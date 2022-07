Přečíst celou knihu? Petr Kováčik raději dává přednost aplikaci, která shrne to nejdůležitější

Do čeho investují, jaký byl jejich první job, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuckup ve své kariéře zažili. Na toto a mnohem více se ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu v rámci nového formátu Karlínských 20. Sled otázek a odpovědí přibližuje osobnosti, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této pražské čtvrti sedíme nejen my, ale také celá řada dalších startupů, firem a osobností, které stojí za pozornost.

Tentokrát jsme Karlínských 20 položili Petru Kováčikovi, zakladateli bývalého startupu Blabu, který aktuálně působí ve fondu Kaya. V něm je aktivní coby poradce founderům, do kterých fond zainvestoval, a hledá nové investiční příležitosti. Jaké technologie mu v jeho práci nejvíce pomáhají a proč má problém dočítat knihy?

V kolik chodíš spát a kolik toho průměrně naspíš?

Od dětství jsem chodil spát co nejpozději to jen šlo, abych ten den stihl co nejvíce. Jsem tedy sova a nejvýkonnější a nejkreativnější jsem po desáté večer. Naopak rána jsou spíše neproduktivní, a tak je vyplňuji operativními činnostmi. Snažím se spát sedm až osm hodin každý den, protože tělo a mozek musím nechat pořádně zregenerovat.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráš ihned po probuzení?

Nemám žádný pevný rituál, projedu si notifikace a vyberu si tu, která je prioritní. Nemám žádný prsten ani aplikaci měřící kvalitu mého spánku nebo plánující mé aktivity. Jsem geek, ale ne zas takový.

Ty nejzásadnější nástroje ve tvém telefonu a počítači?

Byl jsem manažer a i dnes je náplní mojí práce spolupracovat na investicích a hlavně komunikovat, takže mé hlavní nástroje jsou ohledně plánování, poznámek a komunikace. Vždy je tak spuštěný Chrome, Slack, Evernote, Notion, Gmail, iMessage, Telegram, WhatsApp, Reminders a Spotify.

Na jakém přístroji pracuješ nejčastěji?

Nejvíce času držím v ruce iPhone, a to pět až šest hodin každý den. Na mobilu už řeším prakticky všechno a všechna data mám v cloudech dostupná kdekoli. Pokud mám být ale opravdu produktivní nebo kreativní, pracuji na Macbooku Pro. iPad jsem odložil a neláká mě, protože to je vždy stále kompromis a ne plnohodnotný pracovní nástroj.

Jaký outfit nosíš ve většině případů?

S každou firmou a hlavně s věkem se můj outfit mění opačným směrem, než by se obecně čekalo. Když jsem byl dvacetiletý podnikatel v oboru, kde byli ostatní i o generaci starší, maskoval jsem svůj věk perfektně padnoucími obleky nebo svetýrky. Dneska naopak v mé současné roli, kdy převážně komunikuji s foundery startupů, jsem rád, že můžu chodit v běžném casual oblečení a teniskách s batohem na zádech.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Petr Kováčik, spoluzakladatel startupu Blabu, který dnes působí ve fondu Kaya

Co boty? Máš nějaký oblíbený model tenisek?

Nemám. Nejdu po značce, ale vždy vybírám podle vzhledu a jestli mi sedí dobře na nohou. Ve společenské obuvi nedám dopustit na značku Loake, kterou si kupuji v Le Premier.

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět ve tvém batohu?

Vždy mám s sebou nabíječky na všechna zařízení a pak všechny možné kabely nebo převodky potřebné k Macu. K tomu vždy nosím rychle umíchatelné drinky nebo sušené maso jako rychlé svačinky, když jsem na cestách.

Jmenuj knihu, kterou bys doporučil všem k přečtení.

Nebudu doporučovat jednotlivé knihy, protože popravdě málo z nich dočtu do konce. Myšlenky většiny knih by se daly napsat na pětinu jejich skutečné délky. Proto bych všem doporučil vyzkoušet aplikaci Blinkist, kde najdou stručné sumarizace hlavních myšlenek všech možných knih.

Jaký film/seriál můžeš vidět klidně tisíckrát a neomrzí tě?

Mám rád české filmy od Zdeňka Svěráka, kde jsem schopný citovat snad všechny hlavní hlášky. Ze světových seriálů mám rád Hru o trůny, Volejte Saulovi nebo Ozark.

