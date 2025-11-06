Ráno jóga, přes den fokus, večer sauna. Scott.Weber Workspace otevírá v Ostravě nové centrum
Česká síť coworkingových center Scott.Weber otevře zatím nejnovější verzi svého konceptu – v moderní budově Organica v Ostravě.
Dřív se tu nesl těžký průmyslový kouř, vyráběl koks a těžké kovové vozíky ho svážely do skladovacích hal. Kdyby tehdejší dělníci tušili, co na stejném místě o třicet let později vyroste, připadali by si možná jako ve futuristickém filmu. Dnes tu stojí architektonicky působivá prosklená budova Organica s fasádou inspirovanou pohybem města, plná světla a zeleně.
Scott.Weber v ní vytvořil prostor, ve kterém se bude pracovat, setkávat, odpočívat nebo třeba cvičit. Jedná se už o sedmnáctý workspace pod stejnou značkou, v Ostravě však zatím první. 11. listopadu se tu pro veřejnost bude konat den otevřených dveří.
„Organica je navržená tak, aby od začátku nepůsobila jako klasická kancelářská budova. Fasáda inspirovaná pohybem města, půdorys ve tvaru čtyřlisté vrtule, certifikace BREEAM Excellent, chytré parkování, fotovoltaika, řízené mikroklima uvnitř – to všechno řeší budova jako celek,“ říká zakladatel společnosti Adam Zvada.
Scott.Weber si v ní bere celé patro o ploše 4 400 metrů čtverečních a přetváří je do pracovních prostor, které kromě kanceláří vybavených ergonomickým nábytkem nabídnou třináct zasedacích místností, coworking, lounge, relaxační zóny, kavárnu s baristou, vybavené kuchyňky, hernu, wellness zónu a eventový sál pro 150 osob.
„Ostrava je zlomový bod. Ukazuje, že kvalita z Prahy se dá přenést do regionů bez kompromisů a že i v jiných městech je chuť na inspirativní prostory se silnou komunitou,“ vysvětluje Zvada s tím, že prostory jsou navrženy v takzvaném režimu „Activity-Based Workspace“.
„Když potřebujete klid, využijete focus zóny nebo silent room, pro rychlý call jdete do phone-booths, pro týmovou práci si rezervujete projektové team roomy. Na nápady slouží brainstorm zóny s interaktivními displeji, na školení a prezentace tréninkové multi-purpose konferenční místnosti a na neformální setkání lounge a café zóny. Pro větší události nabízíme sál,“ dodává.
Od koksovny ke kanceláři, kam se dá těšit
Podle Zvady už nestačí jen design a rychlá wifi. Dnešní profesionál chce prostředí, které podporuje výkon i pohodu – světlo, vzduch, akustický klid a servis, který okamžitě reaguje. „Kromě toho, že všechno běží a funguje, přidáváme lidský dotek a péči jako v hotelu a programy, které dávají důvod přijít do práce – vzdělávání, networking, gastronomii a wellbeing aktivity,“ vysvětluje.
Nový prostor míří na široké spektrum uživatelů: od jednotlivců a startupů přes etablované firmy a pobočky mezinárodních společností až po profese, které vyžadují reprezentativní a klidné zázemí – například právní či expertní služby.
Den Otevřených dveří Scott.Weber Organica v Ostravě
Kdy: úterý 11. listopadu, 9–14 hodin
Kde: náměstí Biskupa Bruna 3399/5, 702 00 Moravská Ostrava
Program: představení Organicy a prohlídka prostor
„Každý člověk pracuje jinak. Proto musí být prostředí pružné. Někdo potřebuje ticho a svůj focus box, jiný energii velkého týmu. V Organice si svůj rytmus najde každý – freelancer, vedoucí týmu i specialista, který potřebuje být pár hodin denně úplně sám,“ popisuje Zvada.
V době, kdy firmy napříč obory řeší, jak přilákat a udržet talentované lidi, nabývá podle Adama Zvady fyzické prostředí kanceláře nového významu. „Benefity typu stravenek nebo ovocných dní už nestačí. Lidé chtějí prostor, kde se budou cítit dobře dlouhodobě a kde je práce nebude stát zdraví,“ říká a dodává, že do jejich workspacových prostor chodí klienti rádi. „Tráví tu víc času, víc spolu mluví. A fluktuace se u našich klientů snižuje,“ vypráví.
Scott.Weber dnes tvoří síť 17 prémiových center o rozloze 63 000 metrů čtverečních s více než 8 500 pracovními místy – téměř 1 000 kanceláří, 120 zasedacích místností a 30 eventových prostor s kapacitou až 300 osob. Ročně realizuje 1 000+ eventů, komunitních akcí, vzdělávacích workshopů a wellbeing programů. Stojí za ním 150 lidí, od vlastního baristy a executive chefa až po designéry nebo architekty.
