Pražské kino Atlas se v březnu znovu otevře. Láká na nižší vstupné, artovou tvorbu i novou scénu

Na konci prosince minulého roku milovníky kinematografie zasáhla nemilá zpráva. Legendární pražské kino Atlas ohlásilo konec provozu. Po třech měsících se však nejen fanouškům stříbrného plátna na konci března znovu otevře. Noví provozovatelé chtějí dát důraz na artovou a dokumentární povahu nabízených snímků. Rozšíří navíc i místní kavárnu, která bude zároveň další malou scénou biografu. Vznikne i prostor pro výstavy, workshopy či přednášky.

Kino Atlas obnoví provoz 21. března. Jeho novými provozovateli jsou spolu s režisérem a pedagogem Vítem Janečkem také dokumentaristka Zuzana Piussi, režisér Václav Kadrnka, producentka Simona Kadrnková a ekonomka Viera Hladišová. U příležitosti svého znovuotevření kino premiérově promítne film Zešílet režisérky Zuzany Piussi, jedné z provozovatelů.

Nové vedení plánuje hned několik linií programu. Cyklus Atlas filmařů nabídne projekce s účastí členů štábu různých filmových profesí, Atlas myšlení s filmem zase spolukurátorství i setkání se zajímavými osobnostmi. Seriál Atlas klasiky se bude opírat o kultovní díla, která doplní aktuální kontext. Nabídku rozšíří i promítání pro seniory, které bude spojené s pozváním i pro studenty. Tyto projekce za příznivou cenu budou pořadatelé doprovázet i poučným úvodem. Nebude chybět ani nabídka programu pro děti a rodiče.

„Náš koncept vychází z přesvědčení, že podmínkou pro udržení a zvýšení návštěvnosti našeho kina v době rostoucí dostupnosti filmů je snížení vstupného. Film v minulosti zlidověl i díky tomu, že byl levný. Drahé vstupné dají lidé ochotně za velké spektákly, pro umělecké filmy je spíš demotivační. Věříme, že je lepší mít plný sál za menší částku než poloviční návštěvnost za dražší vstupné,“ uvedla Zuzana Piussi.

Její hraný debut Zešílet, kterým novou etapu legendárního kina provozovatelé zahájí, vypráví o překladatelce jménem Nadia, která se svou dcerou po rozvodu nachází novou stabilitu a klid, když konečně získá nový byt. Postupně ale zjistí, že sousedské vztahy v domě mají víc než výstřední rozměr. Nadina nejbližší sousedka zjevně není v pořádku. Nová oáza se mění v místo zážitků, kdy se komedie prolíná s noční můrou a končí groteskním obrazem systému, ve kterém přehlížení problémů patří k důležité výbavě pro přežití.

Karlínský Atlas se fanouškům uzavřel 23. prosince 2022, tehdejší provozovatel, společnost CinemArt Plus, se totiž s majitelem domu nedohodl na prodloužení smlouvy, mimo jiné i kvůli vysokým cenám energií. Společnost provoz kina převzala v roce 2013 a kino se zaměřovalo jak na mainstreamovou, artovou, tak i festivalovou produkci.

Jedno z nejznámějších původních kin v Československu vzniklo v bývalém bankovním domě, který v letech 1935 až 1936 vyprojektovali architekti František Josef Stalmach a Jan Hanuš Svoboda. Ti kladli důraz na to, aby prostor dostal uměleckou výzdobu a zčásti tak působil stylem emocionálního funkcionalismu.

Budova na základě návrhu Stalmacha a Svobody v Sokolovské ulici stojí od začátku 40. let 20. století. Za komunistického režimu tento biograf pod názvem Sokolovo spravoval Pražský filmový podnik. Po roce 2000 kino dva roky chátralo, v srpnu roku 2002 si jeho správu zajistila společnost Hollywood Classic Entertainment, která do něj měla investovat. To zhatila povodeň, rekonstrukce trvala do roku 2005.

