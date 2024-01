Praha v roce 2024: Startuje stavba městského okruhu i tramvajových kolejí na Václavské náměstí

Uložit 0

Jsou to všechno projekty, o kterých se v hlavním městě mluví dlouho. Za to, že ještě nestojí, mohou spory, dlouhá příprava a ještě delší povolovací procesy. Zatímco to druhé se ani v roce 2024 patrně nezmění, byť i o povolování běží v Česku roky trvající debata, jiné projekty se přiblížily ke zdárnému konci. Podívejte se, co se v Praze v roce 2024 pohne z místa.

Václavské náměstí

Foto: Jakub Cigler Architekti Václavské náměstí

O proměně jednoho z nejvýznamnějších náměstí se mluví už od roku 2005. Jen o fous tak nepadne dvacetileté výročí bez toho, abychom se dobrali ke zdárnému konci. Není to ale tak, že by se během těch let nestalo vůbec nic. Proměna spodní části náměstí začala v roce 2020, dokončena byla o dva roky později. Vysázely se lípy, nově je na náměstí vodní prvek, nová dlažba i proměněný mobiliář.

Zásadní bude právě horní část. I tady by mělo dojít na vysázení stromů či položení nové dlažby, primárně by se tu ale měly instalovat tramvajové koleje. Tramvaj se na Václavské náměstí vrátí po čtyřiceti letech a trať povede z Vinohradské třídy kolem Muzea, dále po horní části náměstí, kde se napojí na již existující trať v Jindřišské. Rekonstrukce by měla trvat rok až dva.

Jiřího z Poděbrad

Foto: IPR Praha Rekonstrukce by měla začít ještě do konce roku 2023

I v tomto případě jde o náměstí a o dlouho plánovanou proměnu. Mluví se o ní už přes dvacet let. Na Jiřího z Poděbrad se zrekonstruovala stanice metra, na jaře by měl otevřít také nový bezbariérový vchod. Teď by měla přijít řada i na samotnou renovaci významného prostranství v Praze 3. Proměna za bezmála čtyři sta milionů korun podle ateliéru MCA zvětší prostor před kostelem, místo asfaltu bude položena vsakovací dlažba s propustným štěrkovým podložím a vzniknou také retenční a akumulační nádrže.

Vysadí se nové stromy a vznikne mimo jiné alej, která prostor oddělí od sousedních komunikací. Takový byl i záměr historického projektu ve třicátých letech minulého století. Přibude mobiliář včetně stojanů na kola, mlžítka či pítka, rozšíří se a zrenovuje dětské hřiště. A přesunou se také trhy, jimž zůstane volný prostor před místní školou.

Masarykovo nádraží

Foto: Správa železnic Na nádraží přibudou dvě nové koleje. Povedou na letiště

V Praze asi není prostor, kde by se toho v posledních měsících až letech událo tolik. Penta tu loni dokončila projekt podle světoznámé architektky Zahy Hadid, který dostal jméno Masaryčka, vzniklo také nové náměstí před budovou a nový vstup do metra. Ještě předtím se opravila i historická budova nádraží, kde vznikla nová restaurace namísto kasina, přemístily se toalety i pokladny, nyní probíhá rekonstrukce chodby u vstupu z Hybernské, kde by měl být obchod.

Letos odstartují práce, které jsou v kompetenci Správy železnic. To znamená, že dojde k rekonstrukci nástupišť, která budou mít nově větší kapacitu. Začne se tu budovat úplně nové nástupiště, které bude sloužit pro kolej na letiště. Trať, která kromě letiště povede i na Kladno, se nyní buduje. Zároveň by mělo též nad kolejemi vzniknout přestřešení podle návrhu Jakub Cigler Architekti, po kterém bude možné dojít až na hlavní nádraží.

Palmovka

Foto: MČ Praha 8 Budovu Nové Palmovky navrhoval architekt Josef Pleskot

Výstavba budovy na rohu Sokolovské a Zenklovy ulice začala už v roce 2014. Ne že by šlo o tak složitý projekt, že by ani po deseti letech stavby nebyl dokončený. O budovu od architekta Josefa Pleskota se ale rozhořely spory a nakonec ho Praha 8, která tu chtěla mít radnici, zařízla. Metropole našla pro Novou Palmovku loni využití. Přestěhuje se sem Agentura Evropské unie pro kosmický program, neboli EUSPA. Ta nyní sídlí blízko Strossmayerova náměstí, kapacity už jí ale nestačí. Na rozhraní Karlína a Palmovky tak znovu začne stavební ruch.

Smíchovské nádraží

Foto: Správa železnic Vizualizace chystaného dopravního terminálu v Praze na Smíchově

Z malého nádraží velké. To je ve zkratce proměna, která čeká Smíchov. Kromě toho, že se začne rekonstruovat již existující nádraží, vznikne vedle také velký moderní dopravní terminál. Stavba za osm miliard korun by měla začít právě letos, hotová bude v roce 2030. V terminálu by se měla potkávat dálková železnice s příměstskou a také s autobusovou dopravou, protože se sem přesune autobusové nádraží ze současné lokality Na Knížecí.

Bude tu záchytné parkoviště, stání pro kola a lidé budou moci snadno přestoupit na metro, tramvaj nebo trolejbus. Spolu s tím by mělo dojít k revitalizaci Nádražní ulice. To vše pod taktovkou studia A69. Hotovo by mohlo být v roce 2026.

Okruh

Foto: MDČR Pražský okruh

Okruhy – vnitřní i vnější – jsou tématem několik desítek let. Je tak až skoro neuvěřitelné, že letos by se mohly začít věci hýbat. Tentokrát jde o okruh vnější, tedy Pražský. Letos by se měla začít stavět část mezi Běchovicemi a dálnicí D1, což je takzvaný úsek 511. Po jeho dokončení bude existovat přímé spojení mezi dálnicemi D1 a D11, lidé tak při cestě nebudou muset zajíždět hlouběji do Prahy, vyhnou se Spořilovu a Jižní spojce, což je cíl.

Investiční akce ministerstva dopravy bude mít několik benefitů pro město. Pod Počernickým rybníkem například vznikne nový biotop pro vodní ptactvo, takže i nový cíl vycházek. Obchvat Prahy ani tak nebude dokončený. Stále chybí jeho severní část, dohromady jde o tři úseky stavby. Okruh se staví už od osmdesátých let.