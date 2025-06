Vsadila na Rohlík, když ho ostatní investoři takřka odepisovali. Teď chce Kaya další jednorožce

Uložit 0

Když byla zdejší startupová scéna v plenkách, vznikl fond Kaya, který se v roce 2010 začal zaměřovat na mladé a inovativní firmy. Společně s Credo Ventures se tak stal průkopníkem tuzemského venture kapitálového trhu. Aktuálně má Kaya v portfoliu přes 45 firem, přičemž dosud fandila hlavně českým, slovenským a polským startupistům. V rámci svého pátého fondu ale začíná pokukovat také po investicích ve východní Evropě. Cílem je pomoci až 25 startupům v rané fázi vývoje – a podporovat je od takzvaného pre-seedu až po investiční kolo Series A.

Do nové investiční etapy navíc Kaya vstupuje s posíleným týmem. Novým generálním partnerem se totiž stal osmadvacetiletý Karel Zheng, který v minulosti založil startup Accomango a v Kaye s přestávkou působí od roku 2018. „Jako zástupce generace Z přináším čerstvou perspektivu člověka, který vyrostl online, je propojený s globálními komunitami a intuitivně chápe, jak dnešní zakladatelé přemýšlejí o produktu, kultuře i dopadu. Díky tomu dokážeme v týmu rychleji rozpoznat nové trendy, aniž ztrácíme disciplínu a zkušenosti starších partnerů,“ říká.

Běžná počáteční investice od Kayi VC se pohybuje v rozmezí od jednoho do tří milionů eur (25 až 75 milionů korun). U vybraných společností drží fond vyčleněnou kapitálovou rezervu na následná investiční kola. „Hledáme zakladatele s velkými sny a odvahou mířit globálně a chceme být jejich prvním partnerem i dlouhodobou oporou: vstupujeme v rané fázi a zůstáváme, dokud se z odvážné myšlenky nestane světová firma,“ přibližuje Tomáš Obrtáč, další z partnerů fondu.

Kaya už má v portfoliu dva jednorožce, tedy startupy s hodnotou přesahující jednu miliardu dolarů (více než 20 miliard korun). Vedle Rohlíku podnikatele Tomáše Čupra se jedná o polský Docplanner, který je platformou pro rezervaci zdravotní péče. Kaya také vkládá velké naděje například do startupu Better Stack Veroniky Kolejákové a Juraje Masára, který se loni stal nechtěně ziskovým.

Fond je takzvaně „generalist“, což znamená, že se nespecializuje na žádný konkrétní obor nebo byznysovou vertikálu. „Naším cílem je neustále přemýšlet, co jsou technologie a trendy budoucnosti. Když jsme investovali do Rohlíku, tak tuto firmu tradiční softwaroví investoři nechápali a takřka odepisovali, což nechceme, aby byl náš případ. I proto se aktivně díváme po všem, co může být v budoucnu zajímavé, jako jsou biotechnologie, nové materiály, zdravotnictví nebo biomedicína a mnoho dalšího,“ připomíná další jeho partner Martin Rajčan.

Pátý fond Kayi disponuje 70 miliony eur (1,75 miliardy korun) po first closingu, tedy po přijetí prvních kvalifikovaných investorů.