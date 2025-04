První máj, pivní ráj. Původně sousedská akce láká na Břevnov tisíce lidí, degustují i soutěží v pití

Uložit 0

Břevnovský klášter není jen nejstarším mužským klášterem v Česku. Od svého založení v roce 993 je také kolébkou českého pivovarnictví – právě s ním se totiž pojí první dochovaná písemná zmínka o vaření piva na našem území. A pivovarská tradice zde přetrvává dodnes. Malebné kulisy staleté barokní architektury už dekádu hostí První pivní máj. Zprvu sousedská akce, kterou dala dohromady parta nadšenců, přerostla v událost, jež každoročně přiláká tisíce fanoušků piva z Prahy i okolí.

„Jsme spolek Břevnovských živnostníků. A pořádáme na Břevnově různé akce,“ představuje svůj tým stroze Jaroslav Duffek, který má na konci dubna práce nad hlavu. Kromě Prvního pivního Máje má na kontě i další oblíbené události jako místní masopustní průvod, novoroční charitativní koncert nebo tradiční břevnovské posvícení, které tento rok oslaví dokonce třicátiny.

„Už jsme za sebou měli několik organizátorských zkušeností, když nás jednou napadlo, že bychom mohli uspořádat událost, kterou věnujeme pivu. Proč? No, protože ho máme rádi,“ říká bez okolků.

Pivovary bojují o místo na akci

Za deset let své existence si První pivní Máj vybudoval mezi pivními festivaly silnou pozici. Pravidelně ho navštěvuje 6 až 7 tisíc lidí a podle ohlasů na sociálních sítích organizátoři očekávají, že letošní jubilejní ročník by mohl toto číslo ještě překonat.

A zájem o akci roste i mezi samotnými pivovary. „Máme teď problém. Se zájmem dát návštěvníkům ochutnat své výrobky se nám jich hlásí strašně moc. Kvůli nedostatku místa ale může přijet jen dvacet vyvolených,“ přiznává Duffek.

O tom, kdo nakonec dostane šanci návštěvníkům předvést um svých sládků, rozhoduje náhoda. Pořadatelé ze zájemců účastníky losují. Jistou účast mají pouze Břevnovský minipivovar, pivovar Herold a tři podniky, jejichž produkty v přechozím ročníku dostaly nejvíce hlasů v soutěži o nejchutnější pivo. Zlatou medaili si z Prahy vloni odnesl táborský pivovar Obora, druhé místo obsadilo domácí Břevnovské klášterní pivo a třetí pozici zabrala krkonošská Sněžka.

Pivo v kulisách barokního skvostu

Za úspěchem festivalu bezesporu stojí i možnost vychutnat si neotřelé chutě v jedinečném prostředí. „Úzce spolupracujeme s Břevnovským klášterem a jeho arciopatem Prokopem Siostrzonkem, který naši iniciativu vždy podpoří,“ vysvětluje Duffek, proč se festival koná právě zde. „Všichni jsou nadšení, i pivovarníci jsou nadšení, že to je nejkrásnější festival, co se týče místa a umístění,“ dodává.

Kromě domácích pivovarů se návštěvníci mohou těšit i na zahraniční účast. „Letos máme hosta, jeden německý malý pivovar. Loni byl taky, byli jsme strašně spokojení, lidi ho chválili,“ říká Duffek.

Charakteristické jsou pro akci také soutěže. Největší zájem je o pití piva na čas a výzva o to, kdo nejdéle udrží naplněný tuplák. „Co se týká picí výzvy, v každém kole bojují o vítězství čtyři páry. V držení tupláku je každý za sebe. A i když se může zdát, že v tom mají převahu muži, jednou v této disciplíně vyhrála žena,“ směje se pořadatel.

Břevnovský klášter otevře své brány milovníkům zlatavého moku ve čtvrtek v poledne a pivní slavnosti budou pokračovat až do osmé večerní. Vstup do areálu je zdarma, samotná degustace však vyžaduje zakoupení oficiální festivalové sklenice s logem akce za sto korun. Věrní návštěvníci z předchozích let mohou využít ekologičtější variantu – stačí přinést sklenici z minulých ročníků a pořídit si samolepku aktuálního ročníku za 50 korun.