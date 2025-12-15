Pusťte si nový trailer Stranger Things, je to nářez. Vše, co jste si mysleli o obráceném světě, je omyl
Druhá část finální řady Stranger Things na Netflixu vyjde už 26. prosince, na poslední díl si počkáme do 1. ledna.
Stranger Things míří do finále. První čtyři epizody z poslední řady si na Netflixu už pustíte, další tři nás čekají 26. prosince. A právě na ně láká nový a pořádně strhující trailer, po jehož zhlédnutí se nám chce říct: už aby bylo po Štědrém dni!
„Všechno, co jsme si o obráceném světě mysleli, byl omyl,“ hlásí favorit fanoušků Dustin v právě vydaném traileru druhé části páté – a konečné – sezony Stranger Things. A tím sestřih napínavých ukázek pouze začíná.
Dvouminutové video ukáže ultimátní parťácký moment mezi Dustinem a Stevem. Proměnu děsivého padoucha Vecny. Drsnou Nancy, která s vizáži Ramba a útočnou puškou v ruce kosí vojáky. A samozřejmě spoustu demogorgonů.
Pátý, šestý a sedmý díl Stranger Things si na českém Netflixu pustíte v ranních hodinách v pátek 26. prosince. Úplné rozuzlení příběhu ale nastane ještě o něco později, osmá a finálová epizoda na diváky totiž čeká až 1. ledna.
A jestli jste ještě pátou řadu nerozkoukali, přečtěte si naši recenzi první části finále Stranger Things. Hit Netflixu sází na ty nejlepší kousky, které mu za ty roky vybudovaly popularitu – ale chybí mu trochu víc nových nápadů. Třeba přijdou už v trojici nových epizod 26. prosince.