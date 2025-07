Prodával tenisky, dlužil ale miliony a zkrachoval. Nyní značka z Brna ožívá, pochyby ovšem přetrvávají

Uložit 0

Na papíře to byl slibně se rozjíždějící příběh mladého podnikatele, který miloval tenisky a chtěl ty nejlepší kousky prodávat dál. Jenže se časem ukázalo, že to byla nafouknutá bublina, která pod tíhou milionových dluhů splaskla. Brněnská Sneaker Gallery Bohumíra Hájka zamířila do insolvence a zdálo se, že je s ní konec. To by ale nesměli přijít dva kluci z městečka za Kladnem, kteří pošramocenou značku oživili. Otázky ovšem zůstávají.

Před třemi lety bylo o Sneaker Gallery na českém trhu s prémiovými teniskami dost slyšet. Když totiž její zakladatel Bohumír Hájek nejen pro CzechCrunch mluvil o tom, jak cílí na více než 150 milionů v tržbách, že se chystá expandovat za hranice a rozšiřuje tým, byl to plán poutající pozornost. O dva roky později ale už byla jeho firma v rukou insolvenční správkyně, která se chystala zpeněžit majetek a následně ji po vypořádání konkurzu zlikvidovat.

Vyšlo totiž najevo, že Hájek dlužil téměř 26 milionů korun s tím, že dohromady mělo být jeho počínáním zasaženo šest desítek věřitelů z řad lidí i jiných společností, navíc z různých odvětví. Pro CzechCrunch se tehdy vyjádřil, že jeho značku položily „změny chování na trhu, na které nedostatečně rychle a kvalitně reagoval“. S ohledem na začínající insolvenční řízení ale nebyl konkrétnější a jen zmínil, že víc řekne, až „opadnou emoce a bude znám verdikt soudu“.

Od té doby ale jako by se po Sneaker Gallery slehla zem. Kamenný obchod v centru Brna byl zavřený, e-shop přestal fungovat a sociální sítě zely prázdnotou. To se náhle změnilo minulý měsíc, kdy byly webové stránky pod původní doménou sneakergallery.cz znovu zprovozněny. Konkrétně 6. června si doménu, která byla po krachu značky volná, koupila společnost Sneax, jíž vlastní Ondřej Bartoš a Roderik Horváth.

Kdo sleduje trh s přeprodáváním sneakers, může je znát – tato dvojice vlastní i společnost Solemarket, která provozuje stejnojmenný e-shop, kde se zpravidla vzácnější tenisky prodávají. Na první pohled působí oba weby velmi podobně: sdílí designové rozhraní, funkce pro prohlížení tenisek a také medailonek majitelů. V něm stojí, že se okolo tenisek pohybují už více než šest let a že na ně nahlíží jako na umění.

Foto: Solemarket Ondřej Bartoš a Roderik Horváth

Zvláštně ale působí detaily, které lze na obnovené Sneaker Gallery spatřit. Noví majitelé ponechali totožné logo, jaké měl původní Hájkův podnik, sami vystupují jako „Ondřej a Roderik ze sneakergallery.cz“ a zůstal i kontaktní e-mail. Sociální sítě rozjeté nemají, pravděpodobně proto, že uživatelské jméno sneakergallery.cz je stále registrované a není volně k využití.

Otázka logicky zní, co Bartoše a Horvátha motivovalo k tomu, aby restartovali sice známou značku, která má ovšem problematické renomé a je s ní spojená negativní aura. Jen částečné vysvětlení je skryté přímo na webu, kde majitelé uvádí, že důvodem pro její odkoupení bylo její zavedené jméno a autorita, což jim má pomoct se umístit na vysokých příčkách ve vyhledávání.

Zároveň tam deklarují, že s původním majitelem nemají žádné spojení a nepřevzali ani jeho firmu, ani dluhy. „Jsme si vědomi, že značka jako taková je značně pošpiněna předchozím jednáním Bohumíra Hájka, ale doménu jsme koupili levně a na e-shopu pracujeme, každý den se ho snažíme vizuálně vylepšovat,“ vysvětlil Bartoš pro CzechCrunch.

Nemůže ale jít o svého druhu matení zákazníků? Nic takového jim prý nepřišlo na mysl. Podle jeho slov berou převzetí Sneaker Gallery za příležitost k experimentování se SEO, tedy optimalizací pro vyhledávače, především pak pro Google. Ostatně právě o klíčová slova, která se pojí k nabídce jejich tenisek, jim primárně jde. Chtějí zkrátka na web přilákat co nejvíce lidí.

„Jsme nadšenci do tenisek a chceme se přiučit ve všem možném. Právě experimentování se SEO a prodej limitovaných tenisek jsou naše hobby. Převzetí domény sneakergallery.cz bereme jako příležitost, jak se v tomto oboru posunout dál. Je to projekt, díky kterému se učíme, jak efektivně komunikovat se zákazníky, budovat něco svého a dosáhnout lepší viditelnosti bez nutnosti velkých výdajů za reklamu,“ uvádí dále v e-mailu.

Na dotaz, zda mají patřičná oprávnění k využití původního loga v souvislosti s insolvenčním řízením, ani jeden z nových majitelů neodpověděl. Stejně tak se firma se sídlem v Novém Strašecí nevyjádřila ani k finanční kondici „hlavního“ e-shopu Solemarket, kde podle posledních dostupných informací na webu za loňský rok expedovala zhruba osm set objednávek. CzechCrunch se pokusil kontaktovat i Hájka s žádostí o vyjádření k celému vývoji, na e-mail ale prozatím nereagoval.