Proč ceny elektroniky vyletí nahoru? Krize, kterou rozpoutala umělá inteligence, má trvat roky
Hlad AI po výpočetním výkonu způsobil nedostatek paměťových modulů napříč celým trhem. Běžný spotřebitel tak zaplatí za elektroniku dramaticky víc.
Pokud jste v poslední době zvažovali stavbu nového počítače nebo upgrade toho stávajícího, pravděpodobně jste zažili nepříjemný šok. Ceny klíčových komponent, zejména operačních pamětí RAM, totiž v posledních měsících vyletěly vzhůru závratným tempem. Zatímco ještě loni v září stál nejprodávanější kit operační paměti 32GB Patriot Viper Venom na největším českém e-shopu Alza.cz přijatelných 2 390 korun, dnes jej ve stejném obchodě pořídíte za 10 290 korun. Během pouhých několika měsíců tak cena této konkrétní součástky vzrostla více než čtyřnásobně.
Téměř identický scénář se přitom naskýtá také u dalšího velkého prodejce, Smarty.cz. Například sada Kingston FURY Beast 32GB zde v loňském roce vyšla na 2 690 korun, nyní však i v tomto obchodě svítí u stejné položky cenovka přesahující hranici deseti tisíc korun.
Mít v počítači dostatečnou operační paměť je přitom pro většinu uživatelů naprosto stěžejní. RAM funguje jako „krátkodobá paměť“ systému, která umožňuje plynulé spouštění aplikací, prohlížení desítek oken v prohlížeči i hraní nejnovějších her. Na těchto čipech jsou dnes závislá prakticky všechna chytrá zařízení, od mobilních telefonů až po herní konzole.
Za vším hledejte hlad po umělé inteligenci
Za současnou krizí stojí především celosvětový rozmach velkých jazykových modelů, jako jsou ChatGPT od OpenAI nebo Gemini od Googlu. Pro svůj provoz potřebují zpracovávat obrovské objemy dat, což vede k masivní výstavbě datových center, která se neobejdou bez specializovaných a vysoce výkonných pamětí.
Právě na výrobu těchto drahých pamětí s vysokou propustností, označovaných jako HBM (High Bandwidth Memory), nyní přední výrobci přesouvají své kapacity. Pro fungování AI serverů jsou HBM klíčové a jejich produkce je pro firmy výrazně ziskovější než výroba pamětí pro běžné počítače. Důsledkem je pak omezená nabídka spotřebitelských pamětí a cenová hladina, která se pro řadu zákazníků stává těžko dostupnou.
Vinou hladu po umělé inteligenci porostou i ceny smartphonů a osobních počítačů jako celku. To ostatně podle deníku Financial Times nedávno predikovali zástupci předních technologických firem a analytici na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas.
Podle šéfa společnosti Arm Reneho Haase jsou aktuální omezení v dodávkách paměťových čipů nejzávažnější za nejméně dvě desetiletí. Také výkonný spoluředitel Samsungu Ro Te-mun označil situaci za bezprecedentní s tím, že dopad na koncového spotřebitele je v tuto chvíli nevyhnutelný.
Globální trh s operačními pamětmi je extrémně koncentrovaný a většinu světové produkce dnes ovládají zejména tři společnosti: Samsung Electronics, SK Hynix a Micron Technology. Poslední z jmenovaných, americký Micron, nedávno překvapil trh rozhodnutím v podstatě se stáhnout z maloobchodního segmentu. Ve prospěch výroby čipů pro AI totiž ustoupil od produkce pro svou vlastní značku Crucial, populární brand, který se léta specializoval na paměťová a úložná média přímo pro koncové zákazníky.
Nyní se Micron namísto toho plně transformuje na takzvaný OEM model. V praxi to znamená, že své moduly dodává prioritně přímo výrobcům hardwaru, jako jsou Dell, ASUS, Lenovo či HP, kteří je instalují do svých hotových sestav. Pro běžného uživatele, který by si chtěl vylepšit svůj stávající počítač nákupem samostatných komponent, to znamená drastické omezení nabídky a strmý růst cen u zbývajících zásob.
Novináři ze serveru WCCFTech se na rozhodnutí a následnou negativní reakci veřejnosti ptali viceprezidenta společnosti Micron Christopher Moorea. Ten postoj firmy hájil tím, že cílem není spotřebitele poškodit, ale efektivněji využít dostupné kapacity. „Pořád vyrábíme a prodáváme paměti pro běžné počítače a mobilní zařízení. Zároveň dodáváme technologie firmám, které provozují velká datová centra,“ uvedl.
Zlepšení situace je zatím bohužel v nedohlednu. Micron sice již třetím rokem buduje gigantickou továrnu v americkém Idahu, její spuštění se však očekává až v polovině roku 2027 a skutečně významnou produkci zákazníci uvidí nejdříve v roce 2028.
Pozadu nezůstává ani jihokorejská SK Hynix, která také investuje v přepočtu přes 268 miliard korun do výstavby moderního závodu na dokončování čipů. Výstavba by měla začít letos v dubnu, a i když má být hotovo koncem příštího roku, i tady potrvá další měsíce, než se nová kapacita reálně projeví na pultech obchodů.
Na scénu však vstupuje dravý hráč z východu, který by mohl rozložením sil na trhu výrazně zahýbat. Čínská společnost ChangXin Memory Technologies (CXMT) se podle deníku The Wall Street Journal chystá vstoupit na burzu v Šanghaji s cílem získat zhruba 4 miliardy dolarů. Cestu čínského vyzyvatele však komplikují tvrdé geopolitické bariéry, americké sankce i vážná obvinění jihokorejských prokurátorů. Podle nich totiž část raketového vzestupu firmy stojí na zneužití obchodních tajemství bývalých zaměstnanců Samsungu.