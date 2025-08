Přesvědčila Čechy, že kosmetické tejpy nejsou podvod. První rok jich prodala 50 tisíc a vydělala miliony

Uložit 0

Jeden čas byla moderátorkou zpráv v Ranní show na Evropě 2, v nejposlouchanějším rozhlasovém pořadu s Leošem Marešem a Patrikem Hezuckým. Pracovala také jako mluvčí ministerstva zemědělství či Budějovického Budvaru a moderovala různé společenské akce. Jak Markéta Ježková říká, dlouho se hledala. Všechno to ji ale dovedlo až do momentu, kdy se vrhla na kosmetické tejpy a s novým e-shopem se dostala na obrat v desítkách milionů korun.

Na německém nebo rakouském trhu je to docela běžná věc. Tejpy patří k zavedeným pomůckám, které dokážou pomoci nejen namoženému tělu, ale také obličeji. Podle Ježkové vyhlazují vrásky a urychlují hojení jizev nebo akné. V Česku byly ještě před časem jako kosmetická pomůcka v zásadě neznámé. Změnila to právě ona, sama se přitom k tejpování dostala víceméně náhodou – dozvěděla se o něm u svého kamaráda fyzioterapeuta, který je měl jako doplněk k tejpům kineziologickým.

Ježková tehdy zrovna skončila v jedné ze svých prací a přemýšlela, co dál. Kosmetické tejpy v tu dobu už pár měsíců testovala, nakonec se rozhodla, že se o nich musí dozvědět i ostatní. Založila proto e-shop. Šlo to dobře, během prvních tří až čtyř měsíců objednávek přibývalo. „Myslím, že jsem byla ve správný čas na správném místě. Ale roli sehrálo určitě i to, že jsem zúročila všechny zkušenosti, které jsem nabrala v zaměstnáních, jimiž jsem předtím prošla. Každá zdánlivě špatná práce a každá výpověď může člověka obrovsky posunout a nasměrovat člověka k něčemu mnohem většího,“ říká pro CzechCrunch.

Po třech měsících, co v Česku prodala tejpy za stovky tisíc, se jela představit do Nizozemska. Právě odtud pochází firma Thysol, která na trh uvedla jedny z prvních kineziologických tejpů vůbec, a to už v roce 1998. Firma se zabývá obecně výrobou zdravotnických pomůcek, na které má potřebné certifikace, což platí i o kosmetických tejpech. Dnes jsou výrobky od Thysolu k dostání po celém světě, v menších zemích je prodávají výhradně oficiální distributoři a právě tím se nakonec Markéta Ježková stala.

„Na začátku mi řekli, že jim to připadá trochu podezřelé, protože prodávám a rostu moc rychle a obávali se, jestli zvládnu zaplatit všechny objednávky. Po dvou měsících byl ale sklad, který jsem měla částečně v obýváku, úplně vyprodaný, tak jsem sedla do auta a jela si pro zásoby do Holandska sama. Po sedmihodinové cestě a tříhodinové neplánované prezentaci v angličtině před vedením celé firmy, jsem odjížděla s autem narvanými tejpy až po střechu a s posvěcením, že můžu dál prodávat,“ líčí zakladatelka e-shopu BeautyTape.cz.

Loni v listopadu podepsala se společností Thysol smlouvu, podle níž je oficiálním distributorem pro Česko a rovnou také pro Slovensko. V tuzemsku už se totiž kosmetickým tejpům daří tak dobře, že se Ježková rozhodla přibrat si i východního souseda.

Úspěch zdůvodňuje tím, že vycítila, co je potřeba pro rozšíření povědomí o daném produktu. Byl to pečlivě připravený projekt s promyšlenými kampaněmi na sociálních sítích i s kvalitním PR. Klíčové ale bylo založení e-shopu. „V Česku máme až desítky tisíc e-shopů, jedna společná věc jim ale podle mě často chybí. A to je maximální přehlednost pro zákazníka. Ten často ani nedostane všechny informace o produktu. Právě to jsem chtěla na BeautyTape.cz změnit,“ líčí podnikatelka.

