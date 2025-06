Pražský Hilton dostane nového souseda. Developer staví v Karlíně novou kancelářskou budovu

Uložit 0

Je to pozemek přímo naproti současnému hotelu Hilton, který sídlí na rozhraní Prahy 1 a 8. Budova, která tu stála od počátku dvacátého století, už je dávno zbořená. Stavební ruch tu ale nyní obnovila developerská společnost Karimpol, která tu začala stavět novou kancelářskou budovu. Dostala název Vydrovka. Stojí za ní studio Pata & Frydecký Architekti.

Karimpol je skupina, která se zaměřuje právě na administrativní budovy. Dlouho stavěla hlavně v Evropě. S karlínským projektem se nyní vrací do Česka, na které se spolu s dalšími zeměmi ve střední a východní Evropě v době svého vzniku zaměřovala.

Projekt Vydrovka skupina koupila už ve chvíli, kdy byla hotová demolice původní stavby. Název už nová kancelářský budova měla, Karimpol nyní pátrá po jeho původu. „Pátráme po detailech. Zatím jsem zjistili, že název odkazuje na významnou prvorepublikovou obchodní firmu Vydra a Bohuslav, která tu měla továrnu na stroje, nářadí a potřeby pro cukrářské živnosti,“ líčí pro CzechCrunch marketingový a projektový ředitel developerské skupiny Jiří Linhart. Dům tu stál od roku 1926.

Ten, který ho nahradí, by tu měl stát od konce roku 2027. S Novým rokem by pak měl zahájit provoz. Bude odkazovat na industriální styl Karlína. Na něj mají upomínat rámy z plechů předzvětralého kovu, tmavé části parapetů ze smaltovaného černého skla a okna s hliníkovými tmavě stříbrnými rámy. „Navrhli jsme moderní dům, s elegantními, čistě geometricky řešenými vyváženými fasádami,“ říká architekt Luboš Pata. Hlavní průčelí budovy bude směřovat právě do Pobřežní ulice.

Uvnitř bude mít budoucí budova dvoupodlažní prosklenou vstupní halu a centrální jádro, na které budou navazovat kancelářské prostory. Ty bude možné rozdělit na jednotlivé úseky. V objektu jsou také tři vnitřní atria se zelení, která budou spolu s terasami a střechami budovy osázená stromy a další zelení.

„Cílíme na kotevní nájemce, tedy na firmy, které si dlouhodobě pronajmou větší část budovy. Mohlo by se jednat o firmy z oblastí financí, IT, byznysu, poradenství nebo například farmacie, které chtějí mít v Karlíně nové sídlo,“ přibližuje Linhart.

Projekt nicméně počítá i s aktivním parterem, ve kterém by se mohly nacházet obchodní jednotky. Na obou stranách recepce se nacházejí dvě, pokud o ně nebude mít zájem budoucí nájemce, pak je bude chtít developer využít například pro bistro, pobočku banky nebo showroom nějaké designové firmy.