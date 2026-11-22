Příběhy týdne: Útěk do Krkonoš, call centrum, kde mají radši lidi než boty, a česká značka lyží
Jako každou neděli vám přinášíme pravidelný přehled toho nejzajímavějšího, co jsme v končícím týdnu na CzechCrunchi napsali a natočili.
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Vítejte u dalšího vydání newsletteru Weekly, kde vám pravidelně vybíráme to nejlepší, co jsme na CzechCrunchi v uplynulých dnech napsali a natočili. Čemu jsme se věnovali tentokrát? Třeba tomu, jak vás může nakopnout, když se přestěhujete do horské boudy v Krkonoších. U hor vlastně zůstaneme, znáte příběh české rodinné firmy Lusti, která prodává lyže? A pro ty, co zajímá fenomén GTA, máme i něco k poslechu.
Článek týdne
Odešla do Krkonoš, kde nikoho neznala. Na horské boudě vymyslela první deskovku, které se prodaly tisíce kusů
První deskovka Míši Cichrové se do měsíce po vydání kompletně vyprodala. A tak se hned pustila do vymýšlení další. Ta nejnovější je o minipivovarech.
Byznys & investice
Dopřál jim krásné dětství, sám bojoval s dluhy. Dcery teď přebírají značku lyží, kterou vybudoval od nuly
Entertainment
Kevin je zase sám, jen ne doma. Macaulay Culkin se vrací do nejslavnější televizní role
Reality & architektura
Bílá fasáda a terasa s výhledem na Pražský hrad. V Braníku vyrostl dům s nezvyklým uspořádáním
Deli/Gastro
Vyšel druhý průvodce Michelin pro Česko. Restaurací s jednou hvězdou máme už dvanáct, Papilio udrželo dvě
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