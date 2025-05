Překvapení, je tu nový trailer na Grand Theft Auto VI! Uvidíte v něm žhavý vztah dvojice zločinců

Uložit 0

Z nejočekávanější hry tohoto roku je sice kvůli odložení ta nejžhavější hra roku 2026 – ale vývojáři Grand Theft Auto VI si připravili aspoň malou náplast na způsobenou bolest. Nečekaně totiž vydali nový trailer ke GTA VI, ve kterém přibližují příběh své kriminální akce.

Že budete hrát za dvojici jménem Lucia a Jason, to už víme z dřívějška. Tentokrát nám trailer na GTA VI ukazuje, jak Jason vyzvedne Lucii z vězení a oba vyhlíží nový začátek. Jenže po zpackané prácičce se ocitnou na temné straně nejprosluněnějšího města v Americe – ve Vice City. To samozřejmě znalci série Grand Theft Auto pamatují ze staršího dílu s fantastickým osmdesátkovým soundtrackem.

Atmosféra Vice City je podle traileru pořádně žhavá, a to nejen díky floridskému slunci – ale i vztahem ústřední dvojice… nebo kvůli hořícím policejním autům. Tahle dvojka rozhodně nemá v plánu žít počestný život. A to je ostatně to, co hráči od Grand Theft Auto chtějí. Letos na podzim to nevyjde, ale už se to blíží: datum vydání GTA VI je stanoveno na 26. května 2026.