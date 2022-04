První reakce na Top Gun: Maverick jsou bez výjimky nadšené. Prý je ještě lepší, než kdokoliv čekal

Dlouho bylo jasné, že Top Gun: Maverick bude velký, hlasitý blockbuster. Podle prvních reakcí je to ovšem také brilantní film. Je tady další vydání newsletteru Watch, kde shrnujeme nejzásadnější dění ve filmovém a televizním světě, upozorňujeme na zajímavé trailery a doporučujeme, co si pustit.

Top Gun: Maverick je úžasný

Co očekávat od pokračování osmdesátkového akčního kýče Top Gun? Letecké scény se tehdy sice dočkaly chvály ze všech stran, zápletka ale na mnohé působila jako nutné zlo, ne-li americká vojenská propaganda. Z dnešního hlediska působí film zastarale – dokáže na něj letošní Top Gun: Maverick dobře navázat? První novináři ho měli možnost vidět a říkají, že jednoznačně ano. S razantním nárůstem kvality.

Snímek, v němž se Tom Cruise vrací po více než třiceti letech jako trenér elitní jednotky pilotů, mnoho aspektů prvního Top Gunu přebírá, ale posouvá je na zcela jinou úroveň, a to i v kontextu dnešní kinematografie. Režisér Joseph Kosinski nedávno odhalil, že při natáčení vzniklo přes 800 hodin záběrů, což překonává i práce na kompletní trilogii Pána prstenů. Podle reakcí se z toho filmařům podařilo vycizelovat naprosto dechberoucí akční film.

Foto: CinemArt Tom Cruise při natáčení filmu Top Gun: Maverick

Například redaktor ze serveru Deadline napsal, že novinka stojí za dlouhé čekání. A je „naprosto vzrušujícím i emočně silným triumfem“. Akční scény všichni označují za mistrovské, intenzivní a bezprecedentní. Opakovaně se také zmiňuje emoční stránka filmu – redaktor serveru Rotten Tomatoes ji označil za až překvapivě silnou. Novinář z kanadského zpravodaje The Globe and Mail poukázal také na údajně velice zajímavý pohled snímku na geopolitiku. Nadšené reakce uzavírá zástupce serveru The Wrap: „Ať už si myslíte, že to bude jakkoliv dobré, je to lepší.“

Top Gun: Maverick se divákům představil v rámci konference CinemaCon, kde studia ukazují hlavně kinařům svoje projekty. Bylo zde k vidění mnoho očekávaných upoutávek a jakmile budou dostupné také online, najdete je na CzechCrunchi.

Co ukazují trailery

Jurský svět: Nadvláda

Zasněžená chata v horách, Chris Pratt tráví příjemné odpoledne s rodinou a… samicí velociraptora, které se narodilo mládě. Samozřejmě netrvá dlouho, než se přivalí lavina akčních scén, v níž se dinosauři prohánějí městy a hrozí, že ovládnou svět. Přichází vyvrcholení trilogie Jurský svět.

The Essex Serpent

Zatímco u Disney se Tom Hiddleston prohání v zeleném kostýmu Lokiho, Apple ho získal pro roli kněze v temném viktoriánském dramatu. Řešit se v něm budou témata víry, strachu nebo tehdejších společenských poměrů. Režie a scénáře se ujali Clio Barnard a Anna Symon, jedni z nejlepších současných britských tvůrců.

Černý telefon

Sadistický vrah s (většinou zamaskovanou) tváří Ethana Hawkea unese třináctiletého chlapce a zavře ho do sklepa. Vyděšeného mladíka ale po chvíli vytrhne z hrůzy zvonění odpojeného telefonu na stěně – volají mu předchozí vrahovy oběti rozhodnuté pomoci mu utéct.

Night Sky

Starší pár si užívá piknik uprostřed noci. Zvláštní je, že si ho manželé užívají na jiné planetě, kam se dostali skrze portál na jejich zahradě na Zemi. Po prvotním prostém úžasu se J. K. Simmons a Sissy Spacek v seriálu Night Sky budou snažit zjistit, co se děje.

Co hýbe světem filmu a televize

První záběry z pokračování Avatara jsou za rohem

Druhý Avatar po třinácti letech čekání konečně míří na plátna. Jeho plný název zní Avatar: The Way of Water a v nové stylizaci si ho lze prohlédnout třeba na Twitteru. První diváci měli možnost vidět také trailer, který se objeví příští týden exkluzivně v kinech před novým Doctorem Strangem. Na internet dorazí o týden později. Podle popisů odhaluje úžasné záběry podvodního světa Pandory, kvůli nimž James Cameron a jeho tým museli vyvinout zcela novou technologii pro natáčení pod hladinou. Výsledek prý působí mnohem autentičtěji než u vody vytvořené čistě digitálně.

