Řezníci, cukráři i odborníci na Slovensko. Holešovická tržnice dostala tři nové podniky
Ambiente dokončilo všechny své chystané podniky. Ode dneška tak v Holešovicích funguje jak cukrárna Myšák, tak restaurace Skô i řeznictví Naše Maso.
Dlouho chystané nové provozy Ambiente v Holešovické tržnici jsou ode dneška všechny oficiálně otevřené. K druhé pobočce cukrárny Myšák a zbrusu nové slovenské restauraci Skô, které se zde rozjely těsně před koncem roku, se dnes přidalo i druhé řeznictví Naše maso. A radost nemusí mít jen fanoušci dobrého jídla a pití, nové podniky do areálu bývalých jatek přinesly i designově vyladěné provozy a sympatický dvorek, kam se budete chtít schovat.
Zatímco Skô, jejíž kuchyni vládne Tomáš Valkovič a vinnému lístku jeho žena Linda, je klasická restaurace, druhý Myšák funguje hlavně jako prodejna s sebou jen s několika málo místy k sezení. A pro Naše maso to platí taky. Oba staří známí z centra Prahy nabízejí sortiment, který hosté Ambiente dobře znají: v Našem mase především hovězí a vepřové maso od českých chovatelů a uzeniny podle prvorepublikových receptur. V Myšákovi zase tradiční české zákusky, dorty a výběrovou kávu. Ve Skô Valkovič servíruje zejména jídla, která si pamatuje z dětství na Slovensku, a prozatím sem můžete vyrazit na večeři, časem by ale měly přibýt i obědy.
Všechny tři podniky propojuje právě společný dvorek, kde si můžete – až na to bude počasí – vychutnat jídlo nebo užít příjemné posezení po celý den. Jeho autorem je AP Atelier architekta Josefa Pleskota, jehož tým navrhl také interiéry holešovického Našeho masa a Skô. Za designem nové pobočky Myšáka stojí Tereza Froňková.