Prošli jsme se po novém pražském mostě. Vznikne u něj světelná zahrada i prostor od Ambiente na místě benzinky
Okolí Dvoreckého mostu se bude dokončovat ještě řadu měsíců. Postupně přibudou další prvky, především umělecké instalace a úpravy veřejného prostoru.
Již v pátek 17. dubna se veřejnosti zpřístupní zcela nový Dvorecký most. Propojí pražské Podolí se Smíchovem a Hlubočepy a uleví především jižní části města, která je doposud plně závislá na autobusech. Auta na něj budou mít zákaz, místo toho se stane součástí plánovaného tramvajového okruhu – a sloužit bude také autobusům, cyklistům a pěším. My se po něm vydali projít ještě před jeho oficiálním otevřením, a to společně s architekty Radkem Šímou a Štěpánem Braťkou z Atelieru 6, kteří za výslednou podobou 19. pražského mostu přes Vltavu stojí.
„Pro nás bylo zásadní, aby stavba ladila s horizontem vyšehradských hradeb a Podolské vodárny. Proto jsme vyloučili jakékoliv dominantní prvky nad mostovkou, jako jsou pylony nebo oblouky, které známe například z Trojského mostu,“ vysvětluje Šíma. Design Dvoreckého mostu je podle něj spíše poklonou českému kubismu, což se neprojevuje jen dekorativně, ale propisuje se to i do samotné konstrukce – tvar stavby se totiž plynule mění z lichoběžníku nad pilíři v čistý trojúhelník uprostřed polí. Díky těmto sklonům tak prý bílý beton rozehrává během dne živou hru světla a stínu nad Vltavou.
Most dlouhý necelých 338 metrů neslouží jen dopravě. Architekti se zaměřili i na předmostí, která bývají často opomíjena. Na podolské straně vznikla takzvaná Aréna, tedy městská krajina tvarovaná podle křivek mostu, která nabídne zázemí pro skateboarding, boulderovou stěnu i prostor pro kulturní představení. Stojí zde už také neokubistická socha Heavy Head Boy od sochaře Krištofa Kintery, který se inspiroval slavným Myslitelem od Augusta Rodina. Heavy Head Boy ale bude občas i slyšet – autor do jeho horní části zabudoval buben, který se rozezní, když na něj dopadne voda z mostní konstrukce.
Na smíchovské straně u Lihovaru pak bude prostoru dominovat další Kinterova instalace nazvaná Světlo proti tmě. Jde o sbírku 81 funkčních pouličních lamp z celého světa, například z Argentiny, Mexika, Vatikánu, Japonska, Izraele, Indonésie, Senegalu, USA, Ukrajiny nebo Indie, které vytvoří světelnou zahradu sahající až k pumpě Orlenu. „Celý prostor chceme zásadně proměnit. Z klasické benzinky zůstane jen samotné tankování a nabíjení, všechno ostatní nahradí nový koncept – street food, kavárna i střešní terasa, a to ve spolupráci s Ambiente. Bereme to jako pilotní projekt, který ukáže, jak můžou podobná místa fungovat,“ říká Šíma.
Most se otevře v nejbližších dnech, ostatně zastávky tramvaje zde již stojí. Jeho okolí se ale bude dokončovat ještě řadu měsíců. Postupně přibudou další prvky – umělecké instalace, rozšíření prostoru směrem k Žlutým lázním i jeho další úpravy. „Od začátku jsme nechtěli dělat jen infrastrukturní stavbu. Most má být součástí města, ne jen tranzitní koridor. Pod ním proto vznikne místo pro každodenní život: budou tu schody k vodě, převlékárny, prostor pro divadlo i dětské hřiště. A všechno doplní zázemí pro občerstvení s veřejnými toaletami,“ doplňuje Šíma.