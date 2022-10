Připravte si strategii a vylepšete vyjednávací pozici. CzechInvest radí startupům, jak na investory

Pomoci startupům navrhnout investiční strategii, ale i připravit se na celý průběh investičního procesu, vzdělat je ve všech důležitých právních procesech a dodat jim potřebné sebevědomí pro budoucí vyjednávání s investory. Takový je cíl Investiční akademie, kterou pořádá agentura CzechInvest společně s advokátem Jaroslavem Baierem a dalšími partnery. Chce tak edukovat zakladatele startupů, kteří otevírají nebo plánují realizovat investiční kola.

Investiční akademie, jejímž hlavním mediálním partnerem je CzechCrunch, se bude skládat z pěti expertních workshopů zaměřených na klíčová témata od navázání vztahů s investory a vypracování pitch decku přes ochranu duševního vlastnictví a kontrolu term sheetu až po vyjednávání podmínek a podepsání investiční smlouvy.

Přihlašování bude otevřené do naplnění kapacity, nejdéle však do 4. listopadu s tím, že registrace probíhají online. Workshopy začínají 8. listopadu a budou se konat pravidelně jednou týdně. Akademie bude zakončena odbornou konferencí 7. prosince 2022, která bude kromě investic řešit také otázky místního inovačního a startupového ekosystému.

„Budeme spolupracovat s nejlepšími experty z oblasti investic, s nimiž budeme pomáhat tomu, abychom dodali startupům sebevědomí založené na znalosti vlastní hodnoty a všech právních procesů v dlouhodobém investičním horizontu. To je posune do lepší vyjednávací pozice a investorům ušetří čas a energii, které by museli startupům věnovat na začátku jednání o investici. Naším cílem je, aby startupy měly dlouhodobou investiční strategii a budovaly ji od samého začátku,“ vysvětluje náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko, který dočasně vede agenturu CzechInvest.

Během workshopů se účastníci potkají s investory i právníky, kteří se na Investiční akademii spolupodílejí a kteří jim dají konkrétní feedback a rady, jak vše připravit na to, aby dokázali uspět a investici získat. Účastníci také dostanou prostor zeptat se na vše, co musejí zakladatelé znát, a rovněž budou mít možnost potkat se s investory a získat zpětnou vazbu pro svůj projekt. Generálním partnerem plánované konference je společnost Microsoft.

„To, že se nám podařilo dát dohromady tak skvělé partnery, je důkaz, že český startupový ekosystém umí spolupracovat a zaměřit se na podporu témat, jež potřebují určitý druh osvěty a edukace. V Investiční akademii se chceme zaměřit na přípravu nadějných projektů pro získání investice,“ doplňuje Beáta Vörösová, ředitelka Odboru startupů v CzechInvestu.

Seznam témat a garantů workshopů: