Provokoval, kudy chodil, stal se kryptomiliardářem i vyděděncem, pomohl mu Trump. Jeho burza teď končí
BitMEX, který vymyslel stonásobnou páku, končí 23. září 2026. Zakladatel Arthur Hayes loni dostal milost od Trumpa, burzu ale položil byznys.
Devadesát procent za pár hodin – tak rychle se ve čtvrtek 23. července propadl token BMEX poté, co burza BitMEX oznámila konec po jedenácti letech. Provoz utlumí k 23. září 2026, nové registrace zastavila okamžitě. Ironie je v tom, že spoluzakladatel Arthur Hayes ještě loni děkoval Donaldu Trumpovi za milost, která ho zbavila trestu za praní špinavých peněz. A teď se tedy loučí s platformou, jež ho proslavila i přivedla před soud.
Příběh začal v lednu 2014 ve střešním baru v Hongkongu, kde se Hayes sešel s britským matematikem Benem Delem. Přizvali si ještě amerického vývojáře Sama Reeda. Firmu rozjížděli jako tři chlapíci s notebooky ve Starbucksu v hongkongské věži Jardine House, večery pak trávili u piva z večerky v Hayesově bytě.
Hayes se narodil roku 1985 v Detroitu rodičům pracujícím pro General Motors, dětství prožil mezi Detroitem a Buffalem a vystudoval prestižní univerzitu ve Whartonu. Poté obchodoval s deriváty a ETF pro Deutsche Bank a Citigroup v Hongkongu, odkud ho v roce 2013 propustili. Nápad na kryptoburzu v něm dozrál, když fyzicky převážel hotovost do Šen-čenu, aby tam bitcoiny výhodněji směnil za jüany – a pochopil, jak nepraktické to je.
BitMEX proslavil produkt zvaný perpetual swap – kontrakt bez expirace s pákou až stonásobek vkladu. V červnu 2019 zaznamenala burza rekordní den s objemem 16 miliard dolarů a stala se podle vlastních slov největší obchodní platformou světa podle objemu. Firma si pronajala 45. patro hongkongské věže Cheung Kong Center a kancelář vyzdobila akváriem se žraloky. Speciálně o Hayesovi se hovořilo jako prvním kryptomiliardáři a jako o svého druhu geniálním finančníkovi.
Hayesovu image dobře ilustruje rok 2018, kdy na kryptokonferenci v New Yorku přijel v oranžovém lamborghini. O rok později se v Tchaj-peji utkal v ostré debatě s ekonomem Nourielem Roubinim, který BitMEX obvinil z praní peněz a bezohlednosti vůči klientům. Na otázku, proč burza sídlí na Seychelách bez regulace a nikoli v Evropě či USA, Hayes podle magazínu Vanity Fair odpověděl s klidem sobě vlastním: „Tam by mě úplatky vyšly dráž.“ Věta se stala jeho vizitkou na roky dopředu.
Zlom přišel v říjnu 2020, kdy americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo Hayese a spol. z porušení zákona o bankovním tajemství. Žalobci tvrdili, že burza vědomě obsluhovala tisíce amerických klientů, aniž měla funkční systémy proti praní peněz – k založení účtu stačila e-mailová adresa. Podle prokuratury šlo fakticky o platformu na praní špinavých peněz, která navíc jen předstírala, že se stáhla z amerického trhu.
Zatýkání proběhlo dramaticky. V šest ráno prvního října 2020 zazvonili agenti FBI u domu spoluzakladatele Sama Reeda na předměstí Bostonu a odvedli ho v poutech. Hayes a Delo byli v té době mimo Spojené státy a obvinění je zastihlo na dálku. Hayes se pohyboval po Asii, kde pak ještě dlouho zůstával a k výslechu se dostavil až o několik měsíců později.
V únoru 2022 se Hayes, Delo, Reed i bývalý manažer firmy Gregory Dwyer přiznali k vině. Hayes dostal šest měsíců domácího vězení, dva roky probace a pokutu 10 milionů dolarů (zhruba 212 milionů korun). Delo a Reed dostali probaci 30, respektive 18 měsíců, Dwyer rok probace a pokutu 150 tisíc dolarů. Burza sama už v roce 2021 zaplatila regulátorům 100 milionů dolarů, tedy zhruba 2,1 miliardy korun.
Obrat v kauze přišel 28. března 2025, kdy Donald Trump všem čtyřem odsouzeným udělil milost. Hayes poděkoval prezidentovi krátkým vzkazem na síti X, Delo byl sdílnější: „Tímto plným a bezpodmínečným pardonem prezident Trump napravil justiční omyl,“ uvedl s tím, že on i kolegové byli obětováni z politických důvodů. Stejný den udělil Trump milost i dalšímu podobně kontroverznímu podnikateli, zakladateli automobilky Nikola Trevoru Miltonovi.
Thank you to my partners, my BitMEX employees, and most importantly our clients. It was an amazing ride. We did something special together. And I’m so proud of what we created and that we will shutdown responsibly on our own terms. Fuck TradFi, Fuck the Banks, Fuck the man.…
— Arthur Hayes (@CryptoHayes) July 23, 2026
Milost ale byznysu nepomohla, BitMEX, který působil i v Česku, postupně převálcovali dravější konkurenti jako Binance nebo OKX. Už od února 2025 si BitMEX najal banku Broadhaven Capital Partners, aby mu našla kupce – bezúspěšně. A tak přišlo rozhodnutí o konci. Do 26. srpna 2026 mohou klienti jen uzavírat pozice, pak burza zbylé kontrakty násilně uzavře a k 23. září zhasne. Kdo si peníze nevybere, zaplatí poplatek 50 dolarů nebo 1 procento ročně, podle toho, co je vyšší.
Jenže ve stejný den, kdy BitMEX oznámil konec, na něj u newyorského soudu podali podle serveru CoinPage hromadnou žalobu firma BKX Services a David Namdar. Tvrdí, že burza manipulovala s likvidačním mechanismem ve svůj prospěch a provozovala neveřejný obchodní trh s přístupem k datům klientů. Škodu vyčíslují na 622,66 bitcoinu, přes 40 milionů dolarů (zhruba 850 milionů korun). Mluvčí burzy žalobu odmítl jako „další oportunistický nárok bez opodstatnění“.
Hayes už burzu ale delší dobu neřídí, šéfuje totiž vlastnímu fondu Maelstrom. Je ovšem i nadále hodně nadšený pro krypto a věří, že například bitcoin dosáhne milionu dolarů, až praskne to, co nazývá AI bublinou. V podcastu Thinking Crypto svůj pohled na obor shrnul celkem výstižně: „Pokud je vaše kryptoteze založená na uznání regulátorem, není to krypto, jsou to tradiční finance.“
Za zmínku stojí i druhý spoluzakladatel BitMEXu Ben Delo, který se poté, co jej omilostnil Trump a co si ukončením burzy rozvázal ruce, vrací do rodné Británie. A tam coby dolarový miliardář štědře sponzoruje politické tažení Nigela Farage – jednoho z architektů brexitu a muže, který se svou populistickou stranou Reform UK, chce vyhrát blížící se parlamentní volby na ostrovech.