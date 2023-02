Připomínka zkázy Titanicu. Vědci odhalili přes hodinu dosud neviděných záběrů jeho vraku

Už je to více než 110 let, co pod hladinou Atlantiku zmizel Titanic, nejslavnější zaoceánský parník v dějinách, kterému se stala osudnou srážka s ledovcem. Téměř po pětasedmdesáti letech po této nešťastné události k jeho vraku zavítali vědci, aby natočili hodinu a dvacet minut dlouhé video toho, jak vypadá. Nikdy se však v plném rozsahu nedostalo na veřejnost. Až doteď.

Při příležitosti dvaceti pěti let od vydání filmu Titanic, který před nedávnem zamířil opět do kin, akorát ve vylepšené verzi, zveřejnil americký oceánografický institut ve Woods Hole (WHOI) ony autentické záběry, pořízené v červenci roku 1986. Na raritním videu se ukazuje i několik skvostů včetně rezavé přídě lodě, neporušeného zábradlí, kajuty hlavního důstojníka a okna na promenádě.

O unikátní záběry zachycené před zhruba šestatřiceti lety se postarala tříčlenná expediční posádka vedená známým oceánografem Robertem Ballardem, který vrak lodi poprvé objevil v září roku 1985. Tehdy byl průzkum veden jako pátrání po dvou ztracených ponorkách z dob studené války, mezi nimiž se Titanic nacházel. A nařídil ho někdejší americký prezident Ronald Reagan.

O rok později se k němu Ballard se svým týmem z WHOI vrátil, aby natočil téměř hodinu a půl dlouhé video, a to jak z pohledu dálkově ovládaného plavidla Jason Jr., které natáčelo i uvnitř vraku (včetně kajut posádky), tak z pohledu ponorky Alvin, která zkoumala vnější část lodi, jež byla před svou první plavbou považována za nepotopitelnou.

„Více než 100 let po ztrátě Titanicu lidské příběhy ztělesněné v této velké lodi stále rezonují. Zveřejněním těchto záběrů WHOI pomáhá vyprávět důležitou část příběhu, který zahrnuje celé generace a obepíná celý svět,“ uvedl k odhalení videa James Cameron, slavný režisér, který stojí jak za rozbíhající se filmovou sérií Avatar, tak právě za legendárním Titanicem.

Záznam je dostupný na YouTube a za dva dny, co je venku, jej zhlédlo už více než 1,4 milionu lidí. Podle vědeckého rádia NPR se jedná o záběry, které vrak lodi ukazují v tom „nejúplnějším stavu, jaký lidstvo kdy mohlo vidět“. Pochopitelně je nutné počítat s horší kvalitou, o to víc ale video působí autentičtějším dojmem – a na dramatičnosti mu přidává i tematická hudba.