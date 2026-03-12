Přesně takový film jsme v dnešní době potřebovali. Skvělé sci-fi s Ryanem Goslingem vás naplní nadějí
Recenze: Spasitel neboli Project Hail Mary je legrační, dojemný i napínavý film o jednom z nejlepších filmových přátelství.
Je to jeden z nejočekávanějších filmů roku. A je to přesně takový film, jaký v téhle době potřebujeme. Nejspíš si budete ťukat na čelo, když vám řekneme, že vás dojme, rozesměje i zcela strhne – ačkoliv v něm většinu času sledujete Ryana Goslinga, jak si povídá s chodícím kamenem. Ale čtěte dál a vše vysvětlíme. Odstartujeme to každopádně tím, že sci-fi Spasitel se povedlo na jedničku.
Viděli jste Marťana s Mattem Damonem? Spasitel je mu v jádru podobný… ale ve výsledku je dost jiný. Oba filmy jsou natočené podle knih Andyho Weira a oba spojuje boj astronauta s nepřízní osudu. Jenže zatímco Marťan ukazuje schopného vědce využívajícího své znalosti k přežití na nehostinné planetě, Spasitel je výrazně přemýšlivější, úsměvnější, dokonce až mile roztomilý. Komornější a intimnější. Ale taky tak napínavý, že se o jeho hrdiny budete opravdu bát. Ano, hrdiny v množném čísle.
Spasitel je totiž příběh o tom, jak se Ryan Gosling v roli nesmělého vědce Rylanda Grace vydává na misi ke vzdálené hvězdě. Která jako jediná nebyla napadena podivnou látkou, jež i našemu Slunci ubírá energii a ohrožuje život na Zemi. Jenže kosmos je veliký, a tak se zakrátko setká s mimozemskou lodí, jež vyrazila za stejným cílem. A rozjede se story o přátelství, které vás bude hodně bavit. A které je hodně neobvyklé.
Zapomeňte totiž na mimozemšťany vypadající jako lidé s trochou make-upu a maskou na tváři. Náš hrdina se potká s… chodícím kamenem. Což výrazně ztěžuje první kontakt a snahu navázat komunikaci. Nesmělým pokusům obou ras – které vnímají svět kolem sebe úplně jinak – najít společnou řeč se budete často smát.
Goslingův hrdina je ukecaný, nervózní a plný pochybností (a skvěle zahraný od téměř šílenství až po skoro hrdinství). Jeho protějšek je – jak jinak – schopnější a pochází z technologicky vyspělejší civilizace, ale je osamocený. Tak moc, že vám z toho bude nefalšovaně smutno.
Oba nicméně spojují vědecké a inženýrské schopnosti, takže podivné mimozemské zvuky a klepání se zakrátko podaří dekódovat a Rocky, jak zní přezdívka mimozemského astronauta, brzy začne mluvit skrz reproduktory lidským hlasem. I když s omezenou slovní zásobou, což pomáhá udělat z obou nečekaných spojenců jedny z nejzábavnějších a nejlepších filmových parťáků, co jsme kdy viděli.
Důležité je ale dodat, že stále sledujete dva dospělé profesionály, ačkoliv v extrémních okamžicích. Ani časté komediální prvky Spasitele nepotopí v trapnosti, pitvoření či přeslazeném podbízení. Pořád sledujete příběh, na jehož pozadí běží hlubší úvaha o odvaze, hledání společných rysů navzdory obrovské odlišnosti a zachování naděje tváří v tvář nesmírnému nebezpečí.
V reálném světě se na nás ze všech stran valí konflikty a krize, Grace s Rockym do toho ale přichází s pozitivním poselstvím. I v okamžiku, kdy čelíte problémům světovým i osobním, mít po boku parťáka je k nezaplacení. I když vypadá úplně jinak než vy, pomůže vám to vidět tu správnou perspektivu.
Spasitel není bez chyb, především stopáž 157 minut je delší, než by bylo nutné. Přátelství jeho hrdinů je ale tak povedené, že tenhle nedostatek převálcuje. A za zmínku stojí i velkolepý vesmírný vizuál a zvuk, jež dávají vzpomenout na nejslavnější díla žánru jako 2001: Vesmírná odysea či Interstellar. Na rozdíl od nich ale není Spasitel tak filozofický či vyumělkovaný. Je prostě lidský. I když z půlky mimozemský.