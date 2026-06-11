Prohlédněte si Karlín nebo Bubny očima architektů a designérů. Odstartoval festival, který k tomu zdarma zve
Třídenní festival Rohan Design District láká na komentované prohlídky jindy nepřístupných budov, výstavy i veřejné debaty o proměně Prahy.
Většina chodců v běžném pracovním dni proběhne pražským Karlínem v rychlosti na schůzku či do jedné z kancelářských budov, často s očima přilepenýma na telefonu nebo myšlenkami u každodenních povinností. Tato čtvrť a její okolí přitom procházejí největší urbanistickou proměnou v novodobé historii Prahy. Stojí za to zpomalit, zvednout hlavu a podívat se na ni novýma očima. Přesně k tomu vybízí třetí ročník festivalu architektury a designu Rohan Design District (RDD) 2026, který startuje právě dnes. Třídenní program promění Karlín a Bubny v otevřenou galerii a diskusní prostor pro zájemce o moderní proměny města a života v něm.
„Co vás na nádraží Bubny zaujme na první pohled a co odhalíte až na ten druhý, když se zaměříte na surové detaily mizející drážní minulosti? Všimli jste si někdy, jak přirozeně zapadá Palác Karlín do uliční čáry a jak jeho schovaný vnitřní dvůr s monumentálním proskleným stropem zalévá celou původní tovární halu světlem? A napadlo vás u Fragmentu zkoumat, jak obří konstrukční skulptury staticky i vizuálně drží celou tu rozpixelovanou hmotu domu pohromadě?“ ptá se spoluzakladatel festivalu Lukáš Školoud a ukazuje, co všechno se zájemci na prohlídkách mohou naučit vnímat.
Hlavním tahákem třídenního programu je podle něj právě možnost prozkoumat budovy, které běžně vnímáme jen jako kulisy z ulice. V rámci komentovaných prohlídek se otevřou dveře technologické a umělecké ikony Fragment, která poutá pozornost svými tvary a monumentálními sochami od Davida Černého.
Nahlédnout půjde také do Paláce Karlín – bývalé tovární haly ČKD, citlivě přestavěné španělským architektem Ricardem Bofillem, kam své čtenáře zve i redakce CzechCrunche. Kontrast k moderním kancelářím pak nabídne nádraží Bubny, drážní území na prahu transformace v novou městskou čtvrť. A pro milovníky čistého designu festival zpřístupní inspirativní ateliér sklářského mága Ronyho Plesla, kterým návštěvníky provede autorova manželka.
„Tato čtveřice je ale jen začátek, komentované prohlídky a otevřené dveře letos nabídne více než desítka dalších architektonických lákadel a designových studií,“ doplňuje Školoud s tím, že program zavede lidi například i do komplexu Rustonka nebo Hudebního divadla Karlín.
Tipy CzechCrunche, co dalšího na festivalu nepřehlédnout
Hry zimních obrazů v Nile House: Výstava 12 umělců inspirovaná olympijskou atmosférou, která debutovala v Miláně. V lobby budovy Nile House na Rohanském nábřeží potrvá až do 9. července.
Historie Karlína s rektorem UMPRUM: Vysoká škola nově přesouvá část svých aktivit do Kasáren Karlín. Rektor UMPRUM Jindřich Vybíral, uznávaný expert na architekturu 18. a 19. století, si připravil historickou přednášku o vývoji této lokality.
ClickArt Run: Spojení sportu a urbanismu. Architektonické studio ClickArt pořádá komentovaný běh po Karlíně a Rohanském ostrově – ideální způsob, jak nabourat akademický tón festivalu.
Dopolední byznys networking: Místní designové showroomy otevírají své dveře v ranních hodinách pro odborné snídaně a neformální setkávání profesionálů z oboru stavebnictví a interiéru.
Hlavním diskusním pilířem celého festivalu se stane sobota 13. června. V prostorách Spojka Events v Karlíně proběhne od 12:30 do 17:00 přednáškový den, kde budou architekti z předních studií jako CMC Architects, Chybik + Kristof nebo SOA architekti rozebírat palčivá témata dneška – od oživování městských brownfieldů přes navrhování moderních škol až po využití datových analýz v urbanismu.
„Největším diváckým magnetem sobotního odpoledne bude bezpochyby diskuse o připravované Vltavské filharmonii, kterou povede vedoucí jejího projektového týmu Martin Krupauer,“ předpokládá Lukáš Školoud. Návštěvníci dostanou nejčerstvější zákulisní informace o tom, jak tato budoucí celopražská dominanta promění tvář i fungování metropole.
Letošní ročník v Invalidovně oficiálně zahájili Eva Jiřičná a Daniel Libeskind, autor newyorského Ground Zero. Libeskind aktuálně pro Karlín navrhuje svůj vůbec první český projekt Sekyra Flowers v rámci vznikající čtvrti Rohan City.
Během včerejšího večera zároveň proběhl křest prestižní publikace Ročenka Česká architektura 2024–2025 pod hlavičkou nakladatelství Archizum Books. Výběr 35 nejlepších tuzemských staveb, které podle editora Jana Schindlera symbolizují architektonické vrcholy posledních let, si lidé mohou prohlédnout také na venkovní panelové výstavě přímo na trávníku u nové lávky Holka, a to až do konce června.
„Rohan Design District není jen přehlídkou architektury a designu. Je především místem setkávání. Každý rok nás těší, kolik nových spoluprací, projektů a profesních vztahů díky festivalu vzniká. Právě v tom vidíme jeho největší smysl,“ říká druhý ze zakladatelů akce Miloslav Kolařík.
Festival se od svého vzniku inspiruje podobnými akcemi v zahraničí, zejména milánským Brera Design Districtem. „Zástupci akce Brera Design District přijali naše pozvání, poskytli nám záštitu a sami přiznali, že je překvapilo, jak rozsáhlý festival se nám podařilo během pouhých dvou let vybudovat,“ doplňuje na závěr Kolařík. Festival je pro veřejnost přístupný zcela zdarma a jeho mediálním partnerem je CzechCrunch.