Přivítejte Patê, asijskou pekárnu bratrů z Tara a Dianu. Nabízí sladké s nečekaným twistem i japonský chleba
Na Národní třídě to nyní voní čerstvým pečivem s asijským nádechem. Giang a Khanh Taovi tu totiž právě otevřeli svou pekárnu Patê.
Že se na Národní třídě v centru Prahy něco kutí, hlásala cedule na skleněné výloze vedle vstupu do restaurace Taro už dlouho. A bratři Khanh a Giang Taovi, kteří za tímto a dalšími oblíbenými podniky stojí, se nijak netajili tím, že chystají pekárnu. Kdo jejich práci zná, tak ví, že se vždycky může těšit na skutečné dobroty, takže očekávání byla veliká – a ode dneška je už můžeme ukojit. Patê totiž právě otevřelo.
Novou pekárnu, kde je i pár stolů, u nichž si můžete snídani, svačinu či rychlý oběd vychutnat spolu s výběrovou kávou, najdete v Paláci Dunaj. Se sousedním Tarem nesdílí jen majitele a kuchaře, ale i zázemí. Oba podniky se tak vzájemně doplňují. Ostatně to bylo od začátku v plánu.
V Patê, které má otevřeno každý den už od rána a sází na propojení evropského a asijského stylu pečení a chutí, si můžete dát jak slané, tak sladké. Po celý den jsou k mání sladkosti jako croissanty, danishe – ovšem se svěžími náplněmi třeba z manga nebo yuzu –, skořicové rolky nebo variace na french toasty z místního shokupanu neboli nadýchaného japonského mléčného chleba.
Od rána chtějí Taovi servírovat i studené sendviče, taktéž v tomto druhu chleba, během dopoledne k nim pak přibudou teplé varianty – třeba se smaženým kuřetem a salátem coleslaw, na menu jsou ale i vegetariánské verze.
Místní specialitou je i slaná rýžová kaše, která je typickou vietnamskou snídaní. Jde o výrazné jídlo, které vzniká povařením rýže v kuřecím vývaru. Patří do něj i trocha masa, chili olej, pepř a cibulka, a pokud se o vás bude pokoušet nějaká nemoc nebo budete společensky unavení, takhle kombinace vás rozhodně postaví na nohy. V nabídce ale nechybí ani Banh mi bageta plněná paštikou a vepřovým bůčkem.
Nápad na vlastní pekárnu měli bratři Taovi, již v Praze kromě Tara provozují i oblíbené podniky Dian Gao Den a polévkárnu Pho100, v hlavě už delší dobu. Khanha, který je zodpovědný za kuchyni, zatímco jeho bratr Giang za provoz, totiž před lety uchvátilo pečení.
Jeho vášeň se prohloubila za covidu a následně absolvoval i stáž ve vyhlášené kodaňské pekárně Hart. Patê pak bratři společně intenzivně připravovali skoro celý letošní rok.