Okolo investiční společnosti Xixoio je v posledních dnech pořádné horko. A přichází nové zprávy o tom, jak to s firmou pod taktovkou zakladatele Richarda Watzkeho po policejní razii nakonec bude. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) dnes informovala, že policie zatím nikoho neobvinila a oba zadržené, tedy Richarda Watzkeho a šéfa představenstva Henryho Ertnera, propustila. Zajistila však majetek.

Kauza má zatím poměrně rychlý spád. V úterý do centrály Xixoio vtrhla policie a dva zmíněné hlavní představitele firmy zadržela. Včera pak média informovala o tom, že zadržení Richarda Watzkeho a Henryho Ertnera vycházelo z podezření z podvodu a praní špinavých peněz, bylo ovšem pravděpodobné, že detektivové o uvalení vazby na obě osoby usilovat nebudou. A to se dnes potvrdilo.

Jak na webových stránkách NCOZ informoval její mluvčí Jaroslav Ibehej, v situaci okolo Xioxio nebyl ze strany policie nikdo obviněn a oba zadržení byli propuštěni. Uvedl však, že byl zajištěn majetek v hodnotě zhruba padesáti milionů korun. K výši možné způsobené škody se centrála nevyjádřila. Podle dřívějších informací médií má škoda způsobená investorům dosahovat půl miliardy korun.

Policisté provedli také sedm domovních prohlídek a čtyři prohlídky jiných prostor – kanceláří a vozidel. Zajistili při tom důkazní materiál ve formě listin a digitálních dat. „Dále byla zajištěna dvě osobní motorová vozidla, rodinný dům a další hodnotné věci – jako výnos z trestné činnosti – v celkové hodnotě zhruba padesáti milionů korun,“ doplnil mluvčí.

Xixoio se brání a podle informací médií tvrdí, že policie nepochopila její byznys model ani princip jejího podnikání, což jsou investice do digitálních aktiv, takzvaných tokenů. „Chválím práci policie, chovali se profesionálně a ve mně to vzbuzuje důvěru, že dělají dobrou práci a jsou to profíci. Ačkoliv je situace složitá,“ řekl Ertner pro Deník N.

Šéf představenstva Xixoio dále dodal, že policejní vyšetřování považuje za „boží požehnání“. Watzke pak podle informací serveru prezentuje zaměstnancům společnosti policejní razii jako příležitost dokázat, že podnikání firmy je poctivé.

V interním prohlášení, z nějž citovaly Deník N a Seznam Zprávy, firma ujistila držitele tokenů, že jejich majetek je v bezpečí a uložený na blockchainu, který Xixoio vyvinulo. Podle serverů policie podezírá vedení Xixoio z toho, že za získané peníze od investorů nic nevyvíjelo a tyto peníze investovalo do kryptoaktiv.

S přispěním ČTK