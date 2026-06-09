Řeší jeden z největších problémů evropských e-shopů, kvituje investor. Češi získali další desítky milionů
Pražský startup Merchantee stovkám klientů včetně značek Philips, Lindt či Vilgain automatizuje péči o prodeje na marketplacech.
Prodeje na online tržištích stojí za více než polovinou celého evropského e-commerce trhu, většina prodejců přitom působí na několika z nich. To se však pojí se značnou administrativou – od úpravy cen přes zapojování do slevových kampaní až po výběr produktů pro propagaci. „Lidské týmy tomuto tempu často nestačí,“ vysvětluje Jakub Vraspír, zakladatel startupu Merchantee, která právě tyto problémy řeší a automatizuje. V posledním roce zároveň výrazně roste. A aby urychlil další expanzi, opět ho podpořili také investoři.
Merchantee oznámilo rozšíření svého původního, takzvaného seed investičního kola ve výši patnáct milionů korun z roku 2024, o dalších třicet milionů. Kolo vedl fond Reflex Capital za účasti Czech Founders VC a Lighthouse Ventures. „Po diskusích s investory jsme si řekli, že hezky rosteme a rozhodli jsme se rozšířit původní kolo, něco jako bridge round, který nás přemostí do Series A,“ vysvětluje Vraspír. Ten před rozběhnutím vlastního byznysu působil mimo jiné ve společnosti BizMachine, která Merchantee podpořila jakožto andělský investor už v roce 2023.
„Jakub strávil roky v prostředí evropských tržišť. Podílel se na spuštění Mall.cz, prvního tržiště v Česku a na Slovensku, které dnes patří Allegru. Jen málokterý zakladatel v této kategorii má tak hluboké zkušenosti, a ještě méně z nich je dokázalo proměnit v infrastrukturu, na kterou dnes každý den spoléhají značky jako Philips, Lindt, Vilgain nebo SodaStream,“ komentuje investici Ondřej Fryc z Reflex Capital, dříve také zakladatel Mallu.
Jak popisuje Vraspír s odkazem na statistiky, marketplacy dnes představují více než 60 procent evropského e-commerce trhu a 67 procent prodejců působí alespoň na čtyřech z nich. „Úspěch na každém tržiští vyžaduje tisíce každodenních rozhodnutí – od úprav cen přes zapojování do slevových kampaní až po výběr produktů vhodných k propagaci. To vše při současném dodržení maržových cílů,“ říká a upozorňuje, že na změny cen reagují prodejci se zpožděním a v průměru tráví 36 procent pracovního týdne manuálními úkony.
Merchantee na tyto problémy reaguje a na úrovni jednotlivých produktů pracuje napříč podporovanými tržišti (aktuálně jde o polské Allegro, německý Kaufland a rumunský eMag s plánem pokrýt nizozemský Bol a francouzský Cdiscount). Produktová data sjednocuje s cenotvorbou, informacemi o slevových kampaních i pravidly a obchodními cíli. Následně každých 30 až 60 minut upravuje ceny, přidává produkty do kampaní jednotlivých tržišť a rozděluje produktové portfolio na klíčové produkty, perspektivní příležitosti a neprodejné zásoby. „Každý krok je dohledatelný a vysvětlitelný,“ zdůrazňuje Vraspír.
Podle svého zakladatele tržby startupu rostou už téměř rok tempem kolem dvaceti procent měsíčně a jeho obrat dosahuje nižších desítek milionů korun ročně. „Rok 2025 jsme končili s prvními měsíci v černých číslech,“ doplňuje Vraspír s tím, že Merchantee řídi prodej stovkám prodejců v šesti zemích a celkem spravuje kolem dvacet milionů objednávek, které každý den vyhodnocuje a dělá automatickou exekuci.
„Merchantee identifikovalo jeden z největších problémů evropských e-commerce prodejců a vytvořilo řešení, které na trhu nemá obdoby. Tým velmi dobře rozumí tomu, jak evropské e-commerce funguje i kam směřuje. Schopnost kombinovat ambiciózní expanzi s dlouhodobou ziskovostí je jedním z důvodů, proč se na jejich budoucnost díváme s velkým optimismem,“ komentuje Michal Zálešák z fondu Lighthouse Ventures.
Nová investice Merchantee pomůže, kromě integrace na zmiňovaná tržiště, také v zahraniční expanzi. Letos ji plánuje do Polska a Německa, v příštím roce mají následovat Francie, Nizozemsko a Itálie. Současně získaný kapitál urychlí vývoj čtvrté vrstvy produktu, která se víc opírá o technologie umělé inteligence.
„V této fázi bude AI agent samostatně rozhodovat o tom, jak nejlépe naplnit obchodní cíle prodejce kombinací jednotlivých funkcí,“ přibližuje Vraspír. Vyhodnotí například, zda je výhodnější využít slevovou akci, nebo investovat do vyšší viditelnosti produktu, přičemž všechna rozhodnutí bude dělat podle cílů stanovených prodejcem napříč jednotlivými kanály. Z dlouhodobého pohledu směřuje Merchantee k agent-to-agent commerce, ve které budou AI agenti zastupující prodejce komunikovat přímo s infrastrukturou Merchantee a samostatně vykonávat obchodní strategii. „Role člověka v každodenním řízení tohoto procesu bude postupně ustupovat,“ dodává Vraspír.