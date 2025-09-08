První terapie? Mizerná zkušenost. Rozjel proto online platformu, s ní teď vyrazil na nákupy do Polska
Hedepy nabízí online psychoterapie a konzultace s odborníky na dálku. Jeho druhým největším zahraničním trhem je Polsko, kde teď koupil konkurenta.
Před pěti lety zažil možná nejhorší chvíle ve své podnikatelské kariéře. Covid totiž jeho agentuře YYY zničil plány na vlastní projekt, během pár týdnů přišel o klienty a musel propustit polovinu týmu, včetně dlouholetých kamarádů s hypotékami a dětmi. „Tehdy jsem poprvé v životě zašel na terapii. Byla to mizerná zkušenost, ten pán mlčel a já nevěděl, proč tam vlastně jsem,“ vzpomíná Lukáš Krčil. Řekl si proto, že na to půjde jinak.
Z osobní krize vznikl startup Hedepy, který lidem umožňuje z bezpečí obýváku léčit deprese i další duševní potíže. Nabízí totiž online psychoterapie a konzultace s odborníky na dálku. A zatímco za první tři měsíce od spuštění v roce 2020 proběhlo na platformě 700 sezení, loni už jich bylo 190 tisíc – nejen v Česku, ale i v dalších devíti evropských zemích, kde startup působí.
Druhým největším zahraničním trhem Hedepy je aktuálně Polsko, kde teď navíc firma koupila projekt HearMe, místní platformu zaměřenou na podporu duševního zdraví ve firmách. „Námluvy trvaly přibližně dva roky. Během té doby jsme se potkávali a snažili se pochopit, jak fungujeme,“ popisuje Krčil pro CzechCrunch. Akvizice vyšla na jednotky milionů eur, tedy na desítky milionů korun, konkrétnější ale šéf Hedepy být nechtěl.
HearMe každopádně přináší silnou pozici v polském korporátním segmentu – mezi osmdesátku jeho klientů totiž patří velcí hráči jako Orlen, Haribo, H&M nebo Carrefour. Po spojení bude polská platforma působit pod hlavičkou Hedepy, rozvine navíc služby pro firmy v rámci nové značky Hedepy for Business. Ta zahrnuje psychoterapie pro zaměstnance, měření nálad ve firmě, webináře a další vzdělávací obsah.
Tento posun k firemní klientele odráží zásadní změnu na trhu. „Také B2B zákazník je pro nás důležitý, protože naplňuje naši vizi. Díky korporátním zákazníkům je dnes terapie mnohem dostupnější,“ zdůrazňuje Krčil. Velké firmy se nadále předhánějí v nabídce benefitů pro zaměstnance. A stále častěji si uvědomují, že mezi ně patří právě i podpora duševní pohody na pracovišti.
Nyní potřebujeme silnější kapitál.
„Na to dost tlačí generace Z. I proto nás často oslovují korporáty s tím, že by od nás chtěly zajistit online psychoterapie pro zaměstnance,“ vysvětluje pětatřicetiletý podnikatel. Mezi 220 firemních klientů Hedepy patří například Ford, Strabag, McDonald’s, Tchibo nebo Decathlon. Rozvoj B2B sektoru nyní povede i tým HearMe – Adam Radzki se zaměří na obchod v Polsku, Katarzyna Gryzło na B2B marketing pro celou skupinu.
Během letošního roku plánuje Hedepy dosáhnout bodu zvratu, tedy stavu, kdy firma nevytváří ani zisk, ani ztrátu. Současně hodlá dosáhnout obratu 13 milionů eur (necelých 320 milionů korun) a spustit další investiční kolo. V těch minulých už startup získal od investorů v čele s Purple Ventures, N1 nebo Impact Ventures zhruba 100 milionů korun.
V rámci Series B už Krčil neočekává, že by kolo vedl český nebo středoevropský fond. „Dlouhodobě jednáme s různými mezinárodními investory, prezentujeme jim naše výsledky. Náš růst a další akvizice už nebudeme financovat pouze z vlastních zdrojů, nyní potřebujeme silnější kapitál,“ předestírá.
Tím zároveň naznačuje, že Hedepy plánuje další akvizice psychoterapeutických platforem ve střední a východní Evropě. Na západ teď ale expandovat nechce – konkurence je tam podle něj dobře etablovaná. „Naše mise je být jedničkou v duševním zdraví v našem regionu,“ doplňuje.
Kromě toho chce Hedepy do budoucna propojit online péči i s osobními konzultacemi a také více zapojit umělou inteligenci tam, kde to dává smysl. „Představte si, že přijdete k terapeutovi – a zápis ze sezení se pak předá AI asistentovi. Ten vás pak zná mnohem lépe, chápe vaše problémy a nemusí se doptávat na věci, které už zazněly,“ uzavírá Krčil.
Současný tým Hedepy tvoří přibližně 80 spolupracovníků na plný úvazek a přibližně tisícovka terapeutů napříč devíti zeměmi. Akvizice HearMe přidává dalších více než 120 odborníků – psychologů, psychoterapeutů, koučů, fyzioterapeutů či nutričních terapeutů. Zároveň Hedepy obsluhuje přibližně 70 tisíc aktivních klientů z řad jednotlivců, z toho 30 procent v Česku.