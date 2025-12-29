Deli –  – 1 min čtení

Holešovický Myšák je oficiálně otevřený, rezervaci na večeři si můžete udělat už i do restaurace Skô

Ambiente oficiálně otevřelo novou cukrárnu Myšák i slovenskou restauraci Skô v prostorách Holešovické tržnice. Naše maso má brzy následovat.

Foto: CzechCrunch/Ambiente
Nové podniky Ambiente v Holešovické tržnici
Poslední prosincový víkend přinesl do Holešovické tržnice a světa Ambiente dvě důležité události. V sobotu provoz oficiálně zahájila druhá pobočka cukrárny Myšák a v neděli svůj rezervační systém na večerní hodování spustila i očekávaná restaurace Skô. Ve zrenovovaném prostoru mezi Halami 27 a 28 to tak naplno ožívá a už brzy se přidá i poslední avizovaný přírůstek – druhé řeznictví Naše maso.

Cukrárna Myšák a Skô v Holešovické tržnici

    • adresa: Hala 27 (Myšák) a Hala 28 (Skô)
    • typ podniku: cukrárna a večerní restaurace
    • otevírací doba: pondělí až pátek 8–19, sobota 9-19 a neděle 9–15 (Myšák), pondělí až sobota 17–23 (Skô)

Mladší sestra cukrárny Myšák o sobě dávala vědět už nějakou dobu, testovací provoz určený na vyladění prvotních much ale teď skončil a do komorního, ale vzdušného prostoru na dohled od Alzy si tak můžete zajít s plnou parádou. Míst k sezení je tu sice jen pár, protože pobočka je určená hlavně pro nákup s sebou, své objednávky ale dostanete do sympatického papírového nádobí, takže se s nimi můžete v klidu vydat dál na cestu. Anebo až bude hezky, zakotvíte v areálu tržnice.

K dostání je to, na co jsme v Myšákovi zvyklí, to znamená hlavně dorty v klasické i zmenšené verzi, ale taky sladké si slané plněné croissanty, několik druhů chlebíčků i buchtičky či závin s vanilkovým krémem, zmrzlina nebo takzvaná Benedikt rolka, což je myšákovská variace na vejce Benedikt.

Hned naproti, přes malebný společný dvorek mezi halami, se pak rozjíždí i zcela nový podnik v rámci Ambiente, slovenská restaurace Skô. Stojí za ní šéfkuchař Tomáš Valkovič, který sem přináší hlavně jídla ze svého dětství a rodného Tekovského regionu. Sommelierkou a manažerkou směny je jeho žena Linda a jejich cíl jasný – postarat se o nás, jako bychom přišli na jídlo k nim domů.

Jak to vypadá v praxi, můžete posoudit v první vlně večeří, kterou restaurace aktuálně spustila. Zajistit si místo lze přes online rezervační systém a blízké termíny v něm rychle ubývají. Na menu, jež se má lehce obměňovat podle aktuální dostupnosti surovin, figurují lákadla jako šunka s křenem, kachní játra s ostružinami, kyselá fazolová polévka s houbami a langošem, pagáče nebo rýžová hurka (což je něco jako slovenská jitrnice plněná masem a rýží) s kysaným zelím.

Poslední z trojlístku vzájemně sousedících nových podniků Ambiente, druhá pobočka řeznictví Naše maso, by se měla otevřít co nevidět. A pokud vás neláká sladké ani maso ani slovenská kuchyně, můžete do tržnice vyrazit jen tak, pro potěchu oka. Interiéry Skô, Našeho masa i příjemný vnitřní dvorek má totiž na svědomí AP Atelier Josefa Pleskota, design Myšáka pak architektka Tereza Froňková.

