Ledová mísa a slupka z banánu mu prý změnily život. Jeho ranní rutina s vodou Saratoga dobývá internet

Jen si to představte. Vstanete před slepicemi, ideálně pár minut před čtvrtou ranní, nalijete si do mísy s ledem vodu a ponoříte do ní hlavu. Pak si jdete zacvičit, u toho natočíte pár cool záběrů – a mezitím si potřete obličej banánovou slupkou. Je to zázračná rutina k lepšímu životu? Kdoví. Ale je tak populární, že díky ní jeden americký influencer pobláznil svět. Teď se ale nabízí stěžejní otázka: fungovalo by to i s jinou vodou než tou od značky Saratoga?

Sociální sítě v posledních dnech zaplavila videa, kde americký fitness influencer Ashton Hall ukazuje, jak začíná své ráno. I když taková videa natáčí už od ledna a sbírá na nich desítky milionů zhlédnutí, až teď vystoupila z algoritmové bubliny Instagramu, TikToku a YouTubu a dostala se mezi širší veřejnost. Proč? Lidé je zkrátka začali sdílet mezi sebou, chytila se jich média a parodují je slavné světové značky.

Přece ale na nich musí být něco speciálního, když mají souhrnně přes jednu miliardu zhlédnutí napříč všemi kanály. Ačkoliv totiž videí ranních rutin existují mraky, jen málokdy uvidíte taková, která jsou takto striktní, kuriózní a cool zároveň. Hall v nich přitom opakuje jen pár základních kroků:

🕰️ Nejprve brzo vstane.

Před kameru pak jde zásadně bez trička, aby šlo vidět jeho vypracované tělo.

🧊 Poté se nahne nad mísu s ledem.

Případně si do mísy led sám nasype.

💧 Následně si nechá podat lahev vody.

O ní bude řeč vzápětí, je totiž velmi důležitá.

🚰 Tu nalije do mísy s ledem.

Někdy tam vymáčkne citron nebo položí plátky okurky.

🥶 A namočí do ní hlavu.

A pak samozřejmě vytáhne.

To je klíč k úspěchu. Jasně, mnozí mohou namítat, že se videa stala tak populární i díky své produkční kvalitě, dobrému střihu a dalším aktivitám, které Hall dělá v průběhu dne, ale to hlavní spočívá ve výše zmíněném postupu. A když se na videa zaměříte detailně, všimnete si, že neustále používá vodu značky Saratoga. Že ji neznáte? Pravděpodobně, brzy ji ale možná spatříte i ve vašem oblíbeném obchodě.

Když si název vyhledáte na internetu, vyjede vám hřebínek z jehněčího krku nebo stroj na výrobu klíčů. V tomto kontextu je ale Saratoga značka minerální vody z devatenáctého století, která vznikla v New Yorku a původně byla prodávána jako léčivý nápoj. Později se stala vodou, kterou pijí celebrity a prominentní osobnosti hledající kvalitní hydrataci za násobně vyšší cenu než u jiných značek.

Zalepování úst Ashton Hall se v některých videích budí se zalepenými ústy. Takzvaný mouth taping je technika, která se používá k tomu, aby lidé dýchali během spánku pouze nosem. Tento proces se často propaguje jako způsob, jak podpořit dýchání nosem a zlepšit tak spánkovou hygienu. Někteří lidé věří, že tímto způsobem mohou zlepšit prokrvení, snížit suchost v ústech a dokonce podporovat lepší kvalitu spánku.

Díky Hallovi ale Saratoga, prodávaná v modré lahvi s elegantním brandingem, dostala úplně jiný rozměr. Najednou je z ní nejvirálnější voda letošního roku, která teď až o šestnáct procent zvedla hodnotu akcií její mateřské společnosti Primo Brands. A dostala se na historické maximum v rámci vyhledávání na Googlu, kde od neděle vyrostla o více než tisíc procent.

Hallova videa ale nespustila jen zájem o lahev vody, ale také nevědomky přiměla ostatní firmy, aby se do trendu zapojily. A jak už můžete znát z virální kauzy populární jazykové aplikace Duolingo, která v netradičním marketingovém kroku zabila svého maskota, jakmile na vlně podobného trendu začnou surfovat jiné velké značky, růst čísel je prakticky zaručen.

Foto: Saratoga Lahve vody značky Saratoga

Například McDonald’s tak sdílel příspěvek s mísou plnou Spritu, zatímco irská letecká společnost Ryanair přispěchala na Instagram s koláží, ve které ukázala ranní rutinu letadel. V Česku, kde je Saratoga spíš nedostupná, se toho chytila rozvozová služba Foodora se seznamem potřebných doplňků nebo influencer Jonáš Čumrik, který ale sáhl po Kláštorné Kalcii. A banánech.

Banánech? Ano, jestli mělo něco stejně tak kuriózní reakce jako máčení si hlavy v americké značce vody, tak to je banán. Přesněji řečeno jeho slupka, kterou si Hall ve videích občas potíral obličej. Zřejmě kvůli tomu, že látky obsažené ve vnitřní straně banánové slupky pomáhají s hydratací pleti a její výživou. Ledová voda má pro změnu pleť zpevňovat.

I díky zapojení dalších lidí a firem do mánie okolo Hallovy ranní rutiny získalo jedno z jeho videí (to nejvirálnější) přes šest set milionů zhlédnutí za zhruba tři dny. A do toho se nepočítají imprese způsobené tím, jak se nahrávka všemožně sdílela. Hall si tím zkrátka vysloužil nevídanou pozornost, přitom reálně neudělal nic navíc – jen nechal zbytek světa, ať reaguje.

Zbývá ale ještě otázka, která zatím zůstává nezodpovězená: je Hall Saratogou sponzorován? Vzhledem k tomu, že se objevuje napříč jeho nejslavnějšími videi, by se to dalo očekávat, na druhou stranu označené placené partnerství na Instagramu nemá. Pakliže jí takové promo dělá zdarma, je to pro značku ještě větší výhra, než se zpočátku mohlo zdát.