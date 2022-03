Pod heslem „Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech – a u některých se zastavilo na pěkně dlouhou návštěvu“ přichystala česká dobročinná platforma Breakfaststory Dražbu dobrých skutků. Cílem je těm, které ona příliš dlouhá návštěva sužuje, aspoň trochu odlehčit. Dražbu podporuje i CzechCrunch coby mediální partner.

Patří mezi ně i Tomáš ze Soběslavi, respektive jeho dcera Dianka, která se narodila v roce 2013. Start do života měla krušný, 25 minut po porodu nedýchala, v půl roce jí diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu, epilepsii a potíže se zrakem i sluchem. Matka Dianky s rodinou nežije a z Tomáše se stal samoživitel.

Dianka nyní potřebuje především nové naslouchadlo, to staré se porouchalo a na hrazení ze zdravotní pojišťovny ještě není nárok. V budoucnu by Diance prospěly také lázně a dobrý fyzioterapeut v blízkosti domova. Pomoc rodině vyčíslila Breakfaststory na třicet tisíc korun.

Dražit bude možné také úsměv pro Natálku. Kvůli závislosti rodičů skončila v dětském domově v Chebu společně se svými dvěma sourozenci. Ti už ale odrostli, a tak tam Natálka zůstala sama. Ne snad, že by se neusmívala – ale právě proto. Děvče má problém se zuby, některé se kazí, jiné úplně chybí. Stomatolog vyčíslil nový chrup na 130 tisíc korun.

Pomoc má ale mířit nejen na jednotlivé příběhy. Víc než tři tisíce dětí v Česku trpí diabetem mellitus prvního typu. Autoimunitní onemocnění způsobuje, že tělo přestane poznávat vlastní buňky a začne je ničit stejně, jako to dělá například s viry. Přesná příčina tohoto onemocnění není jasná. Lékaři Pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole chtějí začít s výzkumem, který si klade za cíl zjistit, zda může s touto diagnózou pomoci bezlepková dieta. Do programu je přihlášeno 45 dětí. Lékaři by potřebovali pokrýt náklady na spotřební materiál, ty činí 150 tisíc korun.

A když už jsme u mladistvých, tak do čtveřice ještě veverčata. Veverky jsou v Česku chráněné, především proto, že jim člověk ubírá přirozená stanoviště. Protože chtějí uchránit svá mláďata před predátory a parazity, stěhují je z místa na místo. Taková cesta se ale ne vždy vyplatí. Pokud veverku něco vyleká, mládě upustí a už se pro něj nevrátí. Jedinou jeho šancí je záchranná stanice. Starost o veverče je přitom mnohem nákladnější, než by se mohlo zdát.

Veverčata potřebují teplo, speciální mléko, kontrolu veterinářem, odrostlé veverky pak také výběh. Záchrana jednoho veverčete stojí sedm tisíc korun, ročně ji přitom potřebuje okolo čtyř stovek veverek. A zatímco dřív peníze dával stát a kraje, na letošek peníze přislíbeny nebyly a záchranné stanice nemají péči z čeho hradit. Na mateřské mléko a zdravotní péči pro chráněné živočichy potřebují 360 tisíc korun.

Dvaačtyřicet příběhů

Podobných skutků vybralo Breakfaststory dvaačtyřicet. Rozdělilo je do čtyř kategorií. Lidé s vážným zdravotním hendikepem; příroda, její kultivace a ochrana; sociální problematika napříč pomocí pro nemocné děti, samoživitele, seniory až po umírající; věda a vzdělávání. V předchozích odstavcích jsme ukázali příběh z každé z nich.

Portfolio nyní organizace posílá do firem, kde si mohou vybrat jeden, ale i více skutků, na který chtějí přispět. Částka je dopředu daná, nicméně neznamená to, že by dražitelé nemohli přihodit více. Mohou dokonce vyvolávací částku zdvojnásobit, to už je na každém z nich. „Prosíme firmy, aby si informaci o případném navýšení nechaly pro sebe. Budeme rádi, pokud se o něm dozvíme až na dražbě,“ uvádí zakladatelka platformy Lucie Hyblerová s tím, že i setrvání u původní částky bude skvělé.

Konkrétní skutek si firma musí zarezervovat, aby nebyl nabízen dalším. Přihlásit se ale může kdokoli. A pomoci je možné také skrze sponzorský dar. Celou dražbu Breakfaststory dělá bez nároku na honorář, pokrývá ale zároveň všechny náklady na zabezpečení akce.

Na začátku dubna bude také spuštěný web, kde bude celý seznam příběhů, na které je možné přispívat. Kus dobrého skutku si tak bude moci vydražit každý. „Prvních sedm skutků už máme vydražených. Úplně první byl mimochodem ten, který jsme jako první zařadili do dražby. Jaký to je, si ale zatím nechám pro sebe,“ líčí Hyblerová.

Každý skutek bude mít svého ambasadora. Už nyní jsou mezi nimi například herci Josef Trojan, Václav Neužil nebo Jana Plodková, moderátorka Nora Fridrichová, digitální tvůrce Karel „Kovy“ Kovář, architekt David Vávra, architektka Eva Jiřičná nebo sestry Geislerovy.

Vše vyvrcholí 1. června, kdy se uskuteční samotná dražba. Ta odhalí, kolik se na jednotlivé skutky ve skutečnosti vybralo. Ještě jedno heslo ji přitom zaštiťuje: „První dražba, ze které si nic neodnesete.“ Po cestě domů bude ale dražitele hřát minimálně dobrý skutek.