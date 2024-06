Překládá text a mluvené slovo okamžitě do znakového jazyka. Startup získal desítky milionů i od Čechů

Uložit 0

Překládá psané a mluvené slovo v reálném čase do znakového jazyka, což pomáhá celosvětové komunitě neslyšících překonat každodenní komunikační bariéry. Britský startup Signapse, který k tomu využívá například britská železniční společnost či americké letiště, se opírá o umělou inteligenci. Firma zaujala české investory, kteří se podíleli na aktuálním finančním kole ve výši téměř 60 milionů korun. Přinášíme nejdůležitější informace.

Zainvestovaný startup: Signapse

Kdo investuje: Kolo vedou čeští Soulmates Ventures a Deeptech Seed Fund s přispěním britské Královské asociace pro neslyšící, Empirical Ventures, CEAS Investments a FSE Group.

Kolik a v jakém kole: Dva miliony liber (58 milionů korun) v seed kole, z toho grantem 500 tisíc liber se připojuje i vláda Velké Británie.

Kolik již startup získal: Předtím uzavřel pre-seed kolo ve výši 260 tisíc liber (osm milionů korun).

Co Signapse dělá: Jeho technologie se zaměřuje na okamžitý překlad psaného a mluveného slova do znakového jazyka formou realistického digitálního avatara. Umožňuje v reálném čase překlad obsahu webů, veřejných oznámení například na letištích či vlakových nádražích, na kulturních akcích a ve zpravodajství nebo videí ve streamovacích službách do znakového jazyka.

Sídlo startupu: Guildford ve Velké Británii, kromě toho působí i na americkém trhu.

Zakladatelé: Sally Chalk, Ben Saunders, profesor Richard Bowden

Jak je startup velký: Meziroční růst obratu mezi roky 2022 a 2023 podle vyjádření dosáhl 823 procent, reálnou výši ale firma nesděluje. Spolupracuje se společností London North Eastern Railway nebo letištěm CVG Airport v americkém Kentucky. Každý den vytvoří asi pět tisíc překladů.

Proč je to zajímavé: „Tým Signapse nás přesvědčil globální vizí a příležitostí efektivně škálovat své řešení, které přináší technologický průlom překládání do znakového jazyka s využitím generativní umělé inteligence. Jeho inovativní přístup reflektuje každodenní potřeby a výzvy neslyšících,“ komentuje Michal Sikyta, investiční ředitel Soulmates Ventures.

Na co startup plánuje využít investici: Zejména na silnější pozici na trhu videopřekladů, zvýšení kvality generovaných videí, rozšíření se na streamovací platformy či hudební koncerty, ale také na vývoj systému pro neomezený překlad do britského a amerického znakového jazyka.