušet demoverze sci-fi strategie W.A.R.D. od studentů FEL ČVUT a detektivní adventuru Maw od autorů z FAMU.
Na těchto a dalších titulech pracovali mladí vývojáři ze středních a vysokých škol v Praze během dvanáct týdnů dlouhého akceleračního programu. Mentoring jim při tom poskytovala více než dvacítka domácích i zahraničních profesionálních vývojářů se zkušenostmi například z předních českých herních firem Warhorse Studios a Bohemia Interactive. Součástí programu byly i workshopy a přednášky z různých disciplín herní tvorby.
Pražský herní akcelerátor podpořily i dvě z největších domácích herních firem, autoři miliardového Euro Truck Simulatoru z SCS Software a studio Keen Software House podepsané pod úspěšnou značkou Space Engineers. „Členové vývojářské asociace vnímají akcelerátor pozitivně a chtějí se opět zapojit. Jak poskytnutím mentorů, tak možnostmi různých workshopů či návštěv ve studiích,“ říká Barák.
„Ve videoherním průmyslu jsem jako podnikatel i vývojář působil přes patnáct let. Kdybych tehdy měl takovou příležitost, jakou nabízí herní akcelerátor, ušetřilo by mi to spoustu problémů, se kterými jsem se potýkal,“ dodává Michal Roch, který měl právě ukončený program na starosti. „Jako herní průmysl jsme dlouho usilovali o to, aby tu takový program byl. A aby byl co nejvíc zaměřený na byznysovou část herního průmyslu. Tohle akcelerátor perfektně naplnil,“ uzavírá Pavel Barák z vývojářské asociace.