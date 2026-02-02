Prodali Italové kus své estetické duše? Revolut se opřel do Ferrari za logo, které si dalo na auto
Revolut coby titulární partner závodní stáje Audi v F1 kritizuje logo HP, které má Ferrari na svých formulích. Designově je nepovedené, hlásí.
Ve světě financí má Revolut ohromné jméno, definované tržní hodnotou přes 1,5 bilionu korun a desítkami milionů uživatelů, kteří pravidelně využívají jeho bankovní služby. Ve světě Formule 1 je ale úplným nováčkem, který se sotva přidal jako titulární sponzor nové stáje Audi a dosud neokusil závodění na žádných Velkých cenách. Že by měl ale strach kritizovat symbol celé F1? To úplně ne.
Ferrari si dlouhodobě zakládalo na vizuální čistotě aut a nedovolovalo, aby jeho sponzoři narušovali elegantní červenou estetiku, ve které na okruhy F1 rok co rok vyjíždí. Zlom ovšem přišel před dvěma lety, kdy se šuškalo o tom, že by italská automobilka porušila své zásady a nechala na monopostech vyčnívat logo technologického obra HP coby hlavního, titulárního partnera.
V principu by na tom nebylo nic špatného. Ostatně všechny formule té nejvyšší kategorie jsou tak trochu jezdícími billboardy, protože náklady stájí jsou tak obrovské, že by se jinak nezaplatily. Na druhou stranu se designéři logicky snaží vymyslet, jak logo na karoserii zakomponovat tak, aby alespoň částečně splývalo s provedením auta a nepůsobilo jako pěst na oko. A to se Ferrari tehdy ani v následujících sezónách moc nepovedlo.
Modré logo na bílém podkladu na jinak červené formuli křičí na všechny strany, což je dobře pro HP v rámci povědomí o značce, ale pro fanoušky italské stáje, která si zakládá na uhlazeném vizuálním minimalismu, šlo o krok zpátky. Partnerství má ovšem předpokládanou roční hodnotu okolo sto milionů dolarů a peníze diktují i to, jak bude auto na okruzích a v televizích vypadat.
Právě na konto tohoto rozhodnutí se teď vyjádřil nováček ve světě Formule 1, populární bankovní aplikace Revolut, která se od letošní sezóny stává titulárním partnerem nové stáje Audi Revolut F1 Team. Její marketingový šéf Antoine Le Nel měl totiž mimo jiné za úkol dostat logo Revolutu na formuli tak, aby bylo viditelné a splnilo obchodní představy firmy, ale zároveň s ním nezastínit linie samotného vozu.
Jak se mu to podařilo, můžete posoudit sami ve fotogalerii, kterou jsme pro vás po odhalení designu auta připravili. Je ale fér zmínit, že se mu to povedlo o poznání subtilněji než v případě Ferrari s HP. „Bez urážky, ale myslím si, že to, co HP a Ferrari udělaly se svými auty, není z hlediska designu dobré. Jak můžete dát modrou na červené auto?“ reagoval pro server Business of Sport.
Není to ale tak, že by přišel, zkritizoval všechny ostatní stáje a jen tu svoji vychválil. Dobrou práci podle něj udělali v McLarenu, kde už u předchozích verzí monopostů využili kulaté barevné logo webového prohlížeče Chrome od Googlu coby partnera jako prvek na všechna čtyři kola. A velmi chytře měli pracovat také s brandingem společnosti Mastercard.
Ferrari ale podle očekávání na takový názor nijak reagovat nebude. S příchodem nejnovějšího designu auta, se kterým vyjede soutěžně poprvé 8. března na Velké ceně Austrálie, se sice rozložení prvků o něco změnilo, HP je ale stále na velmi výrazném bílém podkladu a modré provedení loga křičí možná ještě více než v případě loňského modelu.
V Itálii navíc musí řešit zásadnější věci, než je design vozu. Ferrari se v úvodu sezóny potýká s technickou nejistotou ohledně výkonu nových motorů a s oslabením týmu po odchodu klíčových inženýrů ke konkurenci. Situaci dále komplikuje rostoucí napětí mezi Lewisem Hamiltonem a Charlesem Leclercem, který kvůli pochybnostem o budoucí konkurenceschopnosti vozu údajně zvažuje aktivaci výstupní klauzule.