Na e-shopu tak zájemci najdou kromě produktů také instruktážní videa, co s nimi dělat. Na zákaznické lince pak často odpovídá samotná zakladatelka, a pokud to situace vyžaduje, je schopná se s lidmi spojit i skrze videohovor a všechno názorně ukázat.

Z krabice tejpů na několik palet

Ježková firmu vybudovala sama, jak říká, byla to one woman show. Do projektu je nicméně zapojených několik externistů, kteří spravují kampaně na sítích nebo se starají o PR. Tvář pak e-shopu dala kromě samotné zakladatelky například také herečka a moderátorka Marta Dřímal Ondráčková, která ho propaguje skrze návody, jak tejpy používat, a to i na svém Instagramu.

Lidé pochopili, že to není jen výstřelek nebo krátkodobý trend, který pomine.

Úplně na začátku se podařilo prodat třeba krabici tejpů týdně, postupnem času to byla paleta. Dnes má e-shop kolem tří tisíc objednávek měsíčně. V předvánoční sezóně i víc. Kromě tejpů nabízí také masážní pomůcky, jako je guasha, tradiční čínský produkt z kamene, a silikonové baňky.

S touto nabídkou dosáhl obchod od loňského dubna do letošního června na víc než padesát tisíc objednávek a obrat přes 35 milionů korun. „Většina zisku šla samozřejmě do reklam na sociálních sítích, na sklad a na vývoj. Zisk je tedy mnohonásobně nižší. Můj plán je ale mít za druhý rok dvojnásobek,“ říká Ježková.

Vyjít by to mělo i díky tomu, že na podzim začne oficiálně fungovat e-shop BeautyTape.sk. Značka se navíc dostala k velkým hráčům. Dnes už tak lze výrobky pod značkou CureTapeBeauty koupit také na Notinu, které je zařadilo rovnou do celoevropské sítě, a nedávno je do svého portfolia přibral rovněž Dr. Max. V jednání je rovněž drogerie Rossmann a DM. Cílem je, aby kosmetické tejpy byly dostupné i v kamenných prodejnách, a zákazníci tak nemuseli čekat na balíčky, když se jim začne zásoba doma tenčit.

Ježková se navíc poohlíží i po dalších zemích, kde by mohla tejpy zpropagovat. První na řadě bude Švýcarsko, kde chce prodej kosmetických tejpů rozjet s kamarádem, který v zemi už několik let žije. „Mohlo by to tam fungovat. I proto, že tam o sebe ženy pečují víc než u nás. Je to také velmi zajímavý trh. V zahraničí jsou navíc k tejpování otevření mnohem víc,“ říká podnikatelka.

Češi se podle ní na kosmetické tejpy na začátku dívali poněkud s despektem. Na sociálních sítích se objevovaly různé posměšky a negativní komentáře. To se ale podle Ježkové podařilo obrátit a nyní převažují spíš otázky, jak produkt používat. Navíc lidé zjistili, že tejpy mohou sloužit nejen k redukci vrásek, ale například také jako rychlá pomoc na štípnutí od hmyzu, vysvětluje zakladatelka.

„Lidé pochopili, že to není jen výstřelek nebo krátkodobý trend, který pomine, ale naopak metoda s velkým potenciálem do budoucna. Je evidentní, že v kosmetickém průmyslu postupně ustupuje éra invazních zákroků jako je botox, výplně kyselinou hyaluronovou nebo facelifty. Tyto zásahy představují výraznou zátěž pro pleť i organismus. Kosmetické tejpy naopak přinášejí přirozený, šetrný a neinvazní přístup,“ míní Ježková. K tomu všemu tejpy už objevily modelky i herečky, které je fotí nebo o nich píší na Instagramu, kde mají miliony sledujících. Používá je Lady Gaga, Kim Kardashian a mnoho dalších.

Na e-shop navíc Ježková přidává další nové produkty jako je třeba LED maska na obličej. A nabrala také prvního zaměstnance, díky kterému bude moci jet po dlouhém roce na dovolenou. Vše se mezitím změnilo i v Nizozemsku. Když tam dnes Ježková přijede, už na ni nekoukají podezíravě, ale vítají ji slovy „Our dear Markéta“.