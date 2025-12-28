Proč je v investicích méně žen? Chybí jim informace a jsou opatrnější, říká dáma, která prošla Pentou
Podnikatelka a investorka Emília Mamajová z fondu Everita Capital zavítala do podcastu Money Maker a hovořila o investování a ženách.
Investování už dávno není jen „chlapská disciplína“ u piva a v Excelu. V Česku i na Slovensku přibývá žen, které chtějí mít své finance pod kontrolou. Jenže pořád jich je ve světě investic výrazně méně a zároveň naráží na to, že jim často chybí bezpečný prostor ptát se na „základy“ bez trapna. Jednou z žen, které se to snaží změnit, je podnikatelka Emília Mamajová, která byla hostem podcastu Money Maker.
Mamajová má za sebou roky v Pentě, studovala a sbírala zkušenosti v USA i Latinské Americe a pracovala pro investora Gabriela Eichlera, jednoho z tvůrců porevolučního kapitalismu v Česku. Dnes Mamajová staví fond Everita Capital, předtím spoluzaložila fond Espira Investments. A u obou tlačí i druhou linku: víc žen v investování.
Právě ve svých fondech má výrazně více investorek než bývá zvykem. Ne proto, že by ženy chtěly „jiné“ investice, ale protože chtějí víc rozumět tomu, jak private equity funguje. A když prý vidí otevřenost a detailnější sdílení práce na dealu, rychle se přestanou bát.
Co tedy způsobuje, že žen je v investicích málo? „Je to nedostatek informací a tím pádem nedostatek sebevědomí dělat investiční rozhodnutí,“ říká v rozhovoru a dodává, že hlad po vzdělávání je obrovský – jen se k němu ženy často dostávají později než muži. Není to o talentu, ale o přístupu.
„Jakmile mají informace, najednou mohou být rovnocenné investorky s muži. Jen k tomu přirozeně tolik neinklinují,“ zamýšlí se Mamajová v Money Makeru s tím, že zároveň ženy manažerky a byznysmenky bývají přirozeně opatrnější než jejich mužští kolegové.
Vedle vlastního investování se proto zapojuje i do iniciativ, které mají udržet ženy v private equity a venture kapitálu až do seniorních rolí. V Praze teď roste i komunita Inspire & Impact Network: od ledna 2026 startuje jejich Financial Independence Academy, kde se řeší domácí rozpočet, partnerské finance, důchod i investiční plán. A Mamajová tam povede modul na alternativní investice.
