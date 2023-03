Přes startup od ČSOB loni protekla miliarda. Zatím prodělává, ale je to kontrolovaná ztráta, říká šéf

Odložené platby jsou trend, o kterém se v posledních letech hodně mluví. Mezi lidmi nabírají na popularitě. Zároveň jde o službu, na které zatím dokáže jen minimum společností po celém světě vydělávat. Švédská Klarna, průkopník tohoto typu finanční služby, se loni propadla do největší ztráty v historii, v Česku se za deset let nepodařilo do černých čísel otočit Twistu – a přestože jeho konkurent v podobě Skip Pay oznámil, že zažil rekordní rok, také on vykazuje zatím výhradně červená čísla. Podle šéfa projektu, za nímž majetkově stojí ČSOB, jde o plánovanou ztrátou, se kterou se od začátku počítá.

„Držíme se původního plánu dosáhnout černých čísel v řádu jednotek let. V závislosti na tržní podmínkách, jako jsou například úrokové sazby či vývoj trhu e-commerce, se přesný termín může v čase trochu měnit,“ říká Richard Kotrlík, výkonný ředitel Skip Pay. O takovém scénáři by mu mohl vyprávět Michal Šmída, zakladatel startupu Twisto, který o ziskovosti mluvil dlouhé roky, ale až koncem loňského roku přiznal, že se na černá čísla začala firma reálně zaměřovat teprve teď. Kdy se k nim dostane, není jasné, stejně jako může být nejistá budoucnost celé služby, protože kvůli problémům své mateřské společnosti Zip opět hledá kupce.

Skip Pay má proti Twistu výhodu v pevném zázemí jednoho z největších bankovních domů v Česku. Od roku 2022 patří služba, která původně vznikala pod hlavičkou internetové skupiny Mall Group a skupiny Rockaway Capital, výhradně pod ČSOB. Ta ji přejmenovala na Skip Pay, v pozici šéfa nahradil Adama Kolesu Richard Kotrlík a nyní oznámila, že přes ni loni protekla rekordní více než miliarda korun. To znamená, že tolik peněz přes Skip Pay uživatelé zaplatili v e-shopech či jiných obchodech nebo převedly na jiné účty – a případně si u toho odložili na několik týdnů splatnost.

Foto: Skip Pay Richard Kotrlík, výkonný ředitel startupu Skip Pay

Právě s odloženými platbami služba Skip Pay začínala. Dnes ji má v Česku aktivně využívat více než 130 tisíc uživatelů – a jelikož nabízí i klasickou platební kartu, převody nebo investice prostřednictvím platformy Indigo (za níž stojí obchodník s cennými papíry Patria Finance ze skupiny ČSOB), stále více lidí ji podle Skip Pay využívá jako hlavní nástroj ke každodennímu placení. ČSOB už do rozvoje investovala řádově několik stovek milionů korun, které šly i do navyšování základního kapitálu, aby mohla firma své služby v rámci regulatorních podmínek poskytovat.

Již dříve představitelé firmy naznačili, že službu plánují ještě minimálně pár let dotovat. Oficiální čísla za uplynulý rok sice ještě Skip Pay nezveřejnilo, ale ve fiskálním roce 2021, který skončil v březnu 2022, reportovalo čistou ztrátu přesahující 124 milionů korun. Od svého startu, tedy od roku 2018, nakumulovalo ztrátu přes 334 milionů korun. Pro srovnání: Twisto ve své poslední zveřejněné výroční zprávě reportovalo, že v roce 2021 prodělalo přes 163 milionů korun. Rok předtím to bylo 124 milionů.

Vedle Česka působí Twisto také v Polsku a na konci roku 2021 uvádělo, že jeho hlavní účet využívá přes 200 tisíc uživatelů. Poté ho akvírovala australská společnost Zip a od té doby Twisto počet uživatelů nekomunikuje. V roce 2020 celkový objem transakcí činil kolem 3,2 miliardy korun a v následujícím roce se měl zhruba o půl miliardy navýšit, ale ani tato čísla již Twisto nezveřejnilo. Výnosy Twista (z úroků, poplatků, provizí a podobně) měly za rok 2020 činit zhruba 150 milionů korun, v roce 2021 to bylo necelých 200 milionů korun.

Objem transakcí u Skip Pay proti tomu loni překročil miliardu (rok předtím to bylo 300 milionů). Celkový obrat firmy se bude pohybovat pravděpodobně v nízkých desítkách milionů korun. Ve fiskálním roce 2021 totiž dosáhl na 7,7 milionu korun a šéf Skip Pay nyní uvedl, že se výnosy meziročně zvýšily zhruba o sto procent (byť porovnává zatím jen devět měsíců, protože firma mění svůj fiskální rok).

„Konkrétní čísla nemůžeme komentovat, dokud nebude schválena účetní závěrka. Nicméně vloni jsme byli i nadále v kontrolované ztrátě, která je v souladu s naší aktuální strategii. A pokud nezapočítáváme mimořádné položky související s naším kompletním přechodem pod ČSOB a odlukou od Mall Group, budeme na tom nejspíš meziročně podobně,“ uvedl pro CzechCrunch Richard Kotrlík s tím, že rok 2022 byl pro firmu kvůli zmíněným změnám transformační.

Vedle desítek tisíc nových uživatelů, které Skip Pay loni získalo, se rozšířil na třináct tisíc i počet e-shopů, v nichž je tato platební metoda nabízena. Firma také po vzoru řady dalších služeb a e-shopů začala nabízet nákup na třetiny, kdy si uživatelé mohou platbu za zboží rozložit bez navýšení do třech po sobě jdoucích splátek. Se stejnou propozicí do Česka loni vstoupila také Klarna a zpětné rozložení plateb začala letos nabízet rovněž Air Bank.