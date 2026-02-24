Průvod masek, berlínský rave a cirkus. Pražské Výstaviště ožije netradičním Masopoostem
Druhý ročník akce v režii značky Ploom ve spolupráci s Nebálem přivede do Prahy rapperku alyona alyona, Logic1000 i violoncellistku Terezii Kovalovou.
Průvod masek, zabijačka, hodování. Masopust byl vždy o přechodu, konci zimy a blížícím se jaru. A taky o tom, že maska dovolí být na chvíli někým úplně jiným. „Pod masku se můžete schovat, zpívat, tančit, být na jednu noc kýmkoliv, experimentovat, ochutnávat, objevovat, zkoušet,“ říkají organizátoři Masopoostu, který už tuhle sobotu na lidovou tradici naváže. Ale po svém.
V sobotu 28. února v Praze vystoupí ukrajinská rapperka alyona alyona, berlínská producentka Logic1000, violoncellistka Terezie Kovalová, kultovní Buty, pražská kapela Tygroo a mnoho dalších. Značka Ploom ve spolupráci s kolektivem Nebál chystají druhý ročník Masopoostu, show s dvěma scénami, cirkusem a hostinou. Loňský ročník proběhl v Holešovické tržnici, letos se akce přesouvá do větších prostor pražského Výstaviště a nabízí i bohatší program. Vstupenky lze koupit v síti GoOut.
Stejně jako loni, i letos akci zastřešuje společné téma. Tentokrát je to Roots & Riots, tedy kořeny a nepokoje či vzpoury. Roots odkazují na tradici: folklorní symboly, pentle, cimbálovka. Riots jsou druhý pól: digitální estetika, kůže, řetězy, elektronika. Výraznou součástí akce je tak i dress code, který se týká stejnou měrou vystupujících i návštěvníků. Masky mohou být tradiční masopustní, folklorní, ale i čistě experimentální. Na akci bude i kreativní koutek, kde si půjde masku dotvořit.
Na Roots stagi vystoupí violoncellistka Terezie Kovalová, která, jak organizátoři zmiňují, sama představuje rozpor mezi tradicí a revoltou. Svou cestu k hudbě začala útěkem z domova ve třinácti letech a první kapelou v šestnácti: „Byl to můj osobní protest proti drilu klasické hudby, který mě ničil. Začala jsem hledat své pravé já.“
Na Výstavišti představí sólovou desku Zinka, kde propojuje klasický nástroj s moderním zvukem. S Masopoostem ji pojí i osobní vzpomínka, na loňském ročníku si nechala udělat tetování. Dále na Roots stagi zahrají pražská kapela Tygroo, která míchá balkánskou divokost, jazz a rap s dechovými nástroji, a James Cole, jenž má za sebou přes dvacet let na české alternativní scéně a vystoupí se svým posledním albem natočeným s Ideou.
Masopoost 2026
- Kdy: sobota 28. února 2026, od 19:00 hod.
- Kde: Výstaviště Praha
- Vstupenky: masopoost.cz
- Přístupné od: 18 let
- Roots stage: Terezie Kovalová, James Cole & Idea, Mutanti hledaj východisko, Tygroo, cimbálovka
- Riots stage: Logic1000, Roland Cristal, alyona alyona, Buty, Big Lil
- Cirkus a performance: Ariadna Vendelová, Alžběta Tichá & Eliška Brtnická, Aleš Hrdlička & Hannah Lennox, Movement Production
- Další: sbor Veselé Chvíle, My kluci, co spolu chodíme, kreativní koutek, hostina
Riots stage obstarají Logic1000, berlínská producentka Samanta Poulter, která staví sety na britských tanečních rytmech, a francouzský experimentátor Roland Cristal. Rapovou část programu zajistí již zmíněná alyona alyona, ukrajinská rapperka, která se v roce 2024 dostala do finále Eurovize. Klasičtější směr pak reprezentuje česká kapela Buty.
Součástí programu bude i cirkus. Česko-skotské duo Aleš Hrdlička a Hannah Lennox se potkalo na nizozemské cirkusové univerzitě a kombinuje žonglování s akrobacií a komedií. Vzdušná akrobatka Ariadna Vendelová vystoupí se sólovým číslem, Alžběta Tichá a Eliška Brtnická předvedou závěsnou akrobatiku. K masopustu tradičně patří i jídlo, loňský ročník nabízel Stůl hojnosti s jídlem od pražských restaurací a speciálními drinky, letos lze čekat podobný formát.
Scénografii Výstaviště má na starosti Marek Müller z SDD Studia společně s Julií Dudovou, prostor má podle organizátorů fungovat jako jakási druhá realita. Pohybová vystoupení zajistí kolektiv Movement Production pod vedením Filipa Hudlického a Jakuba Dvořáka, kteří kombinují klasickou taneční techniku s modernou.
