Rekordní start Kingdom Come 2. Dva miliony prodejů přijdou rychleji, než jsme mysleli, říká šéf Warhorse

Uložit 0

Stačil jediný den, aby se českého herního hitu Kingdom Come: Deliverance 2 prodal milion kusů. A už teď je jasné, že druhý milion přijde. „KCD2 je pro našeho vydavatele Plaion hra s historicky nejrychlejším nástupem na trh,“ říká pro CzechCrunch ředitel Warhorse Studios Martin Frývaldský.

Zajímá vás český herní průmysl? Tak se přihlaste k odběru našeho videoherního newsletteru Good Game! Newsletter Good Game | Poslední vydání Odebírat

Kingdom Come 2 zaútočilo na herní svět silou stovky obrněných rytířů. Historická hra od Warhorse Studios sklízí vysoké známky i vysoké prodeje. Martin Frývaldský, který pražské firmě kraluje, ale navzdory úspěchu zůstává klidný. „Premiérou nejsme zase tolik překvapeni. Přece jenom jsme věděli, že náš recept funguje, a tušili jsme, že děláme dobrou hru,“ říká pro CzechCrunch.

Natolik dobrou, že jen za čtyřiadvacet hodin od úterního uvedení si ji koupil milion hráčů. A další přibývají, i když logicky o něco nižším tempem. „Milion kopií je víc než skvělý start. Na druhou stranu, ta pozornost je velmi pomíjivá a začne rychle opadat, takže na druhý milion si budeme muset nějakou dobu počkat,“ mírní emoce Frývaldský.

Jenže vzápětí opět lehce přikládá pod kotel: „Ale že druhý milion přijde, to je dnes už jasné. A také dříve, než jsme si mysleli.“ První Kingdom Come z února 2018 přitom na dva miliony prodaných kusů čekalo rok, závěrem loňska vývojáři oznamovali osm milionů. Ačkoliv ty pozdější miliony přišly díky výrazným slevám, celkem Warhorse mezi roky 2018 a 2023 utržili přes 2,2 miliardy korun.

S druhým dílem Kingdom Come tak mají čeští tvůrci výrazně větší ambice. A je zřejmé, že jsou na dobré cestě k jejich naplnění. „Kingdom Come 2 je zatím pro Plaion hra s historicky nejrychlejším nástupem na trh,“ uvádí Frývaldský s odkazem na velkého vydavatele, který Warhorse Studios krátce po vydání první hry koupil.

Oněm ambicím odpovídá i budget pokračování. Rozpočet vývoje se blíží miliardě korun, podle Frývaldského by vystačil na středněrozpočtový hollywoodský film nebo seriál na Netflixu. A kreativní ředitel studia Daniel Vávra pro Seznam Zprávy uvedl, že už jen úvodní prodeje KCD2 vývoj zaplatily.

Už v květnu nás čeká první rozšíření hry. Ale celý tým Warhorse na podpoře Kingdom Come 2 pracovat nebude.

Kingdom Come: Deliverance 2 jedničku překonává prakticky ve všech ohledech, jak se můžete přesvědčit i v naší recenzi. Jenom na PC hru (která je dostupná i ve verzi na Xbox a PlayStation) v jeden okamžik hrálo 185 tisíc lidí – což je dvojnásobná hodnota oproti maximu prvního dílu. Značný je také technický posun.

„Základní podmínkou, kterou jsme si dali, bylo, že hra musí přijít na trh v pokud možno bezvadném stavu. Dnešním pohledem bylo uvedení prvního dílu herní hantýrkou něco jako ‚early access‘,“ říká ředitel. Tedy veřejné vydání hry, na níž ale autoři stále aktivně pracují.

„To jsme nejen nechtěli, ale ani nemohli opakovat. Na vyladění hry jsme si nechali výrazně více času a kvůli němu jsme obětovali i pár věcí v obsahu,“ přidává zajímavý střípek. Obětovaný obsah by se ale do hry mohl alespoň částečně dostat, Warhorse Studios už dříve pro Kingdom Come 2 oznámili několik přídavků.

„Žádný čas na oslavy, rovnou zpátky do práce. Nějaké chyby se určitě nakonec najdou, takže bude co opravovat. A první rozšíření má vyjít už v květnu,“ říká šéf studia, které kvůli rozsáhlejšímu příběhu, hernímu světu i možnostem narostlo zhruba na dvojnásobek, tedy 250 pracovníků. „Celý tým na podpoře Kingdom Come 2 ale dělat nebude. Ale o tom až jindy,“ dodává tajuplně Frývaldský.

A byť šéf Warhorse Studios hovořil o tom, že oslavy musí ustoupit práci, na párty si vývojáři přece jen našli čas. Na slavnostní večírek k uvedení hry pozvali i zástupce konkurenčních herních studií. I když – konkurenčních… „Co do počtu lidí jsme malé odvětví a úspěch jednoho posílí všechny. Ať už růstem kompetencí, nebo zlepšením povědomí veřejnosti o tom, že takové odvětví existuje, je silné, atraktivní a s vekou přidanou hodnotou,“ míní manažer.

Kromě gratulací naživo stále přichází nespočet pochval a přání z domácího i světového herního průmyslu. A nejen z něj. „Nakonec si na nás vzpomněli i politici, což je samozřejmě trochu jejich osobní PR, ale fajn. Angličtina na to má pěkné slovo ‚embrace‘, tedy něco jako přijmout nebo obejmout. A pokud Kingdom Come: Deliverance 2 pomohlo v Česku k většímu přijetí herního odvětví, tak jsme za to rádi,“ uzavírá Martin Frývaldský.