Upoutávka ukazuje také hrdiny Jakea a Neytiri s dětmi, jak létají na dosud neviděných zvířatech a žijí spokojený život. Ovšem ne nadlouho. Mezi různými klany modrých lidí Na’vi probíhají boje s luky i pozemskými zbraněmi. Ze Země navíc přilétá velká kavalerie s cílem podrobit si obyvatele a pokračovat v těžbě vzácného minerálu unobtania. Pokračování Avatara tak podle všeho představí další kus extrémně imerzivního světa, za jehož záchranu budou chtít diváci bojovat. Teprve uvidíme, do jaké míry se bude děj novinky podobat prvnímu filmu. Kritizovanému za příliš jednoduchý příběh.

The Batman oficiálně dostal pokračování

Nejspíš to od počátku byla jen formalita, Warner Bros. teď ale oficiálně oznámilo schválení pokračování filmu The Batman. Vrátí se v něm jak Robert Pattinson v hlavní roli, tak Matt Reeves jako režisér i scenárista. Oběma se za letošní snímek, který v kinech vydělal přes 750 milionů dolarů, dostalo mnoho chvály. Více zde.

Epizoda čtvrtých Stranger Things vyjde na 30 milionů

Zezačátku ani někteří z herců nečekali, že seriál jako Stranger Things může mít úspěch. Stal se z něho ale masivní hit a Netflix zatím řadu po řadě zvyšoval rozpočet. Ta nejnovější bude nejen nejdražší v rámci seriálu, ale jedna z nejdražších vůbec, jedna epizoda totiž vyšla průměrně na 30 milionů dolarů (701 milionů korun). Pro srovnání – závěrečné díly Hry o trůny stály kolem 15 milionů dolarů. Více zde.

Netflix odhalil rozsáhlý program pro následující měsíce

Netflix na letošní léto plánuje vydat skoro čtyřicet nových filmů. Objeví se mezi nimi například sci-fi Spiderhead s Chrisem Hemsworthem, gotický thriller The Pale Blue Eye nebo hned dvě komedie s Kevinem Hartem. Datum premiéry dostal také očekávaný špionážní thriller za 200 milionů dolarů The Gray Man, který Ryan Gosling natáčel i v Praze. Pokus Netflixu o odpověď na bondovky vyjde 22. července. Více zde.

Co si dnes pustit

Není čas zemřít

HBO Max (1. května) | Špionážní thriller | 2021 | 163 min. | ČSFD

Foto: Forum Film Bondovka Není čas zemřít

Studio MGM, kterému patří práva na Jamese Bonda, sice před časem koupil Amazon, Není čas zemřít ale v neděli dorazí na HBO Max. Daniel Craig se v nejdelší a nejdražší bondovce s kariérou britského agenta rozloučil až překvapivě emocionálním způsobem, filmu ale samozřejmě nechybí ani typické prvky jako skvělá akce, drahá auta a exotické lokace. Bond se na své poslední misi setkává se zcela novým světem mezinárodní špionáže, nakonec však zkrátka musí zachránit svět před genocidální hrozbou.

Město patří nám

HBO Max | Krimi | 2022 | 6 epizod | ČSFD

Foto: HBO Max Minisérie Město patří nám

Tvůrci legendárního The Wire – Špína Baltimoru se do amerického města po letech opět vrátili, aby ukázali skutečný příběh systémové korupce v místním policejním sboru. Město patří nám sleduje vzestup a pád jednotky Gun Trace Task Force, jejímž úkolem mělo být vyčistit město od zbraní a snížit kriminalitu spojenou hlavně s drogami. Místo toho se ale policisté do špinavého systému spíš začlenili. Ač není snadné tomu uvěřit, novinka je snad ještě pesimističtější než The Wire.

Ozark

Netflix | Drama/Krimi | 2017-2022 | 4 řady | ČSFD

Foto: Netflix Seriál Ozark

Pět let od premiéry na Netflix přichází vyvrcholení temné kriminálky Ozark, která se v očích mnoha diváků kvalitou poměřuje s kultovním Perníkovým tátou. Rodina Byrdových, až po vršek hlavy ponořená do byznysu s mexickým drogovým kartelem, se musí naposledy pokusit vyvléknout z oprátky. Nebo se naplno oddat životu brutálních kriminálníků a možná mu také podlehnout.

Katedrála moře

Netflix | Historický | 2017 | 8 epizod | ČSFD

Reprofoto: Antena 3/YouTube Seriál Katedrála moře

Katedrála moře je španělské historické drama odehrávající se v Barceloně 14. století, tedy v době feudalismu a nadvlády náboženství. Hrdina Arnaut, mladý chudý rolník, uteče z nevolnictví a získá práci na stavbě velkého katolického kostela. Nejspíš nebude překvapením, že se časem stává bezprostředním svědkem činů španělské inkvizice i třídních sporů, zatímco se snaží najít cestu k dobrému životu. A nakonec hlavně přežít.

Nejnavštěvovanější filmy a seriály týdne na ČSFD

Nejnavštěvovanější seriály:

1. Moon Knight

2. Srdcerváči

3. Volejte Saulovi

4. Halo

5. Řev

Nejsledovanější filmy:

1. The Batman

2. Seveřan

3. Vyšehrad: Fylm

4. Uncharted

5. Ambulance