Jakou hudbu si pustíš pro uklidnění? A která tě naopak nakopne?

Vytvářím si vlastní playlisty pro různé příležitosti a nálady, kde je kombinace všech možných interpretů. Pokud se chci skutečně soustředit, tak potřebuji hudbu bez zpívaného textu a v rychlém tempu, tak poslouchám drum & bass. Na uklidnění mám rád swingovou nebo jazzovou hudbu.

Odebíráš pravidelně nějaký youtubový či podcastový kanál, potažmo newsletter?

Moc mě baví newsletter Zprávy z lesa od Filipa Molčana, kde pravidelně každé dva týdny přináší souhrn zajímavostí, co se staly v technologiích, na sociálních sítích nebo v přírodě. Jinak poslouchám primárně technologické podcasty nebo mě baví podcasty Českého rozhlasu.

Jakou hi-tech novinku chceš mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáš?

Přál bych si primárně techniku, která bude opravdu na sto procent kompatibilní a bude spolupracovat. Aby se mi nestávalo, že bojuji s AirPlay, nefunguje vybraný seriál Netflixu na mé televizi Philips nebo aby se mi Apple TV nerestartovalo během filmu.

Jaký vůz parkuješ ve své garáži?

Jsem milovník BMW, takže jako „daily“ mám BMW. Na druhou stranu jsem každodenní dojíždění do práce autem pověsil na hřebík a většinou jezdím MHD. K tomu jsem si jako radost dovezl z USA veterána Corvette C3 Stingray z roku 1971. Ten zvuk osmiválce ze 70. let dneska už nic nepřekoná.

Kam si rád zajdeš na dobré jídlo?

Miluji maso a Čestr je pro mě srdcovka. Rád ale jím na domácí půdě v Karlíně, kde mě potkáte nejčastěji. Hledejte mě ve Spojce Karlín nebo Peter’s Burger, kam chodí všichni z fondu Kaya.

Jak sis vydělal první peníze?

Od svých patnácti let jsem programoval a netrvalo dlouho a programoval jsem už na dohody o provedení práce a následně na IČ, které jsem si založil hned, jak to bylo možné. Nikdy jsem nemusel doplňovat regály nebo prodávat borůvky u silnice.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jsi dostal zaplaceno?

Programoval jsem multi-level marketing platformu.

Investuješ?

Investuji, i když bych měl mít svoji strategii lépe naplánovanou. Nakupuji akcie v aplikaci Interactive Brokers a primárně se soustředím na firmy ze svého oboru, kterému rozumím. Do kryptoměn investuji ještě více, protože tomuto směru extrémně věřím. Nejsem typický „hodler“ a nemám problém celé své portfolio prodat, jestliže cítím, že bude následovat extrémnější pohyb.

Nejlepší byznysová rada, kterou jsi kdy dostal?

Když se vám něco nepovede, ztratíte čas nebo hodně peněz, tak to berte jako zaplacené školné za skutečné znalosti, ze kterých se poučíte pro příště. Tohle mě naučil Ondra Raška.

Jaký největší fail tě potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáš s úsměvem?

Není to ani tak fail jako spíše situace, kdy jsem si připadal jak v Jiříkově vidění. Když jsme se ve Skrz.cz rozhodli pustit se do televizní reklamy, následovalo hodně WTF momentů, u kterých jsem se střídavě vztekal a někdy už jen smál. Nejvtipnější byly takzvané buy-outs herců v reklamě. Měli jsem vykoupené použití na webu, v televizi a printu. Až při realizaci jsme byli upozornění, že s právem na web nesmíme poslat obrázek z reklamy e-mailem nebo že print neznamená například leták do schránky ani billboard. Mnohokrát jsem si připadal, že mě někdo slušně dojí.

Kdo v Česku tě inspiruje?

V raných letech podnikání mě nejvíce ovlivnili kluci z Mitonu, zejména Ondra Raška a Tomáš Matějček, a Enern. To byl i hlavní důvod, proč jsem se rozhodl pro pokračování své kariéry ve fondu Kaya, který je rebranding fondu Enern, kde mě nejvíce inspirují partneři fondu Pavel Mucha, Tomáš Pačinda a Tomáš Obrtáč.