Přestavba nádraží Vyšehrad se blíží. Mikrobytů v něm ale bude míň, pod střechou je nahradí penthousy

Uložit 0

Pohled na vyšehradské železniční nádraží je už řadu let hodně bezútěšný. Objekt, který projektoval podobně jako Obecní dům na Náměstí republiky Antonín Balšánek, chátrá už několik dekád. Ještě letos by se ale mělo začít s jeho přestavbou – očekává to majitel objektu, známý developer Milorad Miškovič. A nejpozději v roce 2028 se do něj mají nastěhovat noví majitelé, v budově a jejím okolí totiž vznikne na 150 bytů.

Miškovič, vlivná figura pražské developerské scény, získal projekt včetně nádražní budovy loni touto dobou. Koupil jej se stavebním povolením, následně ale přistoupil k jeho úpravám, mimo jiné i pod tlakem památkářů. Očekává ale, že i od nich už v nejbližších dnech dostane poslední chybějící souhlasné stanovisko, aby mohl začít stavět.

„Objekt nádražní budovy jsme nicméně na základě připomínek památkářů opakovaně předělali, takže věřím, že nejpozději během března dostaneme kladné stanovisko i od nich. Jelikož jsme projekt koupili s platným stavebním povolením, jakmile toto uzavřeme, stavební úřad vydá stavební změnu před dokončením a my vysoutěžíme generálního dodavatele. K nastěhování by to mohlo být začátkem roku 2028,“ říká Miškovič v obsáhlém rozhovoru, který na CzechCrunchi vyjde v pondělí.

V původních plánech se počítalo s tím, že podél nádražní budovy vyrostou další dvě několikapatrové stavby a že nabídnou celkem 171 malometrážních – byť prémiových – bytů. Nakonec to podle Miškoviče bude vypadat trochu jinak – vedle mikrobytů dojde totiž i na luxusní penthousy.

„Jak jsme se s projektem víc a víc seznamovali a sžívali se i s lokalitou, dospěli jsme s architektem k tomu, že v nejvyšších patrech všech tří objektů nebudou mikrobyty, ale velkolepé penthousy. Budou z nich výhledy na náplavku, na Vyšehrad, bude to velmi atraktivní. To by přece byla škoda, abychom tam nechali jen mikrobyty,“ uvedl pro CzechCrunch podnikatel, který byl jedním z klíčových hybatelů přeměny Karlína ze zanedbané lokality v atraktivní a drahou pražskou čtvrť.

To, že se má jednat primárně o mikrobyty, nijak nebrání tomu, aby Miškovič a spol. pojali projekt velkoryse – v každé budově, které budou vzájemně propojené pasarelou, tedy jakýmsi tunelem, bude recepce, přičemž ta v centrální nádražní stavbě bude nejvelkorysejší. Podle vizualizací má připomínat spíše lobby luxusních hotelů. V jejím středu pak bude rozměrná plastika okřídleného kola, což je historický symbol československých drah.

Jak jde ale noblesní zázemí dohromady s malometrážními byty? „Chceme, aby se lidé ve veřejných prostorech potkávali, aby v nich byli rádi, aby na ně dělaly dojem,“ vysvětluje Miškovič, kterému s úpravou projektu pomáhá architekt Ivo Nahálka z ateliéru Archina, který s původně černohorským byznysmenem spolupracoval už třeba na přestavbě Paláce Karlín na rohu Křižíkovy a Thámovy ulice a který se podílel i na kontroverzním vinohradském hotelu Don Giovanni.

Harmonogram přestavby vyšehradského nádraží je takový, že ještě letos by se mělo začít stavět, náklady se mají pohybovat kolem miliardy korun. Hotovo by mělo být na konci roku 2027 a první majitelé, resp. nájemníci by se mohli stěhovat na počátku roku 2028.

Celkem v projektu vznikne 142 malometrážních bytů, zhruba desítka luxusních apartmánů a také dvě restaurace a kavárny a desítka obchodních prostor. Pod jednou z budov vznikne i 51 parkovacích míst.