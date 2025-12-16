První auto opravil s tátou v deseti. Dnes na jihu Čech renovuje historické jaguáry i mercedesy za miliony
Rodinná firma z jižních Čech se specializuje na kompletní renovace veteránů. Každý vůz projde tisíci hodinami práce a stojí kolem pěti milionů korun.
V jihočeských Radčicích u Vodňan stojí bývalý statek, který se za třicet pět let proměnil v místo, kde se renovují klasické automobily. František Fošum zde pokračuje v práci svého otce a vozy jako Jaguar E-Type nebo Mercedes 190 SL vrací do vypiplaného stavu, skoro jako by zrovna sjely z výrobní linky. „Když člověk chce, tak dokáže cokoliv, prakticky je to jenom o tom věnovat se tomu,“ říká podnikatel, který ve firmě působí už jednatřicet let.
Příběh Fošum Classic Cars sahá až do dob před rokem 1989. Otec současného majitele, původně řidič nákladních vozů, opravoval auta už za bývalého režimu. „Táta začal už před revolucí opravovat mercedesy, dokonce je dokázal vozit i ze zahraničí sem, což tenkrát byla peripetie, která je pro dnešní generaci nepředstavitelná,“ vzpomíná dvaapadesátiletý František Fošum.
Když pak v listopadu 1989 padl komunistický režim, jeho otec koupil bývalý statek v jihočeských Radčicích a začal podnikat. V devadesátých letech vozil ojetá auta z Německa, která opravoval a prodával dál. Z původního běžného servisu se postupně stala specializovaná dílna zaměřená na historické kusy.
Když k nám přijdou ročně dva až čtyři zákazníci, tak budu naprosto spokojený.
„Někdy od roku 2005 je renovace klasických vozů naší hlavní náplní,“ vysvětluje současný majitel, který nastoupil k otci do firmy v roce 1994 po vojně. Už tehdy mu prý bylo jasné, že jednou bude pracovat právě tady – jako nejstarší ze tří bratrů byl přirozeným nástupcem a v roce 2014 tak firmu po otci převzal.
„Na prvním autě jsem s tátou pracoval, když mi bylo deset let. Tenkrát to byl určitě nějaký starý mercedes,“ usmívá se Fošum. Dnes už v dílně dávno není, věnuje se prý spíš manažerským úkolům a řešení technických výzev. „Teď řeším spíš logistiku. Je potřeba vymyslet, jak ta auta opravíte, jakým způsobem je opravíte,“ vysvětluje svou současnou roli.
Proces kompletní renovace je totiž náročný a trvá jeden až tři roky. „Když chcete auto dostat do perfektního stavu, tak ho stejně musíte rozebrat do posledního šroubku. My si nejdřív všechno nafotíme, abychom věděli, co pak kam dát – jsou to tisíce součástek. Po rozebrání nám zbyde holá karoserie, tu zbavíme veškerých starých nátěrů, opravíme ji, nalakujeme, očalouníme a zároveň doplníme veškeré mechanické komponenty, motor a převodovku. Nakonec to všechno zase složíme dohromady a máme hotové nové auto,“ popisuje Fošum a dodává, že klíčové je, že všechny práce se tu provádí pod jednou střechou právě v Radčicích.
Renovace přitom není jen o výměně poškozených částí, ale o navrácení celého vozu do technicky i esteticky původního stavu. Interiér se tak znovu šije z materiálů odpovídajících těm původním, stejné musí být i barvy laku. Proto i dnes ve Fošumově dílně využívají třeba lakovací box, který začátkem 90. let koupil jeho táta – prý si potrpěl na kvalitu.
Náhradní díly do renovovaných aut teď firma dováží od specializovaných dodavatelů, které reprodukují klíčových 20 procent součástek. Zbylé díly se opravují nebo vyrábějí přímo na míru. Do budoucna firma počítá i se zapojením 3D tisku – už teď na tom spolupracuje třeba s Technickou univerzitou v Liberci. „Za deset let to bude běžná věc,“ věří František Fošum.
Dnes zaměstnává devět lidí, přičemž ten největší „nováček“ v týmu tu pracuje jedenáct let. „Snažím se o to, aby byl tým stálý, protože je to důležité pro dlouhodobou kvalitu,“ vysvětluje Fošum. Navíc najít kvalifikované pracovníky je podle něj největší výzvou – ne každý se dokáže s historickými vozy a precizní prací popasovat. Firma také sídlí blízko německých hranic a hodinu cesty od Prahy, což část potenciálních zaměstnanců odčerpává.
Roční obrat firmy se dnes pohybuje kolem 10 milionů korun a pochází převážně z renovací aut pro zákazníky. Letos však Fošum Cars otevřelo nový showroom s desítkou aut – najdete tam jak ta Fošumova, tak i ta, která u něj zatím mají uložená jeho zákazníci. „Cílem je zjednodušit cestu k autu lidem, kteří k nim mají vztah a kteří na ně mají také prostředky,“ vysvětluje majitel, který je zároveň sběratelem.
Peníze jsou hned prvním předpokladem, když má někdo zájem o jeho služby – kompletně zrenovované auto z Fošumovy dílny stojí totiž kolem pěti milionů korun. „Když k nám teď přijdou ročně dva až čtyři zákazníci, tak budu naprosto spokojený,“ říká majitel. Ten taky jednou za čas narazí na vrak, který je v opravitelném stavu a za dobrou cenu, následně ho opraví a nakonec prodá. Právě pro takové účely má showroom sloužit.
Každý zrenovovaný vůz navíc sám Fošum osobně otestuje a ujede v něm minimálně 500 kilometrů. „Zákazníkovi předávám produkt, který je bezchybný,“ vysvětluje. Fošum Cars se dnes soustředí na vybrané modely – nejčastěji třeba Jaguar E-Type nebo Mercedes 190 SL, které mu taky vozí sami zákazníci na opravu.
První jmenovaný vůz s ikonickou dlouhou kapotou je navíc považován za jedno z nejkrásnějších klasických aut vůbec. „Je to celosvětová ikona, těch aut se vyrobilo relativně málo,“ vysvětluje. Nejcennějším vozem v showroomu je pak Tatra 17 z roku 1927 po hraběti Kinském.
Že se právě investice do klasických aut vyplácí, je jednoznačné – trh s nimi v posledních několika letech neustále roste. „Má to podle mě budoucnost. I z pohledu toho, že lidí je víc a víc, peněz je víc a víc. Obecně společnost bohatne a takových vozů bude jenom míň – buď jsou znehodnocené časem, nebo jsou špatně opravené,“ vysvětluje majitel svůj optimismus.
I on chce firmu v budoucnu předat svému synovi, stejně jako to udělal jeho otec. Budoucí dědic je přitom už teď zapojen do každodenních firemních záležitostí. „Když se podíváte na ta auta v showroomu, tak zhruba třetinu z nich lakoval můj syn František,“ říká hrdě Fošum.
A jaké auto by si on sám přál někdy řídit? „Líbil by se mi Aston Martin DB5. Ale nevím, jestli na to mám dostatek prostředků,“ směje se a dodává: „Asi mi stačí, že se mi ta auta líbí, nemusím je vlastnit.“