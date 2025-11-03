Prodává se vila Petra Kellnera, kterou navrhl Josef Pleskot. Cena? 50 milionů korun
Vila ve Vraném nad Vltavou, pod níž se podepsal i architekt Josef Pleskot, patří k nejvýraznějším ukázkám české rezidenční architektury 90. let.
Od konce října je k mání vila někdejšího nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, kterou navrhli renomovaní architekti Josef Pleskot a Radek Lampa ze studia AP atelier. Stavba z Vraného nad Vltavou získala řadu ocenění, mimo jiné i čestné uznání poroty prestižní národní architektonické soutěže Grand Prix. Nový majitel ji teď může získat za 49 900 000 korun, jak je inzerováno na největším českém realitním portálu.
Petr Kellner, zakladatel investiční skupiny PPF, který tragicky zahynul v roce 2021 při pádu vrtulníku na Aljašce, si Vrané nad Vltavou vybral v 90. letech jako místo pro svůj rodinný život. Podle architekta Josefa Pleskota, jenž na podnikatele letos vzpomínal v rozhovoru pro Lidové noviny, to bylo ještě v době, kdy údajně ani netušil, jak mimořádně bohatým se jednou stane. Do středočeské obce ho tehdy lákala především příroda, klid a blízkost Prahy.
Vila dnes patří manželce zesnulého miliardáře a podnikatelce Renátě Kellnerové, která je společně se třemi dcerami majitelkou skupiny PPF, a tím pádem i nejbohatší Češkou. Stavba má 477 metrů čtverečních užitné plochy a stojí na pozemku o velikosti 1 644 metrů.
Její kompozici tvoří dvě hlavní části: podélná ze surového betonu, která se táhne podél ulice, a příčná z lehké dřevěné konstrukce s lepenými trámy, jejímž cílem má být navození vzdušné atmosféry. Betonová část domu má tak majiteli přinést pocit stability a soukromí, zatímco dřevěné křídlo propojuje stavbu s okolní přírodou.
Pleskot s Lampou chtěli, aby se dům co nejvíc otevřel směrem k zahradě a k výhledům na Vltavu. „Naším cílem bylo nepodlehnout obyčejnosti, a zároveň nezabřednout do snobské nabubřelosti a drahé lacinosti,“ napsali ve svém článku pro Archiweb.
Nového majitele hledá vila na masově používaném portálu Sreality, kde je inzerována za 49,9 milionu korun. Je přitom třeba počítat ještě s dalšími investicemi. Inzerát stavbu označuje jako „před rekonstrukcí“, což znamená, že bude potřeba obnovit nejen interiér, ale pravděpodobně i elektroinstalaci a další rozvody.
Prodej nemovitosti má na starosti realitní kancelář Win & Win Reality. „Momentálně nesmíme podávat žádné bližší informace o stavbě, v případě dotazů tedy prosíme, abyste se obrátili na majitele nemovitosti,“ uvedla pro CzechCrunch její výkonná ředitelka Marcela Maršíková. Zástupci holdingu Amalar rodiny Kellnerových v čele s Renátou Kellnerovou na dotazy redakce reagovali s tím, že nebudou poskytovat bližší informace.