První reakce lidí, co viděli nového Avatara, zní jasně: Je to opět vizuální mistrovské dílo, co vás pohltí
James Cameron to dokázal a třetí Avatar v jeho režii prý zase zvedá laťku pro moderní blockbuster. V kině má jít o ohromující zážitek.
Avatar: Oheň a popel do kin dorazí už za dva týdny a jen pár dnů, a přestože je to zdaleka největší film roku, zatím se zdálo, že o něm není slyšet tolik jako o prvních dvou dílech. To se ale mění, protože přišly první reakce novinářů, kteří film viděli. Podle nich na velká plátna i napotřetí míří dílo, které má šanci změnit, jak vnímáme koncept blockbusteru. Názorů se už sešlo poměrně mnoho, nakonec u nich ale vždy zůstává prostý údiv z toho, co se Jamesi Cameronovi a jeho týmu podařilo.
Novinka, která vyjde letos 18. prosince, šestnáct let po původním filmu, bezprostředně navazuje na tři roky starý snímek Avatar: The Way of Water. Rodina Jakea Sullyho a Neytiri se v něm výrazně rozrostla, v konfliktu s lidmi ale rodiče tragicky přišli o syna Neteyama. Na začátku Ohně a popela se tak snaží se ztrátou vyrovnat, jenže jim i dalším obyvatelům měsíce Pandora hrozí další nebezpečí. Jednak ze strany lidí, jednak ze strany klanu popela v čele s vojevůdkyní Varang.
První dva filmy velkolepé sci-fi série představovaly svět Pandory, dvojici klanů původních obyvatel Na’vi a roztodivnou faunu. Třetí má podobné ambice se dvěma novými klany a dalšími zákoutími měsíce vzdálené planety, zároveň se ale má vydat novým směrem. „Teprve se rozjíždíme a hrajeme si s tím,“ řekl letos režisér James Cameron pro magazín Empire. „Je to složité. Možná se necháváme unést a všichni si budou říkat: Sakra, o tohle jsem se neprosil. Pokud ale neděláte odvážné kroky, mrháte časem a penězi,“ dodal.
První reakce na snímek s podtitulem Oheň a popel se právě k ději vyjadřují spíš vlažně až kriticky, stejně jako v případě předchozích dílů. „Po příběhové stránce je to pořád dokola ta samá zápletka o chycení a záchraně se směšnými dialogy,“ píše například novinářka Kaitlyn Booth. Zároveň ovšem dodává, že z vizuálního hlediska je to „mistrovské dílo“. Podobné názory se objevují víckrát.
Většina se točí kolem pozitiv. Třeba Erik Davis z redakce Rotten Tomatoes říká: „Avatar: Oheň a popel je fenomenální filmový zážitek. Je to největší z trojice filmů – je vizuálně ohromující, plný akce a bohatý na témata rodiny, odkazu a přežití. Způsob, jakým proplétá oheň, vodu, vzduch a zemi v každé části filmu, je skutečně pozoruhodný. Tohle je čistokrevný blockbuster v té nejlepší podobě.“
Obecně často zaznívá, že i v poměrně dobře prozkoumaném světě Cameron a jeho tvůrčí tým pořád nacházejí nové způsoby, jak diváky pohltit. Dobře to vystihuje komentář Mikea Ryana, jenž píše pro Vanity Fair, GQ nebo Empire: „Jsem strašně rád, že tyhle filmy existují. Nic podobného jinde nenajdete, i když se pár momentů z předchozího filmu opakuje. To je jedno. Přes tři hodiny jsem byl na jiné planetě.“
Je jasné, že diváci, které první ani druhý Avatar příliš nepřesvědčil, nedostanou najednou důvod se s nadšením vydat do kina. Ti ostatní tak mohou nicméně směle učinit a očekávat, že filmaři posunuli laťku prakticky ve všech směrech ještě výše. Mezi dosavadními reakcemi se objevují zmínky o naprosto pohlcujícím zážitku, rostoucím emočním zapojení a vzrušující akci.
Za zmínku stojí také Oona Chaplin (vnučka Charlieho Chaplina) v roli Varang. Podle všech, co se k ní vyjádřili, jde o jednu z nejzajímavějších postav celé ságy a její chemie s plukovníkem Quaritchem patří k nejlepším částem novinky. Takže to skutečně není jen o vizuální stránce, akci nebo opakujícím se vyprávění, ale máme očekávat složitější morální dynamiku a znatelně temnější vyznění.
Třetí Avatar by měl zkrátka přinést to, co fungovalo už dříve, ale v intenzivnější, větší podobě. A nic jiného by si ani nemohl dovolit. Zaprvé bude opět velmi dlouhý – uváděná stopáž je 195 minut, tedy ještě o pár minut více, než má The Way of Water. Zadruhé je to časově i finančně extrémně náročný projekt. Cameron nedávno přiznal, že podle úspěchu Ohně a popela se uvidí, jestli a za jakých podmínek se dokončí plánované další dva filmy, které by měly vyjít v letech 2029 a 2031.
„Vůbec nepochybuju o tom, že tenhle film vydělá peníze. Otázkou je, jestli vydělá dost na to, aby se vyplatilo dělat další,“ poznamenal v rozhovoru pro The Independent. „Pokud to tímhle skončí, tak fajn,“ dodal. První Avatar je dodnes nejvýdělečnějším filmem všech dob, druhý se vyšplhal na třetí příčku s globálními příjmy 2,3 miliardy dolarů. Čtvrtý film, na jehož scénář prý vedení studia reagovalo jen slovy „ty vole“, je už částečně natočený, po dokončení ho ale čeká náročná postprodukce.