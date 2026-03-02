Masivní propouštění nejen kvůli umělé inteligenci? Šéf přiznal, že v covidu najal příliš mnoho lidí
Zakladatel společnosti Block Jack Dorsey přiznal manažerské chyby v covidu. Propuštění 4 000 lidí mu usnadnil nástup umělé inteligence.
Když Jack Dorsey před pár dny oznámil, že jeho společnost Block propustí čtyři tisíce lidí, prodal to jako vizionářský krok do éry umělé inteligence. Wall Street tleskala a akcie letěly nahoru. Jenže se zdá, že to celé nebylo pouze o technologické transformaci, ale také o dřívějších manažerských chybách. Sázka na umělou inteligenci se ukazuje jako šikovný marketing. „AI je v tomto případě pohodlný narativ, který maskuje mnohem hlubší problém,“ komentuje dění respektovaný analytik Om Malik.
Čísla hovoří jasně: Block mezi lety 2019 a 2022 téměř zečtyřnásobil počet zaměstnanců z 3 835 na více než 12 400. Tento masivní růst byl poháněn i obří akvizicí služby Afterpay, která se ale příliš nevyvedla. Problémem je, že zatímco počet lidí rostl raketově, příjmy nikoliv. Podle uznávaného novináře a investora Oma Malika se Block stal zářným příkladem špatné finanční disciplíny, která byla běžná u technologických firem v éře levných peněz, kdy se růst počtu zaměstnanců bral jako měřítko úspěchu, nikoliv jako náklad.
Co se stalo?
Minulý týden Jack Dorsey oznámil, že propustí přes 4 000 lidí, protože sází na umělou inteligenci. Akcie jeho firmy Block vystřelily o 24 procent.
Vše najdete v našem textu na tomto odkazu. Níže je shrnutí toho nejzásadnějšího:
- Masivní redukce: Společnost Block propouští přes 4 000 zaměstnanců, čímž snižuje svou pracovní sílu o 40 %. Cílem je návrat k dravosti menších týmů a zvýšení produktové rychlosti.
- Sázka na AI: Jack Dorsey věří, že inteligentní nástroje umožňují radikálně efektivnější řízení firmy. Menší týmy vybavené AI mají podle něj brzy nahradit zastaralé korporátní struktury.
- Euforie na trzích: Akcie Blocku reagovaly na oznámenou transformaci skokovým růstem o 24 %. Investoři oceňují především kombinaci úspor a silné vize budoucího růstu.
- Silné výsledky: K radikálnímu řezu dochází v době, kdy firma hlásí meziroční nárůst hrubého zisku o 24 % na 2,87 miliardy dolarů. Nejedná se o krizový management.
- Nový standard: Podle Dorseyho budou k podobným strukturálním změnám vlivem AI brzy donuceny všechny technologické firmy. Block zvolil jednorázový řez, aby minimalizoval negativní vliv na morálku týmu.
Dorsey své přešlapy přiznal v jednom z příspěvků na sociální síti X. „Ano, během covidu jsme nabrali příliš mnoho lidí,“ napsal šéf Blocku. Chyba byla podle něj v tom, že budoval dvě oddělené struktury pro služby Square a Cash App místo jedné integrované. Malik to však ve svém komentáři nazývá termínem „narativní substituce“. Jde o nástroj, kdy jeden příběh nahradíte jiným, abyste situaci zarámovali v lepším světle. „Provozní přešlap se tak náhle stává transformací v AI společnost,“ poznamenává analytik.
Pohled na finanční kondici ukazuje propastný rozdíl mezi Blockem a jeho rivaly. Z každého dolaru hrubého zisku si Block dokáže nechat pouze 16 centů jako provozní příjem. Konkurenční PayPal si proti tomu ponechá 41 centů a evropský Adyen dokonce 53 centů. Rozdíl je vidět i v přepočtu na jednoho pracovníka. Block generuje zhruba 167 tisíc dolarů provozního příjmu na osobu. PayPal i Adyen jsou na tom výrazně lépe s 269 tisíci, respektive 281 tisíci dolarů.
Symbolikou rozhazování se stal i megalomanský firemní večírek Blocku, který proběhl před pěti měsíci. Akce, na které vystoupili Jay-Z či T-Pain, vyšla firmu na více než 68 milionů dolarů (1,4 miliardy korun). Om Malik spočítal, že tyto náklady odpovídají ročním platům pro zhruba 200 zaměstnanců. Zároveň dodal, že podobný scénář nevyužívá Jack Dorsey jako jediný. „Bohužel se jedná o nový vzorec. Propustit polovinu zaměstnanců. Obvinit stroje. Sledovat, jak akcie stoupají. Jít dál,“ napsal Malik.
Block se připojil kupříkladu k největším technologickým firmám jako Amazon, Google nebo Meta, které v posledních letech taktéž v různých formách pracovaly s vlnami propouštění skrytými pod rouškou umělé inteligence. Důležité přitom je, kdo sleduje jakou metriku. Investoři totiž mají jasno. „Wall Street nic nemiluje víc než propouštění. Miluje ho víc než vizi,“ podotkl Om Malik. A trh Dorseyho tah skutečně ocenil – akcie Blocku s označením XYZ na newyorské burze od tohoto oznámení narostly o více než dvacet procent.