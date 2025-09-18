Pražský Opatov se mění k nepoznání. Konečně získá své centrum, postupně přibývají i stovky bytů
Původně tu měly vzniknout výškové budovy přesahující 100 metrů. To už sice neplatí, přesto se Opatov přeměňuje v moderní čtvrť. A to v rámci více projektů.
Původně zde mělo tepat srdce pražského Jižního Města. Prvotní návrhy počítaly se čtyřmi sídlištními celky – Háji, Litochleby, Opatovem a Chodovem. Jejich centrem měl být právě komplex budov nad tehdy teprve plánovanou stanicí metra Opatov, kterému měly dominovat čtyři výškové budovy přesahující sto metrů. Počítalo se i s vybudováním kulturního centra, kina, knihovny, hotelu nebo divadla. Jenže z velkolepých plánů nakonec po roce 1970 sešlo. A na místě „sídlištní pustiny“ se začíná pořádně stavět až teď.
Oblast okolo stanice metra čeká proměna, jejímž cílem je vytvořit tu do roku 2027 plnohodnotné městské centrum. „Ukazuje se, že společenská a komerční funkce Opatovu dlouhodobě chybí. Zdejší obyvatelé, jejichž počet dosahuje úrovně krajského města, se tak musí za prací a službami přesouvat dál do Prahy,“ vysvětluje architekt Václav Hlaváček ze Studia acht, které pro developerskou společnost Finep vypracovalo projekt takzvaného Nového Opatova.
Jeho hlavní myšlenkou je přetvořit dnešní zanedbané území v živé centrum, kam se lidé rádi vydají za prací, kulturou, nákupy i odpočinkem. „Navazujeme sice na původní vizi, tento projekt ale zároveň vnímáme jakou obrovskou příležitost posunout se směrem k modernímu městu současnosti. Chceme, aby zde fungovala dobrá nabídka služeb, obchodů, pracovních příležitostí i bydlení,“ doplňuje Hlaváček, který pro Nový Opatov počítá s využitím prosklených fasád i režných cihel.
V okolí metra Opatov tak vyroste 28 nových obchodních jednotek i velkorysé náměstí o ploše tří tisíc metrů čtverečních, což odpovídá rozloze Malostranského náměstí v centru Prahy. Přibudou také relaxační zóny, cyklotrasy a pěší stezky. Většinu plochy projektu má tvořit zeleň a další přírodní prvky, Finep totiž počítá s vybudováním nového parku i potoka a rybníků, přičemž plánuje vysadit 425 stromů. Celý projekt vyjde na přibližně pět miliard korun a měl by nabídnout až 400 nových bytů o dispozicích 1 až 5+kk. Ceny aktuálně nabízených jednotek se pohybují mezi 6 a 16 miliony korun.
Nový Opatov však není jediným projektem Finepu v oblasti. Společnost chce totiž zcela přeměnit nejen bezprostřední okolí metra, ale i území kolem ulice Na Jelenách poblíž městské čtvrti Šeberov. Jak nedávno informoval náměstek pražského primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček, magistrát nedávno schválil změnu územního plánu, která tuto výstavbu umožní. „Investor tu postaví tisíce bytů a současně přispěje městu 330 milionů korun. Díky tomu v lokalitě vznikne osmitřídní mateřská školka, sportoviště nebo dětská hřiště,“ uvedl na síti X.
Finep navíc městu přispěje dalších zhruba 70 milionů korun, které Praha využije na projekt pěšího a cyklistického přemostění dálnice D1, jež by v budoucnu mohlo propojit dvě části Jižního Města. Něco z toho získá i Praha 11 pro rekonstrukci svých veřejných prostranství. „Dle mého názoru je podoba této dohody s Finepem pro všechny přijatelná. A dokonce si dovolím říct, že i přínosná,“ prohlásil starosta městské části Martin Sedeke.
Kromě toho nedávno vyrostlo na Opatově dalších 307 bytů, které developerská společnost Sekyra Group vystavěla za jednotky miliard korun pro pojišťovnu Kooperativa a Českou spořitelnu v rámci projektu Rezidence Opatov. Pojišťovna i spořitelna teď chtějí více šlápnout do nájemního bydlení. „Aktuálně zde probíhají dokončovací práce a vybavování bytů. Paralelně také probíhá příprava na budoucí pronájem,“ potvrdil v červenci mluvčí Kooperativy Milan Káňa. Kromě bytů se v komplexu nachází také šest komerčních prostor.
Na Opatově aktuálně staví rovněž developerská společnost Gartal – za téměř jednu miliardu korun hodlá vybudovat dům se 130 byty o dispozicích 1 až 4+kk. „Ceny nejdostupnějších bytů aktuálně začínají na 7,4 milionech korun,“ přibližuje spolumajitel firmy Rostislav Petčenko. Luxusnější jednotky vyšly i na 25 milionů a jsou již prodané. Jednotlivé byty jsou lofty, tedy velké otevřené prostory. Půdorys budovy pak má tvar kruhové výseče, fasádu tvoří lodžie se zkosenými stěnami.
V objektu se počítá s množstvím moderních vychytávek využívajících prvky umělé inteligence. Vstupy bude možné otevírat přes QR kód, v plánu je aplikace pro správu chodu domu, garáže se pak budou otevírat na základě poznávací značky auta. Spolu s výstavbou dojde i k obnově pěších tras. Okolí bude upraveno do parkového stylu, přičemž k již vzrostlým stromům developer přidá další výsadbu. Hotovo má být koncem roku 2027.
A pozadu nezůstává ani město Praha, byť trochu jiným způsobem. V květnu oficiálně zahájila výstavbu parkovacího domu P+R na Opatově. Čtyřpodlažní objekt s kapacitou 495 míst vznikne v prostoru mezi dálnicí D1 a stanicí metra. Součástí stavby bude i střešní park. Objekt má rozšířit parkovací plochy v oblasti, které dlouhodobě nedostačují. Využití najde zejména u řidičů, kteří přijíždějí do Prahy za prací a večer město zase opouštějí. Počítá se ovšem i s prostorem pro odstavení jízdních kol.
„Parkoviště typu P+R jsou klíčovým nástrojem, jak motivovat řidiče, aby do centra města nepokračovali autem, ale využili metro. Tím přispíváme nejen k plynulejší dopravě, ale i k čistějšímu ovzduší a většímu klidu v ulicích. Jsem rád, že se tento dlouho připravovaný projekt konečně mění ve skutečnost,“ nechal se při té příležitosti slyšet primátor Bohuslav Svoboda. Práce by měly trvat rok a půl a vyjdou na 800 milionů korun.
V okolí metra Opatov vzniká nebo již vznikla celá řada dalších projektů, například komplex Rivi Bachova společnosti YIT nebo rekonstrukce Hotelu Opatov pod taktovkou stavební firmy Hochtief. Celkem tak v této lokalitě přibývají stovky bytů.